Florin Talpan, juristul clubului din Ghencea, a lansat un atac dur la adresa antrenorului principal, Daniel Oprița (44 de ani).

Oficialul i-a cerut public demisia lui Oprița, la scurt timp după ce echipa din Liga 2 a câștigat procesul legat de marca „Steaua” împotriva celor de la FCSB

Într-o intervenție în emisiunea „Spirit Stelist”, Florin Talpan s-a arătat revoltat de poziția ocupată de echipa roș-albastră în Liga 2 (locul 5) pe care o consideră „rușinoasă” pentru un club de talia Stelei.

Florin Talpan a cerut demisia lui Daniel Oprița: „Nu ți-e rușine?”

Victoria juridică a venit după înfrângerea cu Dumbrăvița, din campionat, scor 0-1.

„Acum noi avem rezultate? La handbal, în Liga 2, de râsul lumii! La baschet ne batem pe ultimele locuri. La fotbal ne bate Dumbrăvița? Păi, dacă ne bate Dumbrăvița, ce mai caută acest Oprița pe bancă?

Stă aici, când... A zis că se duce la Sepsi, du-te, frate, la Sepsi! Ce cauți pe bancă la Steaua? Te-a bătut Dumbrăvița acasă, n-ai avut rezultate. Ești pe locul 5! Ai toate salariile la zi, ți-am dat tot ce ai vrut.

Matei (n.r. - David Matei) ce caută la Craiova? De ce nu l-am ținut noi? De ce nu i-am făcut contract cum trebuia?Toată lumea îl ține pe Oprița. Nu! Oprița trebuia să câștige cinci campionate, să fie pe locul 1 la zi. Nu a câștigat.

Mie nu mi se pare un antrenor atât de bun. Să se ducă și la alt club și să văd că obține performanțe”, a declarat Talpan.

7 victorii a acumulat Steaua în sezonul 2025-2026, după cele 12 meciuri jucate. Roș-albaștrii mai au 2 remize și 3 înfrângeri suferite

Apoi, juristul a continuat explicând motivele pentru care nu apreciază modul în care Daniel Oprița administrează echipa.

„De exemplu, pe George Ogăraru îl apreciez foarte mult pentru că depune foarte mult suflet la academie și a descoperit foarte multe talente pe care Oprița nu le promovează la echipa mare . De ce?

Este o decizie greșită a suporterilor. Mie să-mi răspundă de ce n-a bătut Dumbrăvița. Dă-ți demisia în secunda doi! Ce mai cauți pe bancă? Eu am câștigat la Înalta Curte, dacă pierdeam acest dosar, plecam de la CSA Steaua.

Te-a bătut Dumbrăvița în Ghencea. Nu ți-e rușine? Toată lumea zice «vai, că nu sunt motivați jucătorii». Nu, au salarii foarte mari, au tot ce le trebuie.”, a mai spus Talpan.

Are pretenții Oprița să-i ducă la meciuri cu autocarul cel mai performant. Extraordinar! Eu nu le-aș pune cel mai performant autocar, pentru că sunt pe locul 5. Când vei fi pe locul 1, atunci ai pretenții. Au mers până la Satu Mare și au făcut 20 de ore. Și care e problema? Ce, vor să meargă cu avionul? Sunt cumva echipă de Champions League? Florin Talpan

Daniel Oprița: „Să mă lase în pace că nu vreau să am nicio treabă cu el”

Tehnicianul Stelei a transmis că nu dorește să intre într-un conflict direct cu Florin Talpan, însă a precizat că este dispus să plece de la echipă „chiar și mâine”, dacă i se permite.

„ Eu am decis de mult timp să nu mai discut cu Florin Talpan sau despre Florin Talpan pentru că știu ce fel de om este. I-am spus o dată niște lucruri și am terminat cu el. Dacă nu ești prieten cu el, atunci e clar că te consideră adversarul lui.

Dacă eram prietenul lui, atunci eu eram cel mai bun antrenor pentru Steaua. Știu eu mai bine ce spun.

Și mâine doresc să plec de la Steaua, dacă sunt lăsat, dar nu sunt lăsat. Iar acum, după aceste atacuri ale lui Talpan, așa din senin la adresa mea, ce aș putea să mai fac eu? Voi cum v-ați simți?

Păi, eu am făcut minuni în acești ani la Steaua și merit un salariu și mai mare dacă domnul Talpan vrea să știe acest lucru.

Eu am fost oprit să rămân la Steaua în vara asta pentru că riscam să se aleagă praful de tot în Ghencea cu echipa mare. Știți ce mi s-a spus? «Rămâi să salvezi echipa de la retrogradare». Știe domnul Talpan ce discuții am avut eu cu cei din conducere? Nu știe!

Am făcut din nou o altă echipă într-o săptămână. Dar domnul Talpan se pricepe la fotbal? Dacă da, atunci să îl pună pe dânsul antrenor, manager, să intre să și joace dacă vrea, să le facă pe toate. Eu mâine plec de la Steaua dacă sunt lăsat”, a declarat Oprița, conform prosport.ro.

Nu promovez jucători din academie? Păi, să vină domnul Talpan sau veniți voi și urmăriți la meciuri jucătorii de 17, 18, 19 ani. Dacă e vreunul bun de tot, iar eu îl refuz, atunci eu sunt cel vinovat. Voi credeți că eu nu vreau să promovez copiii noștri din academie? Dar știu eu de unde pleacă toate astea cu academia și ce se urmărește. Daniel Oprița

Antrenorul a mai precizat că în actualul lot are „14 seniori și șapte, opt tineri” și a respins acuzațiile conform cărora ar ignora academia clubului.

„În primul rând, dacă vrei să ajungi la prima echipă, trebuie să ajungi campion la grupa ta sau să ai rezultate foarte bune. Dar dacă nu le ai, atunci cum și pe cine să promovez eu la prima echipă?

Însă, chiar și așa eu am în lotul echipei mari 14 seniori și șapte, opt tineri fotbaliști. Despre ce vorbim? Domnul Talpan are frustrări foarte mari și îi ceartă pe ministru, comandant, manager, chiar și pe mine. Dânsul le știe pe toate.

Din partea mea poate să îl pună și ministru al MApN, general, comandant la Steaua, antrenor, să intre să și joace, dar să mă lase în pace că nu vreau să am nicio treabă cu el.

Ce treabă am avut eu cu plecarea lui Matei? Fac eu politica clubului? Fac eu contracte la jucători?”, a mai spus Oprița, conform sursei citate.

Și apropo de Matei (n.r. - Jucătorul împrumutat în Liga 1, la U Craiova), eu l-am promovat la echipa mare. Eu l-am ținut trei ani pe aici. Iar când a plecat la Craiova eu am fost sunat doar de Rădoi ca să fiu întrebat de el strict profesional. Nu am discutat eu de niciun ban sau nu mai știu eu ce vrea să insinueze Florin Talpan Daniel Oprița

Marius Lăcătuș: „Nu putem să începem să spălăm rufele în public. Talpan să-și vadă de treburile lui”

Situația a stârnit reacții și din partea unei legende a clubului, Marius Lăcătuș, care a criticat modul în care conflictul a fost gestionat.

„Eu cred că au mai avut episoade de acest tip, contre între Daniel Oprița și Talpan. Eu cred că, în primul rând, cineva din club, președinte, comandant, managerul secției, ar trebui să-i cheme pe la dânsul prin birou.

La un club ca Steaua… Nu este prima oară, de-aia sunt indignat. Nu poți să ieși în public să faci asemenea discuții, să începem să spălăm rufele în public. Dacă au ceva de vorbit, să vorbească între ei, acasă. Nu fac bine imaginii Stelei, de-aia sunt puțin indignat.

Nu cred că Steaua merită acest lucru. Dacă am ceva cu cineva din club, mi se pare normal să am o discuție civilizată, corectă în cadrul clubului, în familie, nu să ieșim în public.

În fotbal, nu poți garanta un rezultat, se poate întâmpla orice. Nu mai e bun Oprița dacă a câștigat Dumbrăvița”, a declarat Lăcătuș, conform digisport.ro.

Domnul Talpan ar trebui să-și vadă de treburile lui, unde face o treabă foarte bună, din câte observăm cu toții, mă refer la partea juridică, și să-l lase pe domnul Oprița să-și facă treaba, pe care o face bine, până acum a făcut-o bine Marius Lăcătuș

