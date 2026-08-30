Barcelona, transfer-surpriză Catalanii s-au reorientat după „telenovela Julian Alvarez”. Atacantul care ajunge pe Camp Nou
Gabriel Jesus (IMAGO / fotomontaj GOLAZO.ro realizat cu ajutorul AI)
Campionate

Barcelona, transfer-surpriză Catalanii s-au reorientat după „telenovela Julian Alvarez”. Atacantul care ajunge pe Camp Nou

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 30.08.2026, ora 18:47
alt-text Actualizat: 30.08.2026, ora 19:05
  • Gabriel Jesus (29 de ani) este foarte aproape de un transfer la FC Barcelona.
  • Suma pe care o va plăti clubul catalan pentru semnătura atacantului brazilian de la Arsenal, mai jos.
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După ce s-a despărțit de Robert Lewandowski și Ferran Torres, Barcelona a insistat pentru transferul lui Julian Alvarez. Atletico Madrid nu a renunțat la jucătorul argentinian, iar campioana Spaniei s-a reorientat.

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Barcelona îl transferă pe Gabriel Jesus

După ce s-a lovit de refuzul rivalilor de la Atletico, planul inițial al Barcelonei era să nu mai aducă niciun alt atacant, însă oportunitatea de a-l transfera pe Gabriel Jesus a apărut în ultimele ore.

Brazilianului, care mai avea contract cu Arsenal până în iunie 2027, i-a fost dificil să mai prindă un loc în primul „11” al lui Mikel Arteta, antrenorul lui Arsenal preferându-i pe Victor Gyokeres și Kai Havertz.

Arsenal va primi 10 milioane de euro plus bonusuri în schimbul vârfului brazilian. Brazilianul va semna un contract pe două sezoane, cu opțiune de prelungire pentru încă un an, scrie marca.com, care precizează că negocierile dintre cele două cluburi au progresat foarte rapid.

Jucătorul ar urma să ajungă luni la Barcelona pentru a fi supus controlului medical. În urmă cu doi ani, acesta a suferit o accidentare gravă la ligamente, însă s-a recuperat complet.

52 de milioane de euro
plătea Arsenal pentru a-l transfera pe Gabriel Jesus de la Manchester City în iulie 2022

Barcelona susține că sosirea lui Jesus pe Camp Nou nu exclude posibilitatea transferului lui Julian Alvarez într-un viitor nu prea îndepărtat, mai notează sursa citată.

Cariera lui Gabriel Jesus în cifre:

  • Naționala Braziliei: 64 de meciuri, 19 goluri, 13 pase decisive
  • Manchester City: 236 de meciuri, 95 goluri, 45 pase decisive
  • Arsenal: 123 de meciuri, 32 goluri, 22 pase decisive
  • Palmeiras: 83 de meciuri, 28 de goluri, 8 pase decisive

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