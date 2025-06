SLOBOZIA - VOLUNTARI 1-0 (4-3 d.p.). George Merloi (25 de ani) este de părere că Voluntari merita promovarea în Superligă, deoarece a avut ocaziile mai mari.

Igor Armaș (37 de ani) a transmis că echipa sa a intrat cu frică pe teren, iar acesta a fost motivul din spatele eșecului cu Slobozia.

George Merloi: „ Ne-am dorit să promovăm. Sunt foarte supărat”

„Noi am avut ocaziile mai mari. Am forțat, am vrut, dar nu a intrat mingea. S-au enervat suporterii, au apostrofat cațiva jucători, dar sunt alții care au ratat finale de Cupe Mondiale, se întâmplă.

Ne-am dorit să promovăm, dar nu s-a putut. Norocul a fost de partea lor în seara asta. A fost greu, au fost multe greutăți în acest sezon, iar pe final am reușit s-o reglăm si să ajungem la baraj. Sunt foarte supărat”, a spus Merloi la Prima Sport.

Igor Armaș: „A fost o presiune anul acesta din cauza perturbărilor”

Igor Armaș a declarat că frica a fost unicul factor care i-a făcut pe ilfoveni să piardă partida de la Clinceni.

„Lucrurile se fac în liniște, iar într-un an în care echipa își propune promovare, fiecare trebuie să se concentreze pe munca sa, atât pe teren, cât și la birouri. A fost o presiune anul acesta din cauza perturbărilor.

Am intrat pe teren cu frică. Mister ne-a explicat exact cum să stăm, dar frica asta a adus rezultatul negativ. Rămâne de văzut dacă mai stau un an. O să vorbesc cu conducerea și cu antrenorul. Eu mai un an de contract”, a declarat Igor Armaș la Prima Sport.

