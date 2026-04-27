Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
„Sunt mulțumită” Bojana Popovic, după ce CSM București și-a aflat adversara: „O oportunitate să ajungem în finală”

alt-text Publicat: 27.04.2026, ora 18:14
alt-text Actualizat: 27.04.2026, ora 18:14
  • Bojana Popovic (46 de ani), antrenoarea echipei CSM București, a oferit o primă reacție după tragerea la sorți pentru Final Four-ul Ligii Campionilor.

În penultimul act al competiției, CSM București va întâlni formația franceză Metz, partidă programată pe 6 iunie. În cealaltă semifinală se vor duela Brest și Gyor.

Bojana Popovic: „Mai avem 4-5 săptămâni să ne pregătim pentru Final Four”

Bojana Popovic s-a declarat mulțumită de tragerea la sorți pentru Final Four-ul Ligii Campionilor.

Sunt mulțumită de tragerea la sorți. Toate echipele sunt bune. Mai avem 4-5 săptămâni să ne pregătim pentru aceste partide.

Dacă privim lucrurile așa, Gyor joacă pe teren propriu. Pentru noi este mai bine că nu jucăm împotriva lui Gyor în semifinală. Este, bineînțeles, o oportunitate mai bună să ajungem în finală.

Dar, repet, toate echipele sunt bune acolo. Dacă vrei să faci ceva important, trebuie să joci la nivel înalt în fiecare meci, fie că este semifinală sau finală. Trebuie să ne pregătim bine, așa cum am făcut-o în toate meciurile de până acum, până la Final Four. Dacă suntem puternici, nu ne este frică de nimeni”, a declarat Popovic la Digi Sport.

CSM București, bucurie după calificarea în Final 4-ul Ligii Campionilor (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Întrebată care este diferența dintre CSM de anul acesta și cea din anii trecuți, antrenoarea originară din Muntenegru a precizat:

Cred că, în acest an, de când am venit eu, am reușit să le dăm fetelor mai multă încredere. Ele au crezut până la final, iar meciul de ieri a arătat că au fost foarte bine pregătite mental. Cred că asta a fost puțin diferit.

Nu știu cum a fost în trecut, pentru că nu eram aici, dar în aceste luni, de când am venit, am încercat să le ofer totul pentru a crede în ceea ce fac, în ele însele, în echipă și în tot ceea ce construim.

Până la urmă, chiar au arătat asta. Tot ce au făcut, au făcut ca o echipă. Pentru noi a fost foarte bine și suntem foarte fericiți”.

Programul Final Four-ului din EHF Champions League:

  • Semifinala 1, sâmbătă, 6 iunie, ora 16:00
  • Semifinala 2, sâmbătă, 6 iunie, ora 19:00
  • Finala mică, duminică, 7 iunie, ora 16:00
  • Finala mare, duminică 7 iunie, ora 19:00

Bojana Popovic: „Cred că România are foarte multe talente”

Bojana Popovic a mai fost întrebată dacă handbalistele române pot evolua mai mult la CSM București sau la alte echipe din România.

Antrenoarea a mai explicat că echipele din România trebuie să aibă în lot și tinere sportive pentru a avea ocazia să se dezvolte alături de handbalistele mai experimentate.

„Nu sunt de foarte mult timp în România, astfel că nu am apucat să văd tot ce se întâmplă în toate cluburile românești și cu toate jucătoarele din România. Totuși, cred că România are foarte multe talente.

Este o țară mare, cu multe handbaliste, iar eu cred că marile cluburi din România trebuie să aibă în lot și jucătoare tinere, care să se poată dezvolta într-un mediu bun, alături de jucătoare valoroase.

Este foarte important să existe un echilibru între jucătoarele românce și cele străine. O echipă are nevoie și de handbaliste din România, pentru că avem nevoie de jucătoare românce.

Am discutat și cu oamenii din club despre acest lucru. În viitor, trebuie să aducem la CSM cele mai bune jucătoare românce pe care le putem transfera și să facă parte din echipă.

Chiar cred că vom face asta în viitor, dar nu este ușor. În unele situații, atunci când am încercat să aducem anumite jucătoare din România pe care ni le-am dorit, au ales alte cluburi.

Așadar, nu depinde doar de club. Uneori, jucătoarele nu vor să vină în această direcție. Poate se tem că la un club ca acesta nu vor primi foarte multe minute sau poate nu sunt încă pregătite să joace la acest nivel. Nu știu exact. Cert este că jucătoarele pe care am vrut să le aducem pentru sezonul viitor nu au fost pregătite să vină la CSM”, a mai adăugat Bojana Popovic.

Ca antrenoare și fostă jucătoare, la Campionatul Mondial, la Campionatul European, dar și la meciurile din Liga Campionilor, am văzut mulți fani români. De aceea, mă aștept ca foarte mulți oameni din România să fie la Budapesta, pe 6 și 7 iunie. Sunt foarte entuziasmată să îi văd acolo, să avem susținerea lor și să fim împreună la acest turneu Bojana Popovic, antrenoare CSM București

Ultima dată când Metz și CSM București s-au întâlnit a fost în ianuarie 2025, în etapa a 9-a din grupa A din Liga Campionilor. Acea partidă a fost câștigată de echipa franceză, scor 27-24.

CSM București, în Final Four și la junioare

Clubul bucureștean va avea și echipa de junioare prezentă la Budapesta, iar semifinalele arată astfel:

  • CSM București - Gyor
  • Ferencvaros - Debrecen

