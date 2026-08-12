„Am luat 7-8 kg de mușchi!” Transformarea fizică uluitoare a lui David Popovici după Jocurile Olimpice de la Paris

Campionul olimpic dezvăluie cum a ajuns la 85 de kilograme, față de JO din 2024, acolo unde oprea acul cântarului la 76-77 kg.

David Popovici, 21 de ani, a oferit detalii inedite despre cum au decurs antrenamentele comune din România cu rivalul și prietenul său, chinezul Pan Zhanle.

David explică de ce secretul vitezei sale stă în capacitatea de a aluneca prin apă cu un efort minim. Toate detalii, în rândurile de mai jos.

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David Popovici e la doar câteva ore de câștigarea unei noi medalii, cel mai probabil de aur, importante, de data aceasta la Campionatele Europene din Franța, în proba de 100m liber. Finala se va desfășura în această seară, de la ora 19,52, în direct pe TVR 1 și TVR Sport.

Înainte de a pleca spre Paris, medaliatul cu aur la JO din capitala Franței, în 2024, a acordat un amplu interviu lui Fares Ksebati, înotător și antreprenor american ce are un canal de YouTube cu peste 1 milion de abonați.

David Popovici: „ Mi-am permis să fiu om”

Dialogul dintre cei doi e o incursiune rară în „laboratorul” de pregătire al unui sportiv ajuns la maturitate, care a înțeles că detaliile „microscopice” fac diferența între un simplu înotător și un campion legendar.

Un prim lucru pe care David Popovici spune că l-a schimbat după aurul de la 200m liber de la JO 2024 a fost să-și permită să nu mai vină la antrenamente atunci când nu avea chef:

„Mi-am zis: «nu vreau să vin joi după-amiază la antrenament, dar am chef să merg în pădure și să ascult muzică, sau să fac o plimbare, sau să merg cu bicicleta, sau să petrec timp cu bunica mea». Deci trebuia să fie pentru un motiv bun, care de fapt mi-a permis să cresc și să privesc mai mult în interiorul meu”.

Strategia a dat rezultate, pentru că înotătorul român a început să facă recorduri personale la antrenamente, pe distanțele sale favorite, de 100m și 200m.

Însă, chiar și așa, Popovici a avut rezerve cu privire la capacitățile sale în competițiile oficiale. „Da, am câștigat înainte și am fost un înotător bun de mulți ani, dar voi fi capabil să mă ridic la înălțimea propriilor mele așteptări acum că mi-am permis să fiu om?



Am fost foarte anxios în legătură cu asta și foarte, foarte speriat. Dar am am avut niște rezultate excelente în Singapore, cu timpi foarte buni, a fost un punct de cotitură extrem de important pentru mine. Mi-am dat seama că le poți face pe amândouă, știi?”, a concluzionat David.

2 medalii de aur a obținut David Popovici la Mondialul desfășurat la Singapore, în probele de 100m și 200m liber

David Popovici: „Înțelegere între gentlemeni”

Campionul român s-a pregătit pentru acest Campion European ce se desfășoară în aceste zile, tocmai cu cel mai mare rival al său, Pan Zhale. Chinezul e deținătorul recordului mondial la 100m liber, cu 46,40s, timp pe care David va încerca să-l bată în finala din această seară.

„Ca să fiu sincer, nu am avut niciodată un partener de antrenament care să fie atât de rapid, care să poată țină pasul cu mine și după care să pot alerga și eu. Să ai un cantonament cu primul și al doilea cel mai rapid înotător din istorie într-o probă specifică, 100m liber, este destul de interesant”, a declarat David.

Pentru că orgoliile sunt mari la cei doi sportivi, Popovici a dezvăluit cum au reușit să se antreneze împreună fără a încerca să înoate, de fiecare dată, mai repede decât celălalt: „L-am întrebat: «Ce timp vrei să scoți?» El a spus: «55». Eu am zis: «Omule, vom face un 55, nu un 53, nu un 52, da?» El a zis: «Da, ok». Am dat mâna și a fost o înțelegere între gentlemeni”.

Chestionat cu privire la tehnica sa deosebită, fiind remarcat de specialiști pe când avea doar 17 ani pentru alunecarea sa prin apă, Popovici a dezvăluit că face, alături de antrenorul Adrian Rădulescu, mult sculling.

Sculling e tehnică fundamentală de înot care constă în mișcări rapide și continue de „du-te-vino” ale palmelor prin apă pentru a crea portanță și a menține corpul la suprafață sau în poziția dorită.

„Facem mult sculling, de exemplu. În toate variațiile posibile — chiar și cele ciudate care nu au niciun sens, cum ar fi înotul cu picioarele în aer, înotul ca și cum ai sta pe un scaun, sculling lateral. Pur și simplu o mulțime de variații de sculling”, a dezvăluit Popovici.

David Popovici: „Am luat 7-8 kg de mușchi”

Pe lângă istovitoarele antrenamente din bazinul de la Dinamo, campionul nostru se pregătește mai intens, așa cum spune, și în afara acestuia.

După Jocurile Olimpice din 2024, corpul lui Popovici s-a modificat, în parte și natural, pentru că s-a maturizat, dar și datorită sesiunilor din sala de forță.

„După JO am început să mai cresc puțin, încă mă dezvolt, încă cresc, brațele devin puțin mai mari. Am simțit că cresc, am simțit că pun masă pe mine. Așa că am spus: hai să încercăm să punem mai mult mușchi, să mergem spre puțin mai mult antrenament cu greutăți”.

Ca hobby, sunt foarte pasionat de mașini, ca să fiu sincer. În ultima vreme, am început să fiu pasionat și de motociclete; mi-am luat una recent. Dar păstrez partea de sport și supermașini strict pentru mașini. Cu motocicleta, mi-e un pic teamă să merg foarte repede. David Popovici, campion olimpic

Dezvoltarea fizică a lui David e una demnă de semnalat. Românul a pus 7-8 kilograme de mușchi:

„Cred că am 191 cm și 85 de kilograme. La Paris aveam 76 sau 77 kg. Majoritatea sunt mușchi, dar nu toți, pentru că ai nevoie de puțină grăsime ca să plutești la suprafață. Am adăugat destul de mult mușchi, da, pentru că aveam nevoie să schimbăm unele lucruri”.

Interviul s-a încheiat cu David spunând că marele său vis înot, titlul de campion olimpic, a fost atins, așa că acum redobândirea recordului mondial la 100m e scopul său principal.

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