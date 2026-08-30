Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a oferit noi detalii despre potențialul transfer al atacantului Denis Drăguș (27 de ani) la formația roș-albastră.

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Drăguș nu a jucat niciun meci în acest sezon pentru Trabzonspor și este tot mai aproape să rezilieze acordul cu echipa turcă, deși mai are contract până în 2028.

Gigi Becali, despre Denis Drăguș: „E posibil să fie la noi”

Jurnaliștii din Turcia au dezvăluit că mai mulți jucători de la Trabzonspor au fost anunțați de club să își găsească noi echipe, printre aceștia numărându-se și românul Denis Drăguș.

„Trabzonspor le-a dat permisiunea jucătorilor Denis Drăguș, Batista Mendy, John Lundstram și Cihan Canak să-și găsească echipe”, au notat cei de la HT Spor.

După plecarea lui Daniel Bîrligea la Frosinone, FCSB a rămas fără un atacant de bază, iar Gigi Becali a oferit noi detalii despre transferul lui Drăguș:

„E posibil să fie la noi, nu vreau să vorbesc mai multe. Poate că da, va fi la noi”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

2 milioane de euro este cota de piață a lui Denis Drăguș, conform Transfermarkt

În urmă cu câteva zile, Mihai Stoica a lăsat de înțeles că Denis Drăguș ar urma să ajungă în scurt timp la FCSB.

„Suntem pregătiți să dăm și bani pe un atacant. Eu am însă o presimțire că va fi Drăguș. Așa cred. Nu știu sigur, n-am avut nicio discuție cu el, dar așa cred. Ăsta e feelingul meu.

Știu că a făcut pregătirea cu Trabzonspor, chiar dacă n-a jucat în amicale. Drăguș e jucător important, jucător de echipă națională”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Drăguș, tot mai aproape de despărțirea oficială de Trabzonspor

Denis Drăguș mai are doi ani de contract cu Trabzonspor, până în vara lui 2028, însă atacantul nu mai intră în planurile formației din Turcia. Internaționalul român nu a fost înscris nici pe lista pentru campionat, nici pe cea pentru competițiile europene.

În aceste condiții, Drăguș încearcă să ajungă la un acord pentru rezilierea contractului. Atacantul ar mai avea de încasat peste 3 milioane de euro până la finalul înțelegerii și încearcă să obțină o parte cât mai mare din această sumă pentru a accepta despărțirea de Trabzonspor.

Gigi Becali îl dorește de mai multe săptămâni la FCSB și este pregătit să facă un efort financiar important pentru internaționalul român.

Patronul campioanei i-a oferit lui Drăguș un salariu de aproximativ un milion de euro pe sezon, însă condiția esențială pentru realizarea mutării este ca atacantul să devină liber de contract.

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