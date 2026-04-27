„Să vedem cum face selecția” Cosmin Contra și-a amintit că a fost criticat de Hagi când era selecționer: „Poate are el o baghetă magică” +30 foto
alt-text Publicat: 27.04.2026, ora 20:40
alt-text Actualizat: 27.04.2026, ora 20:40
  • Cosmin Contra (50 de ani), fostul selecționer al României, a vorbit despre numirea lui Gică Hagi (61 de ani) la echipa națională.
  • Antrenorul a amintit de momentele în care „Regele” a fost critic cu privire la alegerile ultimilor selecționeri.

Gică Hagi a preluat echipa națională și are ca obiectiv calificarea la Campionatul European din 2028.

„Regele” va debuta pe banca naționalei în iunie, atunci când România va juca două meciuri amicale, în compania selecționatelor din Georgia și Țara Galilor.

Cosmin Contra, despre numirea lui Hagi la echipa națională: „A fost critic în multe momente”

Fostul selecționer i-a urat succes lui Hagi pe banca naționalei, dar nu a uitat de momentele în care „Regele” i-a criticat convocările.

„Îi doresc multă baftă domnului Hagi! Indiferent de cine a fost selecționerul României, domnul Hagi a fost în multe momente critic cu alegerile făcute, cel puțin în perioada în care am fost eu.

Să vedem cum va face dânsul selecția, îi doresc din toată inima să fie mai inspirat decât ceilalți selecționeri, cei care am fost la națională. Nu am putut să facem mai mult decât am făcut la vremea respectivă.

Domnul Hagi îi cunoaște foarte bine pe jucători, pentru că mulți au trecut pe la academia dânsului. Poate va reuși să aibă această baghetă magică și să transforme naționala.

Nu este ușor nici să fii selecționer, dar nici antrenor. Am văzut la conferința de presă că dânsul este foarte optimist și chiar m-aș bucura să schimbe fața naționalei. Vom vedea la primele lucruri dacă se va întâmpla acest lucru”, a declarat Cosmin Contra, conform digisport.ro.

2 ani
a stat Cosmin Contra pe banca naționalei, în perioada 2017-2019

Hagi, atac la Cosmin Contra în 2018: „Voi înțelegeți fotbal?”

În anul 2018, Hagi a criticat selecția lui Cosmin Contra pentru partidele amicale cu Chile și Finlanda. Motivul? Neconvocarea lui Ianis Hagi, cel care atunci evolua la echipa tatălui său, FC Viitorul, actuala Farul Constanța.

„Chiar dacă este băiatul meu, Ianis e căpitanul Viitorului, echipa de pe locul 3, echipa cu cel mai frumos fotbal, cel mai bun în pregătire, cei mai buni marcatori și pasatori decisivi în 2018, el şi Mitriţă, din Liga 1.

E cel mai bun jucător sub 21 de ani care există în România. O spune statistica! Şi nu este convocat, iar Contra zice că vrea să întinerească echipa.

Dar de ce se întâmplă? Că este băiatul lui Hagi. Aceeaşi poveste de acum 3 ani. De ce nu îi dai şansa, cum mi-a dat-o mie Lucescu la 17 ani? Nu, îl lăsăm la coadă, cum îl lăsase şi Fiorentina, mi-l ascundeau.

Cică Fiorentina l-a dezvoltat! Ce a dezvoltat? Nu, îl dezvoltă Viitorul! Cum a făcut-o înainte, o face şi acum. Îl creşte să devină jucător mare.

A demonstrat-o, de la 14 ani, de când a debutat la lotul naţional, a fost competitiv și cel mai bun pasator de la loturile naţionale, la toate vârstele. Au fost oamenii lui şi au văzut meciurile din pregătire. Ianis, de departe cel mai bun jucător.

Băi băieţilor, Gane, Mihalcea, voi înţelegeţi fotbal? Voi aţi câştigat ceva? Ce vedeţi când vă trimite Contra? A început campionatul, pase de gol şi goluri”, declara Gheorghe Hagi la acel moment.

2 victorii
obținea România în partidele cu Chile și Finlanda. În meciul cu selecționata sudamericană, „tricolorii” s-au impus cu 3-2, iar în fața Finlandei au câștigat cu 2-0

Prezentarea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Prezentarea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

