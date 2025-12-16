Amendați pentru că au dat indicații! FRF a sancționat dur doi antrenori din Liga 1 » Nici cluburile nu au scăpat. Cât au de plătit

Comisia de Disciplină a stabilit amenzi uriașe pentru Ianis Zicu și Andrei Prepeliță, antrenorii celor de la Farul Constanța, respectiv Unirea Slobozia.

Cluburile și tehnicienii au fost reclamați de Școala Federală de Antrenori în urmă cu câteva luni.

Deși Ianis Zicu a fost prezentat ca antrenor principal pe site-ul clubului în vară, constănțenii au transmis la începutul lunii octombrie un comunicat prin care cereau presei să nu-l mai numească pe acesta „principal”, această funcție fiind ocupată, în acte, de Cristian Sava.

În același timp, la Unirea Slobozia, Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu se află în aceeași situație.

Ianis Zicu și Andrei Prepeliță, sancționați de Comisia de Disciplină

Atenționarea amintită mai sus a venit, de fapt, în urma autosesizării Școlii de Antrenori, care a reclamat clubul și pe cei doi antrenori la Comisie, din cauza comportamentului lui Ianis Zicu.

Acesta, deși e „secund”, se comporta precum un „principal”, oferind indicații jucătorilor și flash-interviuri la finalul meciului, chiar dacă nu a obținut licența PRO.

În cadrul aceleiași decizii, Comisia l-a amendat pentru aceleași acțiuni și pe Andrei Prepeliță.

Astfel, Comisia a stabilit amenzi de 15.000 de lei pentru Zicu și Prepeliță, respectiv 20.000 de lei pentru Cristian și Jean Vlădoiu, potrivit deciziei publicate pe frf.ro.

Cluburile Farul Constanța și Unirea Slobozia au fost amendate și ele cu câte 20.000 de lei.

