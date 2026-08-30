Gabriela Ruse (28 de ani, #63 WTA) a fost învinsă de Jessica Pegula (32 de ani, #3 WTA) în primul tur de la US Open, scor 3-6, 2-6.

România mai are o singură reprezentantă pe tabloul principal de la Flushing Meadows.

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Gabriela Ruse n-a avut noroc la tragerea la sorți. În calea româncei a ieșit prima „rachetă” a Statelor Unite, Pegula fiind una dintre principalele favorite la câștigarea ultimului turneu de Grand Slam al anului.

Gabriela Ruse, eliminată de Jessica Pegula de la US Open

Finalistă la US Open în 2024, Pegula a pus presiune încă din prima parte a meciului. Ruse a salvat 12 dintre cele 14 mingi de break ale adversarei, însă americanca și-a adjudecat primul set după 49 de minute de joc, scor 6-3.

În setul secund, echilibrul s-a rupt în al șaselea game, când Jessica a reușit din nou să se impună la retur. Reprezentanta gazdelor a fructificat a treia minge de meci (6-2) și a obținut calificarea în runda următoare.

2024 US Open finalist Jessica Pegula is this year's first winner on Ashe! pic.twitter.com/EE3cUIqB3L — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2026

Statistica partidei dintre Jessica Pegula și Gabriela Ruse:

Ași: 4-4

Duble greșeli: 2-2

Lovituri câștigătoare: 26-14

Erori neforțate: 14-23

Puncte câștigate cu primul serviciu: 26/28 (93%) - 30/55 (55%)

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 10/15 (67%) - 16/30 (53%)

Mingi de break fructificate: 4/18 - 0/1

Total puncte câștigate: 73 - 50

Durată meci: 1 ora și 23 de minute.

Jessica Pegula va juca în turul al doilea cu învingătoarea meciului dintre Venus Williams (46 de ani, #611 WTA) și Sofia Kenin (27 de ani, #110 WTA).

140.000 de dolari primește Gabriela Ruse pentru prezența pe tabloul principal de la US Open

Sorana Cîrstea (36 de ani, #17 WTA) va da în runda inaugurală a competiției de la New York peste austriaca Julia Grabher (30 de ani, #114 WTA).

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