„Se face de râs” Nu l-a menajat pe Cristi Chivu după înfrângerile din Liga Campionilor: „Sunt singurul care vede defectele lui?”

Jurnalistul italian Giancarlo Padovan (68 de ani) a lansat mai multe critici la adresa lui Cristi Chivu (45 de ani) și jucătorilor săi de la Inter.

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Campioana Italiei a fost învinsă săptămâna trecută de Club Brugge, scor 3-4, în etapa secundă din faza principală a Ligii Campionilor.

Inter a suferit o înfrângere și în prima rundă, 1-2 cu Real Madrid, și are un bilanț negativ în ultimele meciuri din cea mai importantă competiție intercluburi din Europa.

Giancarlo Padovan: „Sunt singurul din Italia care vede defectele lui Chivu?”

După ce Inter a suferit un nou eșec, jurnalistul Giancarlo Padovan nu s-a ferit să critice echipa lui Cristi Chivu.

„Problema nu este doar portarul, ci întreaga echipă și antrenorul. Faptul că a pierdut 7 din ultimele 8 meciuri din Liga Campionilor spune multe despre faptul că Inter nu este o echipă de Liga Campionilor.

Este cea mai bună echipă din Italia și are mulți jucători valoroși, dar când joacă în Europa se face de râs. Este foarte posibil ca fotbalul nostru să se facă de râs și să fie pe moarte.

Urmărind meciul lui Inter, mi-am amintit de cel de la Madrid: s-ar fi putut termina 6-7, iar modul în care este gestionat jocul este unul complet haotic.

Există un mod de a gestiona jocul care e absolut nepotrivit. Să-i tragem pe toți la răspundere. Îi cerem acest lucru și antrenorului? Sau sunt singurul din Italia care vede defectele lui Chivu?”, a declarat Giancarlo Padovan, citat de fcinter1908.it.

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Giancarlo Padovan este de părere că nivelul fotbalului italian a scăzut considerabil, iar unii jucători importanți de la Inter sunt supraestimați.

„Mi-ați explicat că Chivu ar fi meritat Premiul Nobel pentru literatură și matematică datorită inteligenței sale, dar a pierdut 7 din 8 meciuri.

Ce să mai așteptăm? Să avem răbdare când spunem că este un fenomen, nu să-mi cereți mie să am răbdare.

Eu spun asta încă de anul trecut. Este adevărat, faptele o demonstrează. Câștigă campionatul pentru că nivelul competiției este slab.

Noi îl considerăm pe Barella un jucător foarte bun, dar nu este, nici la națională, nici la club. Ridicăm în slăvi niște jucători mediocri”, a încheiat jurnalistul.

8 meciuri a jucat Nicolo Barella în acest sezon pentru Inter. Mijlocașul a marcat un gol și a livrat două pase decisive

Pentru campioana Italiei urmează meciul cu Șahtior Donețk de miercuri, de la ora 22:00, din etapa #3 din faza principală a Ligii Campionilor. Meciul va fi transmis liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 3.

Ultimele 8 meciuri jucate de Inter în Liga Campionilor, în care a obținut o singură victorie:

3-4 cu Club Brugge (13 octombrie)

1-2 cu Real Madrid (8 septembrie)

1-2 cu Bodo/Glimt (24 februarie)

1-3 cu Bodo/Glimt (18 februarie)

2-0 cu Borussia Dortmund (28 ianuarie)

1-3 cu Arsenal (20 ianuarie)

0-1 cu Liverpool (9 decembrie 2025)

1-2 cu Atletico Madrid (26 noiembrie 2025)

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