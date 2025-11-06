FIFA, mesaj după decesul lui Emeric Ienei Gianni Infantino, despre legenda Stelei: „Model de eleganță, echilibru și respect, atât pe teren, cât și în afara lui”
Gianni Infantino
FIFA, mesaj după decesul lui Emeric Ienei Gianni Infantino, despre legenda Stelei: „Model de eleganță, echilibru și respect, atât pe teren, cât și în afara lui"

alt-text George Neagu
Publicat: 06.11.2025, ora 10:56
Actualizat: 06.11.2025, ora 10:56
  • Gianni Infantino (55 de ani), președintele FIFA, a transmis un mesaj de condoleanțe după decesul lui Emeric Ienei.

Marele antrenor Emeric Ienei s-a stins din viață miercuri, 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani.

Mesajul lui Gianni Infantino, după decesul lui Emeric Ienei

Prin intermediul unei scrisori adresate Federației Române de Fotbal, Gianni Infantino, președintele FIFA, și-a exprimat regretul cu privire la decesul lui Emeric Ienei.

„Doresc să îmi exprim cele mai sincere și profunde condoleanțe cu privire la încetarea din viață a fostului jucător internațional și selecționer al echipei naționale, Emeric Ienei. Cuvintele par insuficiente pentru a exprima tristețea pe care o resimțim în fața acestei pierderi.

De-a lungul carierei sale de jucător, el a bifat șase selecții pentru echipa națională și și-a reprezentat țara la Turneul Olimpic de Fotbal din 1964. La nivel de club, va fi mereu amintit pentru lunga și strălucita sa carieră la FC Steaua București, alături de care a câștigat trei titluri de campion și patru Cupe ale României.

După retragerea din activitatea de jucător, a început o remarcabilă carieră de antrenor. În calitate de antrenor al FC Steaua București, a condus clubul spre șase titluri de campion, patru Cupe ale României și istoricul trofeu al Cupei Campionilor Europeni în 1986.

De asemenea, a fost selecționer al echipei naționale a României, pe care a condus-o la Cupa Mondială din 1990 și din nou la Campionatul European din 2000, în cel de-al doilea mandat al său.

Legendă a clubului FC Steaua București și a fotbalului românesc, cunoscut pentru calmul și autoritatea sa legendare, model de eleganță, echilibru și respect, atât pe teren, cât și în afara lui, moștenirea și parcursul său vor rămâne vii în amintirea tuturor, iar absența sa va fi profund resimțită.

În numele comunității internaționale a fotbalului, doresc să transmit cele mai sincere condoleanțe Federației Române de Fotbal, precum și familiei, prietenilor și apropiaților lui Emeric Ienei. Gândurile noastre sunt alături de voi toți.

Sperăm ca aceste amintiri și cuvinte de sprijin să aducă puțină alinare și pace în aceste momente dificile”, a spus Gianni Infantino, potrivit frf.ro.

6 meciuri
a strâns Emeric Ienei pentru echipa națională a României, ca fotbalist

Performanțele lui Emeric Ienei

Emeric Ienei s-a născut pe 22 martie 1937, în localitatea Agrișu Mic, județul Arad.

În cariera sa de fotbalist, Ienei a evoluat pentru echipe importante precum Flamura Roșie Arad (actuala UTA), Steaua București și Kayserispor în Turcia.

Ca fotbalist, Ienei a obținut trei titluri de campion și patru Cupe ale României.

Și-a început cariera de antrenor în sezonul 1972-1973, ca secund la Steaua București. Cu timpul, a reușit să câștige de șase ori Liga 1, patru Cupe ale României și Cupa Campionilor Europeni.

Legenda Stelei a condus naționala României la două turnee finale:

  • Campionatul Mondial din 1990 
  • Campionatul European din 2000

Între 1992 și 1993, a pregătit și naționala Ungariei.

Pentru cucerirea Cupei Campionilor Europeni din 1986 alături de Steaua București, Ienei a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa a II-a cu baretă de președintele Traian Băsescu.

În 2017, Ienei a fost onorat prin decret prezidențial de Klaus Iohannis cu Ordinul Național Steaua României în grad de Cavaler.

