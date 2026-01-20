Federația de handbal, acea federație care a dus în lumea a 4-a sportul cvadruplu campion mondial, a emis un comunicat revoltător, inversând vinovățiile în cazul antrenorului de la Zalău.

Pentru acuzațiile grave care i se aduc lui Gheorghe Tadici nu mai sunt suficiente niște pamflete de presă, ci e nevoie de intervenția celor care conduc sportul românesc.

ANS, COSR. Deocamdată, președintele Comitetului Olimpic, Mihai Covaliu, joacă în reclame la Banca Transilvania

Un gest de normalitate. Așa crezi când citești prima dată știrea. Federația Română de Handbal a înaintat o reclamație către Poliție, Parchet și ANCOM (Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații).

FRH a emis și un comunicat în acest sens, prin care anunță că a sesizat Poliția și celelalte organisme enumerate ca reacție la numărul mare de reclamații pe mail la adresa lui Gheorghe Tadici.

În sfârșit, o reacție pe marginea unui scandal care pare desprins din batalioanele disciplinare ale armatei de odinioară. Jigniri, violență verbală, corecții fizice, înfometare.

Un gest profund de anormalitate

Un gest de normalitate, bravo! ba îți vine să și ridici degetul mare în semn de apreciere. Știți emoticonul. Te oprești la timp, fiindcă citești mai atent și îți vine să ridici alt deget.

Nu o faci pentru că spre deosebire de domnii care conduc federația de handbal păstrezi o brumă de decență.

Carevasăzică, reclamația nu îl viza pe domnul Tadici Gheorghe, ci fix pe cei care îl acuză de rele tratamente minorelor și majorelor jucătoare aflate în grija dumisale. Englezii au o expresie foarte bună pentru acest tip de inversare (siluire?) a sensului unui eveniment. A dramatic turn of events.

La noi sunt cuvinte și expresii mai colorate. Tupeu ar fi unul dintre cele mai blânde. Nerușinare e unul mai tare. Metodă securistoidă ar fi unul mai cuprinzător, dar doar pentru cei care au apucat să experimenteze ce era Securitatea și ce făcea ea. Securitatea și sora ei mai necioplită, Miliția. Precursoarea Poliției.

“Ce este milițienii și ce vrea ei”, cu volumul 2, opere complete “Las că știe ei ce vrea!”. Erau niște bancuri de la vremea aceea.

“Prejudicii instituționale.” Poftim?

Laolaltă cu Federația de Handbal, care a găsit cu cale să se solidarizeze cu el, acuzatul devine acuzator. Vânătorul se prezintă vânat, hărțuit de gonacii care nu-i prețuiesc munca.

Părinți ai fetelor înfometate și bruscate și fetele însele sunt acum într-o nouă ipostază. Aceea de potențiali agresori, de cercetați acuzați că au hărțuit și blocat bunul mers al instituției al cărei președinte este Constantin Din.

“FRH nu are nicio legătură cu formularea, inițierea, susținerea sau validarea acestora. (n.red, acuzații, mesaje)

Ulterior, FRH a fost vizată de transmiterea repetitivă și masivă de mesaje electronice anonime, cu conținut identic sau similar, către adresele oficiale ale Federației și către alte instituții.

Aceste acțiuni au generat un prejudiciu instituțional, afectând desfășurarea normală a activității, blocând canalele de comunicare și consumând resurse administrative disproporționat.”

Gheorghe Tadici

“Gonițele” vor totuși dreptate. Cam mult, nu?

Acesta este un fragment din comunicat. Deci problema FRH nu este comportamentul oripilant al lui Tadici, perpetuat de zeci de ani, ci faptul că niște oameni au avut curajul și încăpățânarea să reclame comportamentul inacceptabil al celui în cauză.

Scamatoria asta cu inversarea vinovățiilor este la fel de gravă ca apelative de genul “gonițe în călduri” scoasă din vocabularul antrenorului. Știți care este definția substantivului feminin “goniță” potrivit dexonline? Vacă în perioada gonitului, a împerecherii, asta înseamnă.

Cine face dreptate? Și cine poate să o facă?

Considerați, dragi cititori că v-am hărțuit cu această definiție? Că v-am blocat activitatea, v-am creat un prejudiciu instituțional? Organizația condusă de domnul C. Din așa consideră. În acea organizație, alt domn, Gh. Tadici este membru al Consiliului de Administrație.

Cum să îți închipui că se poate face dreptate în astfel de condiții? Să ne gândim, face bine la neuroni. De exemplu, intervenind un organism superior, Agenția Națională pentru Sport sau Comitetul Olimpic și Sportiv Român? ANS nicio șansă, la ce-i și acolo…

Dar COSR? Poate că da, dacă președintele Covaliu, prezent în reclame la Banca Transilvania (o fi normal, o fi compatibilitate??) își dedică un pic de timp pentru un caz cu adevărat grav.