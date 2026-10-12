Scandal pe Anfield FOTO: Portarul lui City, filmat în timp ce se ceartă cu fanii „cormoranilor”. De la ce a pornit conflictul

Gianluigi Donnarumma (27 de ani) a intrat în conflict cu fanii lui Liverpool, după meciul de câștigat de Manchester City, 3-0 pe Anfield.

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Clubul din Manchester traversează o perioada dificilă, după ce a fost găsit, recent, vinovat pentru 114 dintre cele 115 capete de acuzare în privința încălcării fair-play-ului financiar.

Ulterior, Premier League a informat că „cetățenii” au înregistrat „contracte fictive” pentru ascunderea a peste 1 miliard de euro, cu scopul de a reduce costurile între 2009 și 2018.

Donnarumma, conflict cu fanii lui Liverpool la ieșirea de pe teren

Jucătorii lui City au avut parte de o primire ostilă din partea fanilor lui Liverpool, la duelul de pe Anfield.

Aceștia au scandat și i-au numit „trișori” pe cei de la City pe toată durata meciului. La final, portarul Gianluigi Donnarumma a decis să ceară socoteală suporterilor „cormoranilor”, potrivit thesun.co.uk.

Italianul se îndrepta spre vestiare, dar a fost surprins de camere în timp ce se întoarce de pe tunel pentru a se contra cu fanii aflați în tribune. Într-un final, Donnarumma a fost convins de cei din jur să-și continue drumul.

Liverpool a fost răpusă de City în doar 13 minute în repriza secundă, prin golurile marcate de Haaland, Doku și Cherki. Formația lui Maresca ocupă primul loc în Premier League, cu maximum de puncte după primele 6 etape.

😳 Gianluigi Donnarumma clearly didn't like being called a cheat by Liverpool fans 🎥 https://t.co/lHpLtvejR9 — This Is Anfield (@thisisanfield) October 12, 2026

De cealaltă parte, jucătorii lui Andoni Iraola nu se ridică la nivelul așteptărilor, Liverpool fiind abia locul 9, cu doar 9 puncte adunate după același număr de meciuri.

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