În timp ce FRF și autoritățile desfășoară o campanie puternică împotriva meciurilor aranjate pentru pariuri, într-un dosar civil a apărut o situație atipică: un parior a încercat să implice FRF într-un proces pentru validarea unui bilet de pariuri.

Pariorul a cerut instanței ca forul condus de Răzvan Burleanu să desemneze un specialist care să stabilească oficial numărul de șuturi expediate pe poartă în meciul FCSB - Universitatea Craiova (4-1), disputat pe 8 martie 2020, în etapa a II-a din play-off.

FRF a fost solicitată într-un proces pentru validarea unui bilet de pariuri

Litigiul a pornit după ce pariorul a plasat două bilete într-o agenție din București, incluzând printre selecții și pariul de tip „sub 5,5 șuturi pe spațiul porții pentru echipa gazdă”.

Casa de pariuri a considerat că FCSB a avut 6 șuturi pe spațiul porții, motiv pentru care biletele au fost validate ca necâștigătoare.

Pariorul a susținut însă că statistica este greșită și a cerut în instanță plata câștigurilor totale de 16.268 de lei, reprezentând premiile aferente celor două bilete.

Instanța a acceptat expertiza video a înregistrării meciului FCSB - Universitatea Craiova. Răspunsul FRF

În apel, instanța a încuviințat o expertiză bazată pe înregistrarea video a meciului, „apreciindu-le ca fiind utile, concludente și pertinente în soluționarea cauzei”.

Pariorul, la solicitarea instanței, a indicat Federația Română de Fotbal drept instituția care ar putea desemna un specialist sau comisie pentru realizarea lucrării de expertiză încuviințată de judecători.

Federația Română de Fotbal a răspuns printr-o adresă în sensul că, în cadrul instituției „nu există un expert sau o comisie care să analizeze rezultatul unui meci de fotbal raportat la un pariu sportiv, indiferent de obiectul acestuia”.

Pariorul nu a demonstrat că FCSB a tras mai puțin de 6 șuturi pe poartă

Judecătorii i-au oferit ulterior pariorului nemulțumit posibilitatea de a obține o expertiză din altă parte, inclusiv prin solicitări către o companie de pariuri, însă fără rezultat.

În final, tribunalul a constatat că pariorul nu a reușit să demonstreze că statistica folosită de casa de pariuri este greșită și a respins apelul.

„Ca urmare, tribunalul a constatat că, deşi sarcina probei potrivit art. 256 C.proc.civ. revine apelantului-reclamant, argumentele acestuia privind rezultatul meciului de fotbal în ceea ce priveşte «Şuturi pe poartă gazde (5.5) sub 1.60» nu au fost dovedite.

În absența probelor care să dovedească susținerile formulate, tribunalul nu poate stabili că rezultatul meciului este cel indicat de reclamant”, se arată în încheierea Curții de Apel București.

Final fără răspuns

Pariorul a formulat recurs, însă procedura s-a blocat după ce cauza a fost suspendată în noiembrie 2025 din lipsa părților.

Dosarul a rămas nerezolvat mai mult de șase luni, iar Curtea de Apel București a constatat perimarea recursului, ceea ce înseamnă că procesul s-a încheiat fără o decizie definitivă privind câștigul biletelor.

Astfel, disputa s-a terminat fără ca o instituție sau o instanță să stabilească oficial dacă în meciul FCSB - Universitatea Craiova (4-1), disputat în urmă cu șase ani, gazdele au expediat cinci sau șase șuturi pe poartă, statistică de care depindea validarea biletelor de pariuri.

Cert este că, FCSB a marcat patru goluri prin Răzvan Oaidă ('23, '57), Florin Tănase ('79) și Dennis Man ('84).

Potrivit flashcore.ro, raportul șuturilor pe poartă la respectivul meci FCSB - Universitatea Craiova a fost 6-5. FCSB a mai avut și două bare.

FRF, ofensivă împotriva meciurilor trucate pentru pariuri

FRF și autoritățile au declanșat o campanie puternică împotriva meciurilor trucate pentru pariuri.

În ianuarie a fost suspendat și amendat impresarul Cătălin Sărmășan, iar „Dosarul Păulești” s-a lăsat cu doi oficiali plasați în arest preventiv și doi fotbaliști sub control judiciar.

FRF mai anchetează și alte cazuri, precum Vulturii Fărcășești.

