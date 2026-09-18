Alexandru Musi (22 de ani) a trecut printr-o intervenție chirurgicală, în urma accidentării suferite la genunchi.

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Atacantul de la Dinamo a avut o leziune a meniscului și nu a putut evita operația, ajungând pe masa chirurgului care a rezolvat problemele mai multor fotbaliști din Liga 1.

Alex Musi, operat de chirurgul Ion Codorean

În urma artroscopiei, medicul i-a transmis un mesaj fotbalistului dinamovist.

„Multă sănătate, Alex Musi! Și mult succes în perioada de recuperare! Te așteptăm din nou pe teren, alături de echipa de club”, a scris doctorul Ion Codorean, pe Instagram, alături de o poză cu fotbalistul.

Alex Musi ar urma să revină pe gazon în aproximativ 4-5 săptămâni, așa cum transmitea anterior și președintele Andrei Nicolescu.

Pauza competițională care urmează îl va ajuta pe jucător, întrucât va rata mult mai puține partide, cel mai probabil doar cele cu Farul și Sepsi.

La începutul lunii august, același medic a operat un alt dinamovist, Devis Epassy, care a fost înlocuit în poarta „câinilor” de Alaa Bellaarouch.

Printre fotbaliștii importanți care au suferit intervenții chirurgicale sub comanda lui Ion Codorean se numără: Răzvan Oaidă, Robert Moldoveanu, Alexi Pitu, iar, în trecut, rapidistul Talisson și Andrei Borza, transferat la Corum în această vară.

4 goluri în 8 apariții a reușit Alex Musi, în acest sezon, în toate competițiile

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