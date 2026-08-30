Gabi Ruse, eliminată de la US Open A pierdut în fața finalistei din 2024. România rămâne cu o singură reprezentantă la New York
Gabriela Ruse (foto: IMAGO)
Tenis

Gabi Ruse, eliminată de la US Open A pierdut în fața finalistei din 2024. România rămâne cu o singură reprezentantă la New York

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 30.08.2026, ora 20:52
alt-text Actualizat: 30.08.2026, ora 20:52
  • Gabriela Ruse (28 de ani, #63 WTA) a fost învinsă de Jessica Pegula (32 de ani, #3 WTA) în primul tur de la US Open, scor 3-6, 2-6.
  • România mai are o singură reprezentantă pe tabloul principal de la Flushing Meadows.
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Gabriela Ruse n-a avut noroc la tragerea la sorți. În calea româncei a ieșit prima „rachetă” a Statelor Unite, Pegula fiind una dintre principalele favorite la câștigarea ultimului turneu de Grand Slam al anului.

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Gabriela Ruse, eliminată de Jessica Pegula de la US Open

Finalistă la US Open în 2024, Pegula a pus presiune încă din prima parte a meciului. Ruse a salvat 12 dintre cele 14 mingi de break ale adversarei, însă americanca și-a adjudecat primul set după 49 de minute de joc, scor 6-3.

În setul secund, echilibrul s-a rupt în al șaselea game, când Jessica a reușit din nou să se impună la retur. Reprezentanta gazdelor a fructificat a treia minge de meci (6-2) și a obținut calificarea în runda următoare.

Statistica partidei dintre Jessica Pegula și Gabriela Ruse:

  • Ași: 4-4
  • Duble greșeli: 2-2
  • Lovituri câștigătoare: 26-14
  • Erori neforțate: 14-23
  • Puncte câștigate cu primul serviciu: 26/28 (93%) - 30/55 (55%)
  • Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 10/15 (67%) - 16/30 (53%)
  • Mingi de break fructificate: 4/18 - 0/1
  • Total puncte câștigate: 73 - 50
  • Durată meci: 1 ora și 23 de minute.

Jessica Pegula va juca în turul al doilea cu învingătoarea meciului dintre Venus Williams (46 de ani, #611 WTA) și Sofia Kenin (27 de ani, #110 WTA).

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Sorana Cîrstea (36 de ani, #17 WTA) va da în runda inaugurală a competiției de la New York peste austriaca Julia Grabher (30 de ani, #114 WTA).

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