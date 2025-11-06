Primăria publică salariile Premieră absolută în România: toate contractele dezvăluite la  un club care a primit 5 milioane de € doar în 2025
Primăria publică salariile Premieră absolută în România: toate contractele dezvăluite la un club care a primit 5 milioane de € doar în 2025

  • CS Minaur Baia Mare, clubul Primăriei, a postat lista salariilor tuturor jucătorilor, jucătoarelor și membrilor staff-ului tehnic de la cele 3 echipe pe care le deține.
  • Clubul are două secții: handbal și fotbal. La prima evoluează în Liga 1, fete și băieți, echipa de fotbal e în eșalonul trei.
  • Cel mai mare salariu îl are una dintre handbaliste, circa 7.000 de euro net pe lună, în vreme ce la Liga 3 la fotbal sunt jucători și cu 2.000 de euro lunar, peste antrenorul principal.

Legea obligă cluburile sportive care sunt de drept public să publice informațiile financiare. Unul dintre aceste cluburi a mers chiar mai departe și a dezvăluit chiar totul. Mai precis lista salariilor sportivilor și antrenorilor de la echipele pe care le are.

Primăria publică toate contractele de la un club care a primit 5 milioane de euro doar în 2025

Numele: CS Minaur Baia Mare, care aparține de Primăria din orașul respectiv, club care a luat ființă în urmă cu 10 ani, în 2015.

Conform descrierii de pe site, apariția acestui club a avut și are ca „scop principal preluarea brandului Minaur și readucerea lui în prim-planul activităților sportive”.

Toată lista remunerațiilor celor 3 echipe deținute de club a fost dezvăluită. Fără a individualiza, cu nume și prenumele jucătoarelor, jucătorilor sau antrenorilor, ci cu indicativ: „jucător”, „jucătoare”, „staff tehnic”.

CS Minaur Baia Mare are două discipline sportive: fotbal și handbal. Cea din urmă activează cu echipe și la fete și la băieți, ambele în prima divizie. Fotbalul e abia în Liga a 3-a.

Tabelul cel mai recent care apare publicat pe site-ul clubului, cel aferent inclusiv pentru sezonul precedent, prezintă nu doar salariul net, ci și taxele pe care clubul le suportă, toate contractele fiind de activitate sportivă, care beneficiază de taxe mult diminuate.

De asemenea, unii sportivi și antrenori au beneficiat și de bani pentru chirie și indemnizație de masă.

ECHIPA DE HANDBAL FEMININ

  • Jucătoarele cu cel mai mare salariu au 6.500 - 7.000 euro net pe lună. Acestea mai primesc un surplus de câte 250 de euro pentru chirie
  • Antrenorul principal, un portughez, primește 5.000 de euro lunar, tot sumă netă
  • Bugetul total de cheltuieli, sumă brută, e de puțin peste 138.000 de euro pe lună, cu tot cu echipele de juniori
  • Echipa e pe locul 8 în Liga Națională și va disputa play-off-ul de acces în grupele European League: adversară Horsens (Danemarca)

ECHIPA DE HANDBAL MASCULIN

  • Jucătorii cu cel mai mare salariu au 6.000 - 6.600 euro net pe lună. Aceștia mai primesc un surplus de câte 250 de euro pentru chirie
  • Antrenorul principal, tot un portughez, are 5.000 de euro lunar, tot sumă netă
  • Bugetul total de cheltuieli, sumă brută, e de peste 133.000 de euro pe lună
  • Echipa e pe locul 7 în Liga Națională, iar în grupa de European League e pe ultimul loc, după două etape, într-o serie cu echipe din Spania, Danemarca și Slovenia

ECHIPA DE FOTBAL

  • Jucătorii cu cel mai mare salariu: 1.500 - 2.000 euro lunar, net. Aceștia se mai aleg cu câte 200 de euro pentru chirie. Printre jucători se află Flavius Croitoru, Raphael Stănescu, dar jucători din Ghana, Columbia, Nigeria, Franța 
  • Antrenorul principal, Francisc Dican are un salariu net de 1.600 de euro, în vreme ce secundul apare cu 1.000 de euro. Secund e Romulus Buia
  • Bugetul total de cheltuieli, sumă brută, e de 43.000 de euro pe lună
  • Echipa activează în Liga a 3-a, unde e pe primul loc, cu 10 victorii în 11 meciuri

În total, cheltuielile pentru un an se ridică la aproape 3,8 milioane de euro. În afara acestor sume, clubul cheltuie și alți bani: pentru deplasări, cazări și organizarea partidelor.

La începutul anului, Consiliul Local Baia Mare a alocat 15 milioane de lei (3 milioane de euro) pentru CS Minaur Baia Mare. Suma nu a fost suficientă.

În august s-a votat extinderea finanțării, iar primarul Doru Dăncuș a anunțat suplimentarea, pentru anul 2025, cu 10 milioane de lei (alte 2 milioane de euro).

Totalul doar pentru acest an: 5 milioane euro! „E în limita bunului simț”, a declarat edilul din Baia Mare.

14 milioane de euro
e bugetul CSM București, clubul Primăriei Capitalei, care are echipe și sportivi la 14 discipline sportive

