„Hărțuire și prejudiciu instituțional” FRH a sunat la Poliție pentru a-i reclama pe cei care au cerut ca Tadici să fie sancționat după ultimele acuzații de abuz
Gheorghe Tadici/ Foto: sportpictures.eu
Handbal

„Hărțuire și prejudiciu instituțional” FRH a sunat la Poliție pentru a-i reclama pe cei care au cerut ca Tadici să fie sancționat după ultimele acuzații de abuz

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 19.01.2026, ora 21:33
alt-text Actualizat: 19.01.2026, ora 21:37

Gheorghe Tadici se află în centrul unui nou scandal, după ce mai multe jucătoare, unele sub protecția anonimatului, l-au acuzat pe acesta că le terorizează psihic și chiar și fizic.

Acuzațiile au venit inclusiv de la jucătoarele lui HC Zalău, echipa antrenată în acest moment de Tadici, dar și de tatăl handbalistei Francesca Bălan, care susține că fiica sa „a intrat în depresie, doar psihiatrul a putut să o salveze” din cauza traumelor provocate de tehnician.

Noi dovezi anti Tadici! Înregistrare în care antrenorul îi cere bani mamei handbalistei pe care a abuzat-o + Mesaj abject: „Gonițe în călduri, panarame de centură”
FRH a sunat la Poliție pentru a-i reclama pe cei care au cerut ca Tadici să fie sancționat după ultimele acuzații de abuz

FRH a anunțat astăzi că a luat primele măsuri: a sesizat Poliția, Parchetul și ANCOM:

Nu pentru a lua măsuri după acuzațiile aduse la adresa lui Gheorghe Tadici, ci pentru a-i reclama pe cei care au trimis numeroase sesizări anonime pe adresa de mail.

Îi acuză de hărțuire și de prejudiciu instituțional.

„Federația Română de Handbal (FRH) aduce la cunoștința opiniei publice faptul că, pe fondul apariției în spațiul public a unor acuzații referitoare la comportamentul domnului Gheorghe Tadici, FRH nu are nicio legătură cu formularea, inițierea, susținerea sau validarea acestora.

Ulterior, FRH a fost vizată de transmiterea repetitivă și masivă de mesaje electronice anonime, cu conținut identic sau similar, către adresele oficiale ale Federației și către alte instituții.

Aceste acțiuni au generat un prejudiciu instituțional, afectând desfășurarea normală a activității, blocând canalele de comunicare și consumând resurse administrative disproporționat.

Având în vedere posibilele încălcări ale legislației, FRH a înaintat sesizări oficiale către Poliția Sectorului 1 – spre competență de soluționare, către Parchet și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), în conformitate cu:
• art. 208 Cod penal – hărțuirea;
• art. 1357 Cod civil – răspunderea civilă delictuală;
• Legea nr. 506/2004 – protecția datelor și a comunicațiilor electronice

Federația Română de Handbal respectă dreptul la liberă exprimare și la petiționare, însă atrage atenția că acestea trebuie exercitate în limitele legii, fără a produce blocaje sau prejudicii instituționale”, se arată în prima parte a comunicatului.

FRH va înființa Comisia de Safeguarding

De asemenea, FRH a adăugat că va înființa Comisia de Safeguarding, structură dedicată protecției sportivilor și prevenirii abuzurilor, hărțuirii și neglijenței.

„FRH manifestă o preocupare constantă pentru protecția sportivilor și pentru consolidarea unui cadru instituțional modern, aliniat standardelor internaționale. În acest sens, Federația va înființa Comisia de Safeguarding, structură oficială responsabilă cu politica de protecție a sportivilor, având ca obiective:
• prevenirea abuzurilor, hărțuirii și neglijenței;
• implementarea unor mecanisme sigure și confidențiale de raportare;
• formarea continuă a personalului tehnic și administrativ;
• gestionarea profesionistă a situațiilor sensibile;
• alinierea la standardele CIO, EHF, IHF și COSR.

Această inițiativă urmărește consolidarea unui climat sportiv sigur și responsabil, promovarea unui sport curat și a unui mediu sigur pentru sportivi, aplicarea unei politici de toleranță zero față de orice formă de abuz, și analiza situațiilor sensibile în limitele competențelor legale, cu respectarea prezumției de nevinovăție și pe baza unor informații verificate.

FRH va continua să coopereze cu instituțiile abilitate și să informeze publicul în mod transparent, în funcție de evoluția demersurilor oficiale”, se mai arată în comunicatul Federației.

De precizat că fostul selecționer Gheorghe Tadici, în prezent antrenor al HC Zalău, este și membru în Consiliul de Administrație al Federației Române de Handbal, instituție condusă din poziția de președinte de Constantin Din.

Articolele publicate de GOLAZO.ro despre acuzațiile aduse la adresa lui Tadici:

Radu Naum Închideți ochii și aplaudați! 
„Nu face cinste nimănui” Constantin Din, președintele FRH, reacție tranșantă la adresa lui Tadici: „E coleric!”
„Ne-a înjurat fiica de față cu noi!” Dezvăluiri șocante din viețile handbalistelor pregătite de Tadici la HC Zalău: „A vrut să-i falsifice contractul”
Înregistrări scandaloase cu Tadici  GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
„Tadici a terminat-o psihic”  Noi acuzații grave la adresa antrenorului de la HC Zalău: „Era nervos că nu i-au ieșit pariurile” » Cum se apără tehnicianul
„Tadici mi-a abuzat fata, a batjocorit-o” Un tată face acuzații-șoc: „Copilul meu a ajuns la psihiatru din cauza lui Tadici. A înfometat-o, i-a falsificat semnătura”
Scandal uriaș la HC Zalău Acuzații grave la adresa lui Gheorghe Tadici: „Ne distrugem carierele și sănătatea” » Antrenorul: „Posibil să le mai fi înjurat”
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Gheorghe Tadici handbal feminin FRH SCANDAL abuz
