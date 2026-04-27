Justin de Haas/ Foto: IMAGO
FCSB l-a pierdut Fotbalistul dorit de MM Stoica ar fi bătut palma cu o dublă finalistă de Liga Campionilor

Publicat: 27.04.2026, ora 18:49
alt-text Actualizat: 27.04.2026, ora 18:49
  • Justin de Haas (26 de ani), fundașul legitimat la Famalicao și dorit de FCSB, ar fi acceptat oferta propusă de Valencia.

În urma cu câteva zile, Mihai Stoica declara că a avut discuții cu agentul stoperului de 1,94, însă negocierile s-au blocat din start din cauza petențiilor jucătorului.

Justin de Haas ar fi bătut palma cu Valencia

Jucătorul olandez și-ar fi dat acordul și ar urma să devină noul jucător al Valenciei începând din vară, atunci când va deveni liber de contract.

De Haas ar urma să semneze cu „liliecii” o înțelegere valabilă până în anul 2030, informează superdeporte.es.

Presa din Spania susține că Miguel Ribeiro, președintele lui Famalicao, a încercat din răsputeri să-i prelungească contractul fundașului, însă jucătorul nu a fost de acord.

În acest moment, dubla finalistă a Ligii Campionilor din 2000 și 2001 ocupă locul 12 în La Liga, cu 39 de puncte, după 33 de etape

5.000.000 de euro
este cota lui De Haas, potrivit transfermark.ro

Fotbalistul de 26 de ani a jucat 30 de meciuri și a marcat 6 goluri pentru Famalicao în acest sezon.

De-a lungul carierei sale, De Haas a evoluat la juniorii lui AZ Alkmaar și PSV înainte de a face pasul la seniori. Înainte de a ajunge în Portugalia, stoperul olandez a jucat între 2021 și 2023 la Lokomotiva Zagreb.

Ce declara Mihai Stoica despre Justin de Haas

MM Stoica a dezvăluit detalii de la negocierile pentru transferul lui Justin de Haas la FCSB:

Am avut discuţii cu agentul fundaşului central olandez de la Famalicao (n.r. Justin de Haas). Omul vrea campionat din primele cinci sau foarte, foarte mulţi bani. Nu putem să venim cu sumele astea. Am fost să îl văd, este extraordinar de bun, dar nu se poate lua MM Stoica, la Prima Sport

