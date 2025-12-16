Donnarumma, portarul anului! Jucătorul lui Manchester City a cucerit trofeul FIFA The Best: „Un an incredibil” » Câștigătoarea la fotbal feminin

Gianluigi Donnarumma (26 de ani), jucătorul lui Manchester City, a câștigat premiul FIFA pentru cel mai bun portar al anului 2025.

La feminin, Hannah Hampton (25 de ani), jucătoarea lui Chelsea, a cucerit acest trofeu.

Gala „FIFA The Best” are loc astăzi, începând cu ora 19:00, la Doha (Qatar). Evenimentul a ajuns la a 10-a ediție.

Donnarumma, desemnat portarul anului

Gianluigi Donnarumma a fost desemnat portarul anului, reușind să câștige acest trofeu pentru prima dată în carieră.

Gianluigi Donnarumma is crowned #TheBest FIFA Men's Goalkeeper 2025! 🧤 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

În sezonul 2024/2025, Donnarumma a câștigat trofeul Ligii Campionilor cu PSG. Francezii au zdrobit-o pe Inter în finală cu scorul de 5-0.

De asemenea, portarul italian a mai câștigat și titlul alături de PSG, dar și Cupa și Supercupa Franței.

Echipa pregătită de Luis Enrique a ajuns și până în finala Mondialului Cluburilor, unde a fost învinsă de Chelsea cu 3-0.

La începutul lunii septembrie, Donnarumma a fost transferat de Manchester City, alături de care se află pe locul 2 în Premier League, la două puncte în spatele liderului Arsenal.

Care au fost ceilalți portari nominalizați:

Alisson Becker (Brazilia/Liverpool)

Thibaut Courtois (Belgia/Real Madrid)

Emiliano Martínez (Argentina/Aston Villa)

Manuel Neuer (Germania/Bayern München)

David Raya (Spania/Arsenal)

Yann Sommer (Elveția/Inter Milano)

Wojciech Szczesny (Polonia/Barcelona)

45 de milioane de euro este cota de piață a lui Gianluigi Donnarumma, conform Transfermarkt

Emiliano Martinez, portarul lui Aston Villa, a fost câștigătorul de anul trecut al trofeului pentru cel mai bun portar.

Donnarumma: „Mă simt extrem de mândru”

Jucătorul lui Manchester City a reacționat la scurt timp după decernarea premiului.

„Este o mare onoare să câștig acest premiu prestigios și aș dori să mulțumesc tuturor celor care m-au votat.

Mă simt extrem de mândru că am fost numit cel mai bun din lume, devansând portari minunați pe care îi respect și îi admir foarte mult.

A fost un an incredibil, unul care va rămâne mult timp în memoria mea, și este emoționant să fiu recunoscut pentru rolul meu în succesul obținut în această perioadă.

Apreciez sincer această recunoaștere și aștept cu nerăbdare să obțin și mai multe succese cu noul meu club, Manchester City”, a declarat Gianluigi Donnarumma, conform mancity.com.

47 de meciuri a jucat Gianluigi Donnarumma în sezonul 2024/25

Hannah Hampton, cel mai bun portar la fotbal feminin

Hannah Hampton, jucătoarea lui Chelsea, a fost desemnat cel mai bun portar din fotbalul feminin.

Hannah Hampton is crowned #TheBest FIFA Women's Goalkeeper 2025! 🧤 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 16, 2025

Hampton, care este născută în Birmingham, este a doua jucătoare din Anglia care câștigă premiul pentru cel mai bun portar la fotbal feminin.

Doar Mary Earps, actuala jucătoare a lui PSG, a mai câștigat acest trofeu, în 2022 și 2023.

