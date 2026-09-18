„O echipă fricoasă!” Ovidiu Burcă nu și-a menajat jucătorii după meciul modest de la Arad: „Când te mulțumești cu puțin, pleci cu nimic” +26 foto
Ovidiu Burcă. Foto: Sport Pictures
Superliga

„O echipă fricoasă!” Ovidiu Burcă nu și-a menajat jucătorii după meciul modest de la Arad: „Când te mulțumești cu puțin, pleci cu nimic”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 18.09.2026, ora 20:46
  • UTA Arad - Sepsi 1-0. Ovidiu Burcă (46 de ani) a avut un discurs dur la finalul partidei din etapa #10 a Ligii 1.
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Covăsnenii au avut o prestație slabă la Arad, iar încercarea de a conserva rezultatul le-a adus înfrângerea chiar în prelungirile partidei, aspect pe care tehnicianul nu l-a trecut cu vederea.

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Ovidiu Burcă: „O echipă fricoasă, care s-a mulțumit cu foarte puține lucruri”

„Am făcut un meci prost, am jucat fără personalitate, fără curaj și aș fi fost supărat dacă aveam ocazii, dacă am fi făcut lucrurile pe care le-am pregătit. Așa, atâta timp cât nu s-a întâmplat nimic pe teren din ceea ce am dorit,nu știu, nu pot să fiu supărat.

Așa că o să fie o perioadă de trei săptămâni în care o să rămânem cu sentimentul ăsta neplăcut, trebuie să învățăm. Încă o dată, fotbalul se joacă cu curaj, cu personalitate.

Azi am văzut pe teren o echipă fricoasă, care s-a mulțumit cu foarte puține lucruri și, la final, când vrei să te mulțumești cu puțin, pleci acasă cu nimic.

Eu nu caut alibiuri, eu sunt principalul vinovat că nu se întâmplă lucrurile. Înseamnă că eu, săptămâna asta, n-am reușit să-i capacitez. După o victorie cu CFR-ul în care am jucat un fotbal bun, de calitate, astăzi am fost de nerecunoscut”, a declarat Burcă, la Digi Sport.

Golul marcat de UTA cu Sepsi, în prelungiri. Captură Prima Sport (12).jpg
Golul marcat de UTA cu Sepsi, în prelungiri. Captură Prima Sport (12).jpg

Galerie foto (26 imagini)

Golul marcat de UTA cu Sepsi, în prelungiri. Captură Prima Sport (1).jpg Golul marcat de UTA cu Sepsi, în prelungiri. Captură Prima Sport (2).jpg Golul marcat de UTA cu Sepsi, în prelungiri. Captură Prima Sport (3).jpg Golul marcat de UTA cu Sepsi, în prelungiri. Captură Prima Sport (4).jpg Golul marcat de UTA cu Sepsi, în prelungiri. Captură Prima Sport (5).jpg
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Întrebat dacă deplasările lungi și numărul mare de kilometri au cântărit în acest eșec, Burcă a transmis:

Fotbalul asta înseamnă: foarte multe deplasări și să rămâi capacitat indiferent de ce se întâmplă și să nu te dezechilibreze nici o înfrângere, cum a fost cea de la Botoșani, dar nici o victorie, cum a fost cea de meciul trecut. La fotbal, lucrurile astea trebuie să dureze foarte puțin, trebuie să te încarci cu energie pentru următorul meci. E o chestiune de mentalitate pe care încercăm să o educăm, să o implementăm. Poate că mai e nevoie de timp.  Ovidiu Burcă, antrenor Sepsi

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