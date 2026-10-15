Getafe încearcă o nouă lovitură După Carvajal, adversara Craiovei îl vrea pe jucătorul pe care United plătea 85 mil. de euro +6 foto
Jadon Sancho/ Foto: IMAGO - imagine generată cu inteligența arficială - montaj GOLAZO.ro
Conference League

Getafe încearcă o nouă lovitură După Carvajal, adversara Craiovei îl vrea pe jucătorul pe care United plătea 85 mil. de euro

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 15.10.2026, ora 17:27
alt-text Actualizat: 15.10.2026, ora 17:27
  • Getafe, prima adversară a celor de la U Craiova în Conference League, vrea să dea o nouă lovitură după ce l-a transferat pe Dani Carvajal (34 de ani), fostul căpitan de la Real Madrid.
  • U Craiova - Getafe se joacă la 19:45 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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În urmă cu două zile, Getafe a anunțat că Dani Carvajal a semnat un contract valabil până în vara lui 2027. De 6 ori câștigător al Ligii Campionilor cu Real Madrid, fundașul dreapta nu va avea drept de joc în Bănie.

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Getafe, ofertă pentru Jadon Sancho

Formația de pe Coliseum Alfonso Perez nu vrea să se oprească aici și a înaintat o ofertă oficială pentru Jadon Sancho, scrie bbc.com.

Internaționalul englez este liber de contract, după ce în vara i-a expirat contractul cu Manchester United.

În ultimele luni, Sancho a postat videoclipuri de la baza echipei Flixton FC, formație din al 10-lea eșalon al Angliei, unde se antrenează pentru a-și menține forma fizică în vederea unui nou angajament.

Jadon Sancho, antrenament pe terenul lui Flixton FC, din liga a 10-a engleză (foto: Instagram)
Jadon Sancho, antrenament pe terenul lui Flixton FC, din liga a 10-a engleză (foto: Instagram)

Galerie foto (6 imagini)

Jadon Sancho, antrenament pe terenul lui Flixton FC, din liga a 10-a engleză (foto: Instagram) Jadon Sancho, antrenament pe terenul lui Flixton FC, din liga a 10-a engleză (foto: Instagram) Jadon Sancho, antrenament pe terenul lui Flixton FC, din liga a 10-a engleză (foto: Instagram) Jadon Sancho, antrenament pe terenul lui Flixton FC, din liga a 10-a engleză (foto: Instagram) Jadon Sancho, antrenament pe terenul lui Flixton FC, din liga a 10-a engleză (foto: Instagram)
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Decăderea lui Jadon Sancho

În 2021, Manchester United plătea aproximativ 85 de milioane de euro pentru transferul lui Jadon Sancho de la Borussia Dortmund.

Deși era considerat unul dintre cei mai valoroși și mai talentați jucători din fotbalul european, Sancho nu a confirmat așteptările pe Old Trafford

După două sezoane în care prestațiile au fost sub nivelul anticipat, relația cu antrenorul Erik ten Hag s-a deteriorat în urma unui conflict public din 2023, iar Sancho a fost exclus din lotul primei echipe.

În ultimele trei sezoane, Sancho a fost împrumutat la Borussia Dortmund, Chelsea și Aston Villa, ajungând în câte o finală europeană cu fiecare dintre cele trei cluburi, de fiecare dată într-o competiție diferită.

Ultimul sezon l-a petrecut la Aston Villa, formație alături de care a câștigat Europa League, înainte ca înțelegerea sa cu Manchester United să expire la finalul lunii iunie 2026.

Clubul nu i-a oferit un nou contract, iar jucătorul a devenit liber.

10.000.000 de euro
este cota lui Jadon Sancho, potrivit transfermarkt.ro

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