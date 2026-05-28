Prima țintă pentru FCSB Fotbalistul  a fost deja ofertat: „Poate deveni una dintre cele mai mari vânzări din istoria clubului”
Stefan Pirgic. Foto: IMAGO + montaj/GOLAZO.ro
Superliga

Prima țintă pentru FCSB Fotbalistul a fost deja ofertat: „Poate deveni una dintre cele mai mari vânzări din istoria clubului”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 28.05.2026, ora 14:15
alt-text Actualizat: 28.05.2026, ora 14:16
  • FCSB a înaintat o ofertă pentru Stefan Pirgic (23 de ani), jucătorul celor de la Zeleznicar Pancevo, formație care a încheiat pe locul 4 în prima ligă din Serbia.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Mijlocașul sârb a fost observat, cel mai probabil, de Mihai Stoica. Oficialul FCSB a călătorit recent în Serbia, iar Pirgic ar putea reprezenta prima mutare pentru viitorul sezon.

Reacții după reunire FOTO. Gică Hagi, despre modă și tatuaje:  „Se schimbă freza, cămaşa, pantalonii, dar la mine nu se schimbă regulile”
Citește și
Reacții după reunire FOTO. Gică Hagi, despre modă și tatuaje: „Se schimbă freza, cămaşa, pantalonii, dar la mine nu se schimbă regulile”
Citește mai mult
Reacții după reunire FOTO. Gică Hagi, despre modă și tatuaje:  „Se schimbă freza, cămaşa, pantalonii, dar la mine nu se schimbă regulile”

FCSB a făcut o ofertă pentru Stefan Pirgic, jucător la Zeleznicar Pancevo

Acum, presa din Serbia informează că echipa lui Gigi Becali a trimis deja o ofertă în mod oficial și așteaptă un răspuns din partea sârbilor.

„O ofertă concretă a fost trimisă la adresa clubului Pancevo de către FCSB, formație din România. Pirgić poate deveni una dintre cele mai mari vânzări din istorie pentru Zeleznicar”, a notat publicația mozzartsport.com.

Totodată, mijlocașul este și în atenția cehilor de la Viktoria Plzen, club care nu a trimis încă vreo ofertă.

35 de meciuri
a adunat Stefan Pirgic la Zeleznicar Pancevo în acest sezon, fiind titular incontestabil. A bifat 4 goluri și 3 pase decisive

Declarațiile lui Mihai Stoica legate de călătoria în Serbia

„Am fost în Serbia, am văzut un prieten vechi, pe care nu îl mai văzusem de foarte mulți ani. M-am văzut cu Zvonko Milojkovic. Nu o să vorbesc despre meciuri și despre jucătorii pe care i-am urmărit că nu are niciun sens.

Zvonko este un prieten sârb, care a locuit 15 ani la București, un agent care a adus jucători importanți sârbi în România, foarte mulți sârbi au fost aduși prin el.

El mi l-a propus și pe Planic, el mi l-a propus și pe Raul Florucz, înainte să fie star în Slovenia, nu altcineva. Un tip care știe fotbal. Am văzut.

Cred că săptămâna asta voi fi în măsură să merg la Gigi cu temele făcute pentru o anumită poziție pe care vrea el să o dubleze. Iar săptămâna viitoare ne ocupăm de altă poziție”, declara Mihai Stoica, în urmă cu două săptămâni, potrivit fanatik.ro.

Citește și

„Merităm să jucăm acest baraj” Zeljko Kopic pregătește în detaliu meciul decisiv cu FCSB: „Asta e cel mai important”
Superliga
13:32
„Merităm să jucăm acest baraj” Zeljko Kopic pregătește în detaliu meciul decisiv cu FCSB: „Asta e cel mai important”
Citește mai mult
„Merităm să jucăm acest baraj” Zeljko Kopic pregătește în detaliu meciul decisiv cu FCSB: „Asta e cel mai important”
Dan Șucu construiește lângă Dinamo Patronul de la Rapid, investiție importantă în apropierea noului stadion al „câinilor”
Diverse
13:09
Dan Șucu construiește lângă Dinamo Patronul de la Rapid, investiție importantă în apropierea noului stadion al „câinilor”
Citește mai mult
Dan Șucu construiește lângă Dinamo Patronul de la Rapid, investiție importantă în apropierea noului stadion al „câinilor”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
serbia Marius Baciu transfer fcsb zeleznicar pancevo stefan pirgic
Știrile zilei din sport
UEFAntasticii, atunci și acum Cum arată protagoniștii „sfertului” european Steaua - Rapid, la 20 de ani distanță: imagini de colecție de pe stadionul Arcul de Triumf
Superliga
28.05
UEFAntasticii, atunci și acum Cum arată protagoniștii „sfertului” european Steaua - Rapid, la 20 de ani distanță: imagini de colecție de pe stadionul Arcul de Triumf
Citește mai mult
UEFAntasticii, atunci și acum Cum arată protagoniștii „sfertului” european Steaua - Rapid, la 20 de ani distanță: imagini de colecție de pe stadionul Arcul de Triumf
Ce tricou a luat Ianis Hagi VIDEO. La primul antrenament sub comanda tatălui său, mijlocașul a avut numărul lui Johan Cruyff
Nationala
28.05
Ce tricou a luat Ianis Hagi VIDEO. La primul antrenament sub comanda tatălui său, mijlocașul a avut numărul lui Johan Cruyff
Citește mai mult
Ce tricou a luat Ianis Hagi VIDEO. La primul antrenament sub comanda tatălui său, mijlocașul a avut numărul lui Johan Cruyff
Șoc la Roland Garros! Jannik Sinner a fost eliminat în turul doi. Italianul era la un game de calificare! Ce s-a întâmplat
Tenis
28.05
Șoc la Roland Garros! Jannik Sinner a fost eliminat în turul doi. Italianul era la un game de calificare! Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Șoc la Roland Garros! Jannik Sinner a fost eliminat în turul doi. Italianul era la un game de calificare! Ce s-a întâmplat
CCA l-a „ascultat” pe Becali  Cine va arbitra derby-ul Dinamo - FCSB , finala barajului pentru Conference League
Superliga
28.05
CCA l-a „ascultat” pe Becali Cine va arbitra derby-ul Dinamo - FCSB, finala barajului pentru Conference League
Citește mai mult
CCA l-a „ascultat” pe Becali  Cine va arbitra derby-ul Dinamo - FCSB , finala barajului pentru Conference League
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:34
Arbitrează finala Ligii, nu e la CM! De câte ori s-a întâmplat în 70 de ani ca arbitrul ultimului act de Champions să nu fie la Mondial
Arbitrează finala Ligii, nu e la CM! De câte ori s-a întâmplat în 70 de ani ca arbitrul ultimului act de Champions să nu fie la Mondial
10:00
Olăroiu, înapoi în România? VIDEO. Tehnicianul nu exclude o revenire în Liga 1: „E casa mea” » Cum vede naționala cu Hagi pe bancă
Olăroiu, înapoi în România? VIDEO. Tehnicianul nu exclude o revenire în Liga 1: „E casa mea” » Cum vede naționala cu Hagi pe bancă
09:47
„Afară! Nu ai voie” A răbufnit când a aflat motivul pentru care un dinamovist ratează barajul cu FCSB: „Nu există așa ceva”
„Afară! Nu ai voie” A răbufnit când a aflat motivul pentru care un dinamovist ratează barajul cu FCSB: „Nu există așa ceva”
09:00
Se retrage căpitanul! Amicalul Georgia - România va fi ultimul în tricoul naționalei » Federația a anunțat cine preia banderola
Se retrage căpitanul! Amicalul Georgia - România va fi ultimul în tricoul naționalei » Federația a anunțat cine preia banderola
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Top stiri
Recorder e peste FCSB, Dinamo și Rapid Site-ul de investigații a atras în 2025 mai mulți bani din donații decât au scos cele 3 mari cluburi de la toți partenerii comerciali
Superliga
28.05
Recorder e peste FCSB, Dinamo și Rapid Site-ul de investigații a atras în 2025 mai mulți bani din donații decât au scos cele 3 mari cluburi de la toți partenerii comerciali
Citește mai mult
Recorder e peste FCSB, Dinamo și Rapid Site-ul de investigații a atras în 2025 mai mulți bani din donații decât au scos cele 3 mari cluburi de la toți partenerii comerciali
Lovitură grea pentru Hagi Doi titulari s-au „rupt”  și ratează meciurile cu Georgia și Țara Galilor
Nationala
28.05
Lovitură grea pentru Hagi Doi titulari s-au „rupt” și ratează meciurile cu Georgia și Țara Galilor
Citește mai mult
Lovitură grea pentru Hagi Doi titulari s-au „rupt”  și ratează meciurile cu Georgia și Țara Galilor
Marcel Bîrsan a câștigat alegerile AMFB! Ilie Drăgan a pierdut și în fața arbitrului, după înfrângerea suferită în fața lui Răzvan Burleanu
Diverse
28.05
Marcel Bîrsan a câștigat alegerile AMFB! Ilie Drăgan a pierdut și în fața arbitrului, după înfrângerea suferită în fața lui Răzvan Burleanu
Citește mai mult
Marcel Bîrsan a câștigat alegerile AMFB! Ilie Drăgan a pierdut și în fața arbitrului, după înfrângerea suferită în fața lui Răzvan Burleanu
FOTO | Tramvaiul care a făcut Bucureștiul să plângă puțin pe internet. Bunicul Thomson, ”Chiorul” din anii '60, reconstruit în curtea unei case, își caută salvatorul
B365
28.05
FOTO | Tramvaiul care a făcut Bucureștiul să plângă puțin pe internet. Bunicul Thomson, ”Chiorul” din anii '60, reconstruit în curtea unei case, își caută salvatorul
Citește mai mult
FOTO | Tramvaiul care a făcut Bucureștiul să plângă puțin pe internet. Bunicul Thomson, ”Chiorul” din anii '60, reconstruit în curtea unei case, își caută salvatorul

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 26 dinamo bucuresti 33 rapid 36 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 12

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
29.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share