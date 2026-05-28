Prima țintă pentru FCSB Fotbalistul  a fost deja ofertat: „Poate deveni una dintre cele mai mari vânzări din istoria clubului”

FCSB a înaintat o ofertă pentru Stefan Pirgic (23 de ani), jucătorul celor de la Zeleznicar Pancevo, formație care a încheiat pe locul 4 în prima ligă din Serbia.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Mijlocașul sârb a fost observat, cel mai probabil, de Mihai Stoica. Oficialul FCSB a călătorit recent în Serbia, iar Pirgic ar putea reprezenta prima mutare pentru viitorul sezon.

FCSB a făcut o ofertă pentru Stefan Pirgic, jucător la Zeleznicar Pancevo

Acum, presa din Serbia informează că echipa lui Gigi Becali a trimis deja o ofertă în mod oficial și așteaptă un răspuns din partea sârbilor.

„O ofertă concretă a fost trimisă la adresa clubului Pancevo de către FCSB, formație din România. Pirgić poate deveni una dintre cele mai mari vânzări din istorie pentru Zeleznicar”, a notat publicația mozzartsport.com.

Totodată, mijlocașul este și în atenția cehilor de la Viktoria Plzen, club care nu a trimis încă vreo ofertă.

35 de meciuri a adunat Stefan Pirgic la Zeleznicar Pancevo în acest sezon, fiind titular incontestabil. A bifat 4 goluri și 3 pase decisive

Declarațiile lui Mihai Stoica legate de călătoria în Serbia

„Am fost în Serbia, am văzut un prieten vechi, pe care nu îl mai văzusem de foarte mulți ani. M-am văzut cu Zvonko Milojkovic. Nu o să vorbesc despre meciuri și despre jucătorii pe care i-am urmărit că nu are niciun sens.

Zvonko este un prieten sârb, care a locuit 15 ani la București, un agent care a adus jucători importanți sârbi în România, foarte mulți sârbi au fost aduși prin el.

El mi l-a propus și pe Planic, el mi l-a propus și pe Raul Florucz, înainte să fie star în Slovenia, nu altcineva. Un tip care știe fotbal. Am văzut.

Cred că săptămâna asta voi fi în măsură să merg la Gigi cu temele făcute pentru o anumită poziție pe care vrea el să o dubleze. Iar săptămâna viitoare ne ocupăm de altă poziție”, declara Mihai Stoica, în urmă cu două săptămâni, potrivit fanatik.ro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport