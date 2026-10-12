„Cine se crede Messi?!” Fostul președinte al Barcelonei, mesaj tăios pentru starul argentinian

Joan Gaspart (82 de ani) i-a transmis un mesaj ferm lui Leo Messi (39 de ani) în legătură cu relația pe care argentinianul o are cu Joan Laporta, președintele clubului FC Barcelona.

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Starul argentinian s-a despărțit în 2021 de echipa alături de care a scris istorie, după ce nu a reușit să mai ajungă la un numitor comun cu șeful clubului blaugrana, pentru continuarea colaborării.

Joan Gaspart: „Oricine ar fi președinte, să vină să-și ia rămas-bun . Cine se crede?”

Messi a jucat săptămâna trecută ultimul meci pentru naționala Argentinei, iar momentul retragerii definitive pare să fie tot mai aproape pentru campionul mondial din 2022.

Fostul președinte al catalanilor, Joan Gaspart, îi atrage atenția lui Messi că trebuie să revină la Barcelona pentru un „ultim dans”, indiferent dacă clubul este condus de Laporta sau de altcineva.

„Spun asta din dragostea istorică pe care o am pentru un jucător pe care l-am transferat când avea 13 ani, iar eu eram președintele Barcelonei.

Să fie prudent. Barça este mai presus de Messi. Oricine ar fi președinte, să vină să-și ia rămas-bun de la Barça.

Dacă Leo Messi vrea să-și ia rămas bun și nu vine pentru că Laporta este președinte, iar evenimentul va avea loc în ziua în care Laporta nu mai este, eu nu aș merge la acel eveniment. Cine se crede?”, a spus Gaspar la podcast-ul Solo Para Cules, potrivit marca.com.

Joan Gaspart. Foto: IMAGO

Palmaresul lui Leo Messi în tricoul Barcelonei

10 titluri în LaLiga

8 Supercupe ale Spaniei

7 Cupe ale Spaniei

4 Ligi ale Campionilor

3 Campionate Mondiale ale Cluburilor

3 Supercupe ale Europei

672 de goluri a marcat Messi pentru Barcelona, în 778 de apariții în toate competițiile

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