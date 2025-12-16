Glume proaste pe seama soției VIDEO. Șeful McLaren, discurs ofensator în fața lui Norris și Piastri: „Îi vedeți ochiul vânăt?” +9 foto
Zak Brown. Foto: Imago
Glume proaste pe seama soției VIDEO. Șeful McLaren, discurs ofensator în fața lui Norris și Piastri: „Îi vedeți ochiul vânăt?”

George Neagu
Publicat: 16.12.2025, ora 15:59
Actualizat: 16.12.2025, ora 15:59
  • Zak Brown (54 de ani), șeful McLaren, a făcut mai multe glume despre violența domestică, făcând referire chiar la soția sa, Tracy.
  • Totul s-a întâmplat la sediul McLaren din Woking, Anglia, în timpul unui discurs ținut de Brown la un eveniment dedicat celebrării sezonului excelent al echipei.

În 2025, Lando Norris a cucerit primul său titlu mondial, Oscar Piastri a încheiat sezonul pe locul 3, iar echipa a câștigat titlul constructorilor.

La începutul discursului său de la sediul echipei, Zak Brown a ținut să mulțumească familiilor angajaților McLaren, dar a făcut o glumă neadecvată despre soția sa.

Zak Brown, glume despre violența domestică la sediul McLaren

Cu Lando Norris și Oscar Piastri pe scenă, Zak Brown a făcut o glumă inspirată despre soția sa, Tracy.

„Suntem căsătoriți de 26 de ani, îi vedeți ochiul vânăt? Glumesc, câinele a lovit-o azi dimineață”, a spus șeful McLaren, conform dailymail.co.uk.

Gluma făcută de Zak Brown nu i-a amuzat pe cei doi piloți, Oscar Piastri chiar coborând privirea și oprindu-se din zâmbit.

După ce au văzut discursul lui Brown, fanii l-au criticat dur pe șeful echipei pe rețelele de socializare.

  • „Zak tocmai a făcut o glumă despre violența domestică împotriva propriei soții în fața întregii companii?”
  • „Există 100 de semnale de alarmă cu privire la acest tip și, cumva, oamenii trec cu vederea.”
  • „Există cu siguranță modalități de a fi amuzant fără a spune aceste lucruri bizare.”

Zak Brown, glume deplasate și la adresa lui Piastri

Șeful McLaren și-a continuat discursul, de această dată făcând glume neinspirate pe seama lui Oscar Piastri.

„Am riscat mult cu amândoi. Și nu vă prefaceți că ați avut opțiuni mai bune. Oscar, tu i-ai avut pe nenorociții de la Alpine, iar tu, Lando, trebuia doar să fii mai rapid decât Stoffel (n.r. - Vandoorne, fostul pilot McLaren).

Ce vreau să fac acum este să-i stric părul lui Lando, dar o să-l provoc pe Oscar s-o facă, să vedem cât de curajos e”, a mai spus Zak Brown.

Fanii lui Oscar Piastri au răbufnit după declarațiile lui Brown:

  • „Karma o să te ajungă din urmă, Zak Brown.”
  • „Puterea ta asupra lui Oscar durează doar atât timp cât ai cea mai rapidă mașină. Când nu o vei mai avea, te va părăsi mai repede decât a părăsit Alpine. Așa că râzi cât poți, pentru că la final nu tu vei fi cel care va râde.”

După seria de glume bizare, Zak Brown i-a lăudat pe cei doi piloți de la McLaren:

„Nu puteam visa la o echipă mai bună de piloți, atât pe pistă, cât și în afara ei. Cei mai rapizi doi piloți din lume și cei mai simpatici.

Așa facem aici, la McLaren. Sunteți o combinație aproape unică. Dar cine știe... poate că anul viitor ne vom strânge din nou aici și vom spune: «La dracu' cu tipul ăla».

Dar nu se va ajunge la asta. Ambii piloți mă iubesc, mă idolatrizează și îmi spun «Big Daddy» pe la spate.

Adevărul este că se vor lua de mine, dar nu se vor lua de Andrea (n.r. - Stella, inginer principal la McLaren), pentru că, în adâncul sufletului, le este foarte frică de ea”.

Clasamentul general al piloților la finalul sezonului:

  • Lando Norris (McLaren) - 423 puncte
  • Max Verstappen (Red Bull) - 421 puncte
  • Oscar Piastri (McLaren) - 410 puncte
  • George Russell (Mercedes) - 319 puncte
  • Charles Leclerc (Ferrari) - 242 puncte
  • Lewis Hamilton (Ferrari) - 156 puncte
Lando Norris, campion mondial
Lando Norris, campion mondial

Galerie foto (9 imagini)

Lando Norris, campion mondial Lando Norris, campion mondial Lando Norris, campion mondial Lando Norris, campion mondial Lando Norris, campion mondial
+9 Foto
formula 1 mclaren zak brown lando norris oscar piastri
