Formula 1 revine în Portugalia FOTO. Cum arată circuitul Portimao și când va avea loc primul Mare Premiu: „Emoție de la primul viraj!”

Marele Premiu al Portugaliei va intra din nou în calendarul Formulei 1 pentru sezoanele 2027 și 2028.

Piloții vor reveni pe celebrul circuit din Portimao, care a găzduit ultimul Mare Premiu de Formula 1 în 2021.

Oficialii Formulei 1 și autoritățile din Portugalia au bătut palma pentru reintroducerea în calendar a cursei din Portugalia, iar directorul executiv Stefano Domenicali s-a declarat încântat de această reușită.

Formula 1 va reveni în Portugalia în 2027 și 2028

Revenirea piloților pe circuitul portughez vine ca parte a unui acord pe doi ani între Formula 1, guvernul portughez, Turismo de Portugal și promotorul Parkalgar, potrivit formula1.com.

Circuitul Portimao a găzduit ultima dată curse de F1 în 2020 și 2021 și a fost un loc important pentru revenirea pe circuit, după suspendarea activității din timpul pandemiei de COVID-19.

1958 este anul în care a avut loc primul Mare Premiu al Portugaliei, în orașul Porto

„Sunt încântat să văd revenirea circuitului Portimao în calendarul Formulei 1, pentru ca acest sport să continue să aprindă pasiunea incredibilă a fanilor portughezi. Circuitul oferă emoție pe pistă de la primul viraj până la linia de sosire, iar energia de aici îi ridică pe fani în picioare.

Interesul și cererea pentru găzduirea unei curse de Formula 1 aici sunt cele mai mari de până acum, așa că aș dori să le mulțumesc prim-ministrului Luis Montenegro și ministrului Economiei și Coeziunii Teritoriale din Portugalia, Manuel Castro Almeida, pentru sprijinul acordat în readucerea F1 în Portugalia.

Aștept cu nerăbdare să colaborăm din nou pentru a ne asigura că Portimao revine în calendar în mare stil”, a declarat Stefano Domenicali, președintele și directorul executiv al F1.

