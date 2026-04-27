- Florin Tănase (31 de ani), jucătorul celor de la FCSB, a vorbit despre viitorul său la echipa campioană, în contextul în care contractul său va expira în vară.
Duminică, Mihai Stoica a anunțat că Gigi Becali este gata să îi propună prelungirea contractului lui Tănase și s-a arătat încrezător că „decarul” va rămâne și în sezonul viitor la gruparea roș-albastră.
Florin Tănase, despre viitorul său la FCSB: „Vom vedea din vară”
Întrebat despre prelungirea contractului cu FCSB, Florin Tănase a precizat că încă nu a discutat nimic cu conducerea clubului.
„Deocamdată nu am discutat absolut nimic, sunt concentrat pe aceste ultime meciuri. Vom vedea din vară, e timp să vorbim, nu avem de ce să ne grăbim. Cum și în iarnă am ales să rămân când am avut ofertă... (n.r. din China).
Ne apropiasem de play-off, nu ne gândeam că nu vom prinde play-off-ul. Toți suporterii sperau într-o revenire miraculoasă și am zis că nu are rost să plec pentru câteva luni și să dezamăgesc suporterii”, a declarat Florin Tănase, conform digisport.ro.
În acest sezon, Florin Tănase a marcat 16 goluri și a oferit 8 pase decisive în 48 de meciuri jucate pentru FCSB în toate competiițiile.
Ultima sa reușită a fost în meciul cu Petrolul de vineri, câștigat de FCSB cu scorul de 3-1, în etapa #6 din play-out. Tănase a înscris din penalty, în minutul 16.
Mihai Stoica, despre viitorul lui Tănase la FCSB: „Gigi îi va face o ofertă”
„Tănase e la final de contract, dar Gigi îi va face ofertă sigur. Cred că se vor înțelege. Are două meciuri în 2026 fenomenale. La Galați, când am bătut 4-1, și la Ovidiu, când am bătut 3-2 acum.
Tănase cred că rămâne. Olaru, Tănase și Cisotti… nu văd echipa asta fără ei. Pot juca orice, de la mijlocași centrali la atacanți laterali, până la atacanți”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.
Ultimele meciuri ale celor de la FCSB din play-out:
- Etapa 7: Csikszereda (d)
- Etapa 8: Unirea Slobozia (a)
- Etapa 9: Hermannstadt (d)
Clasamentul în play-out
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|7
|FCSB
|6
|36
|8
|UTA Arad
|6
|32*
|9
|FC Botoșani
|6
|31
|10
|Oțelul Galați
|6
|28
|11
|Csikszereda
|6
|27*
|12
|Farul Constanța
|6
|24*
|13
|Petrolul Ploiești
|6
|23
|14
|Hermannstadt
|6
|20*
|15
|Unirea Slobozia
|5
|19*
|16
|Metaloglobus București
|5
|10