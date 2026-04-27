Florin Tănase (31 de ani), jucătorul celor de la FCSB, a vorbit despre viitorul său la echipa campioană, în contextul în care contractul său va expira în vară.

Duminică, Mihai Stoica a anunțat că Gigi Becali este gata să îi propună prelungirea contractului lui Tănase și s-a arătat încrezător că „decarul” va rămâne și în sezonul viitor la gruparea roș-albastră.

Florin Tănase, despre viitorul său la FCSB: „Vom vedea din vară”

Întrebat despre prelungirea contractului cu FCSB, Florin Tănase a precizat că încă nu a discutat nimic cu conducerea clubului.

„ Deocamdată nu am discutat absolut nimic, sunt concentrat pe aceste ultime meciuri. Vom vedea din vară, e timp să vorbim, nu avem de ce să ne grăbim . Cum și în iarnă am ales să rămân când am avut ofertă... (n.r. din China).

Ne apropiasem de play-off, nu ne gândeam că nu vom prinde play-off-ul. Toți suporterii sperau într-o revenire miraculoasă și am zis că nu are rost să plec pentru câteva luni și să dezamăgesc suporterii”, a declarat Florin Tănase, conform digisport.ro.

2 milioane de euro este cota de piață a lui Florin Tănase, conform Transfermarkt

În acest sezon, Florin Tănase a marcat 16 goluri și a oferit 8 pase decisive în 48 de meciuri jucate pentru FCSB în toate competiițiile.

Ultima sa reușită a fost în meciul cu Petrolul de vineri, câștigat de FCSB cu scorul de 3-1, în etapa #6 din play-out. Tănase a înscris din penalty, în minutul 16.

Mihai Stoica, despre viitorul lui Tănase la FCSB: „Gigi îi va face o ofertă”

„Tănase e la final de contract, dar Gigi îi va face ofertă sigur. Cred că se vor înțelege. Are două meciuri în 2026 fenomenale. La Galați, când am bătut 4-1, și la Ovidiu, când am bătut 3-2 acum.

Tănase cred că rămâne. Olaru, Tănase și Cisotti… nu văd echipa asta fără ei. Pot juca orice, de la mijlocași centrali la atacanți laterali, până la atacanți”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Ultimele meciuri ale celor de la FCSB din play-out:

Etapa 7: Csikszereda (d)

Etapa 8: Unirea Slobozia (a)

Etapa 9: Hermannstadt (d)

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 FCSB 6 36 8 UTA Arad 6 32* 9 FC Botoșani 6 31 10 Oțelul Galați 6 28 11 Csikszereda 6 27* 12 Farul Constanța 6 24* 13 Petrolul Ploiești 6 23 14 Hermannstadt 6 20* 15 Unirea Slobozia 5 19* 16 Metaloglobus București 5 10 *beneficiază de rotunjire

