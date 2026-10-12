Scandal pe Anfield FOTO: Portarul lui City, filmat în timp ce se ceartă cu fanii „cormoranilor”. De la ce a pornit conflictul +7 foto
Donnarumm, în conflict cu fanii lui Liverpool. Foto: X/This Is Anfield
Campionate

Scandal pe Anfield FOTO: Portarul lui City, filmat în timp ce se ceartă cu fanii „cormoranilor”. De la ce a pornit conflictul

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 12.10.2026, ora 15:54
alt-text Actualizat: 12.10.2026, ora 15:54
  • Gianluigi Donnarumma (27 de ani) a intrat în conflict cu fanii lui Liverpool, după meciul de câștigat de Manchester City, 3-0 pe Anfield.
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Clubul din Manchester traversează o perioada dificilă, după ce a fost găsit, recent, vinovat pentru 114 dintre cele 115 capete de acuzare în privința încălcării fair-play-ului financiar.

Ulterior, Premier League a informat că „cetățenii” au înregistrat „contracte fictive” pentru ascunderea a peste 1 miliard de euro, cu scopul de a reduce costurile între 2009 și 2018.

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Donnarumma, conflict cu fanii lui Liverpool la ieșirea de pe teren

Jucătorii lui City au avut parte de o primire ostilă din partea fanilor lui Liverpool, la duelul de pe Anfield.

Aceștia au scandat și i-au numit „trișori” pe cei de la City pe toată durata meciului. La final, portarul Gianluigi Donnarumma a decis să ceară socoteală suporterilor „cormoranilor”, potrivit thesun.co.uk.

Italianul se îndrepta spre vestiare, dar a fost surprins de camere în timp ce se întoarce de pe tunel pentru a se contra cu fanii aflați în tribune. Într-un final, Donnarumma a fost convins de cei din jur să-și continue drumul.

Donnarumma, în conflict cu fanii lui Liverpool / foto: capturi video X/This Is Anfield
Donnarumma, în conflict cu fanii lui Liverpool / foto: capturi video X/This Is Anfield

Galerie foto (7 imagini)

Donnarumma, în conflict cu fanii lui Liverpool / foto: capturi video X/This Is Anfield Donnarumma, în conflict cu fanii lui Liverpool / foto: capturi video X/This Is Anfield Donnarumma, în conflict cu fanii lui Liverpool / foto: capturi video X/This Is Anfield Donnarumma, în conflict cu fanii lui Liverpool / foto: capturi video X/This Is Anfield Donnarumma, în conflict cu fanii lui Liverpool / foto: capturi video X/This Is Anfield
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Liverpool a fost răpusă de City în doar 13 minute în repriza secundă, prin golurile marcate de Haaland, Doku și Cherki. Formația lui Maresca ocupă primul loc în Premier League, cu maximum de puncte după primele 6 etape.

De cealaltă parte, jucătorii lui Andoni Iraola nu se ridică la nivelul așteptărilor, Liverpool fiind abia locul 9, cu doar 9 puncte adunate după același număr de meciuri.

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