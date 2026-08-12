Altă infuzie de bani publici la UTA Gură de oxigen în plin concordat preventiv:  30% din suma alocată pentru 93 de proiecte județene!

UTA Arad beneficiază de o nouă injecție de capital din fonduri publice, într-un moment în care clubul se află în procedură de concordat preventiv.

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Detaliile acordului au fost publicate în Monitorul Oficial al României, pe 11 august 2026.

UTA Arad a primit o nouă finanțare din bani publici: aproximativ 200.000 de euro

Potrivit documentelor oficiale, este vorba despre un contract de finanțare nerambursabilă, încheiat la 10 iulie 2026, pentru unul dintre proiectele câștigătoare în Sesiunea I 2026, derulată în perioada 18 mai - 15 iunie 2026.

Suma totală acordată clubului condus de Alexandru Meszar este de 980.000 lei, aproximativ 200.000 de euro, pentru proiectul intitulat „UTA în Superligă”.

Practic, finanțarea este acordată din fonduri publice prin Centrul Cultural Județean Arad, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Arad.

Banii vin într-un moment delicat pentru echipa lui Adrian Mihalcea. După primele patru etape, UTA ocupă penultimul loc în Superligă, cu doar două puncte, peste Csikszereda Miercurea Ciuc.

UTA primește aproape 30% din banii alocați pentru 93 de proiecte județene

Lista publicată în Monitorul Oficial cuprinde 93 de proiecte câștigătoare, din domenii diferite: sport, educație, cultură, tineret, mediu și activități comunitare.

Valoarea totală a finanțărilor nerambursabile acordate celor 93 de proiecte este de 3,456 milioane de lei, circa 690.000 de euro.

Din această sumă, UTA Arad primește 980.000 de lei, adică 28,4% din întreaga finanțare. Este de departe cea mai mare sumă acordată unui singur proiect.

Pentru comparație, următoarea finanțare ca valoare este cea de 500.000 de lei (100.000 de euro), acordată Asociației Club Sportiv Baschet Arad pentru proiectul „Drumul spre victorii în competițiile naționale de baschet feminin”.

Pe lista celor mai mari finanțări se mai află ACS Atletico Arad, cu 383.000 de lei (76.000 de euro), și Asociația Județeană de Fotbal Arad, cu 250.000 de lei (50.000 de euro).

Pentru ce poate folosi UTA banii publici

Conform regulilor stricte ale fondurilor publice, cei 980.000 de lei nu pot fi folosiți pentru salariile jucătorilor și sunt protejați de executările silite ale creditorilor.

Banii au o destinație specială și acoperă doar cheltuieli operaționale vitale pentru prima echipă: organizarea meciurilor de acasă (arbitraj, pază, ambulanță), deplasările din Superligă, echipamentele și logistica aferentă.

Orice sumă care nu este justificată conform proiectului se întoarce automat la stat.

1,2 milioane de euro primește anual UTA din finanțări acordate de autoritățile locale

Consilier local: „UTA a beneficiat în ultimii șapte ani de aproximativ 7 milioane de euro din bani publici”

Un nou mecanism de control financiar a fost introdus la Arad pentru cluburile și asociațiile sportive care solicită finanțări importante din fonduri publice.

Într-o postare pe Facebook, consilierul local Dorian Curcanu a precizat că asociațiile sportive care solicită finanțări cumulate de peste două milioane de lei (400.000 de euro) anual trebuie să prezinte un audit financiar extern pentru anul precedent, condiție pentru ca proiectul să fie eligibil.

Consilierul susține că UTA a primit în ultimii șapte ani aproximativ 7 milioane de euro din fonduri publice. „Un audit financiar extern arată clar unde s-au dus banii și dacă există documente pentru cheltuieli”, a declarat consilierul local.

UTA este de un an în concordat preventiv

UTA Arad a intrat în concordat preventiv pe 19 august 2025. Tribunalul Arad a admis solicitarea și a deschis procedura, al cărei scop este evitarea intrării în insolvență.

La momentul deschiderii procedurii, datoriile UTA erau estimate la aproximativ 5,5 milioane de euro.

Creditorii au aprobat planul de restructurare, iar datoriile UTA au fost reeșalonate pe o perioadă de trei ani.

UTA a cesionat o creanță de 320.000 de euro către Andrei Prepeliță

În paralel, UTA apelează și la alte operațiuni financiare pentru a-și asigura lichiditatea și a traversa perioada dificilă din punct de vedere financiar.

În iunie 2026, clubul a cesionat către Andrei Prepeliță o creanță în valoare de 320.000 de euro, sumă care urmează să fie recuperată din încasările viitoare ale UTA din drepturi TV, fonduri UEFA și sumele primite de la FRF pentru participarea în Cupa României.

Documentul nu precizează ce reprezintă creanța și nici în baza cărui raport contractual a fost încheiată cesiunea.

Meszar: „Nu comentăm documente confidențiale”

Atât Prepeliță, cât și conducerea UTA au refuzat să ofere explicații privind natura înțelegerii.

Contactat de GOLAZO.ro, fostul internațional a răspuns scurt: „E o chestie confidențială!”.

GOLAZO.ro i-a solicitat un punct de vedere și lui Alexandru Meszar, finanțatorul UTA Arad.

Nici acesta nu a oferit mai multe detalii, invocând de asemenea confidențialitatea documentelor.

„UTA este o asociație de drept privat, iar din respect față de toți partenerii noștri contractuali avem o regulă clară: nu comentăm în spațiul public conținutul contractelor și nici informații care fac obiectul unor documente confidențiale, indiferent de persoanele sau entitățile implicate. Vă mulțumesc pentru înțelegere”, a transmis oficialul „Bătrânei Doamne”.

Buget de 7 milioane de euro pentru sezonul 2026-2027

Alexandru Meszar a dezvăluit recent pentru sport.ro că UTA are pentru sezonul 2026-2027 un buget de aproximativ 7 milioane de euro, însă, în acest moment, clubul are asigurate venituri de doar 5 milioane de euro.

Pentru a acoperi diferența, conducerea caută în continuare surse de finanțare privată.

În acest context, UTA a semnat un parteneriat comercial important cu MrBit, care a devenit sponsorul principal de pe tricoul echipei pentru noul sezon.

În paralel, conducerea clubului s-a arătat deschisă unei schimbări de proprietate sau de management, UTA fiind curtată în ultimele luni de mai mulți investitori privați, printre care omul de afaceri israelian Aviv Eissat, tatăl jucătorului Lisav Eissat.

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