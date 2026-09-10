Philippe Diallo (63 de ani), președintele Federației Franceze de Fotbal, a anunțat că nu-l va mai susține pe Gianni Infantino la următoarele alegeri pentru președinția FIFA.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Șeful forului internațional a intrat în dizgrația multor instituții importante din lumea fotbalului, după ce la finalul lunii iulie a propus vânzarea unei participații de 20% la competițiile FIFA către investitori privați.

Totuși, chiar și după ce a pierdut sprijinul UEFA, CONCACAF și AFC, Infantino a decis să candideze la alegerile de anul viitor.

Federația Franceză de Fotbal și-a retras sprijinul pentru candidatura lui Infantino

Deși FFF anunțase că-l susține pe Infantino la finalul lunii iunie, scandalul „privatizării” l-a determinat pe președintele Philippe Diallo să-și schimbe părerea la 180 de grade.

„Încrederea acordată președintelui FIFA a fost trădată. Modul în care ne imaginăm că ar trebui să fie condus fotbalul mondial nu mai corespunde cu modul în care este condus în prezent.

Condițiile pentru susținerea candidaturii sale nu mai sunt îndeplinite.

Nu este suficient să te limitezi la critici dacă vrei ca lucrurile să avanseze. Trebuie să faci și propuneri.

Va trebui să fim pregătiți până atunci și să propunem un candidat capabil să câștige președinția FIFA”, a transmis Philippe Diallo, potrivit reuters.com.

Alegerile pentru președinția FIFA vor avea loc la Rabat, pe 18 martie 2027. Termenul limită pentru depunerea candidaturilor fiind 18 noiembrie.

Victor Montagliani, canadianul care se află la conducerea CONCACAF, sprijinit de alianța Europa - Asia - America de Nord și Centrală, ar putea fi principalul combatant al lui Infantino.

Infantino caută ajutor din partea dictatorilor care conduc Rusia și Belarus

Gianni Infantino vrea să dezbine Europa înaintea alegerilor din 18 martie 2027, mizând pe Vladimir Putin și Alexander Lukashenko, dictatorii Rusiei și Belarusului, dar și pe președintele autoritar al Turciei, Recep Tayyip Erdogan.

Infantino încearcă să fractureze această alianță formată contra lui. Potrivit L'Equipe, își folosește contactele politice la cel mai înalt nivel ca să-și atingă acest scop.

Țintele sale în Europa, Vladimir Putin și Alexander Lukashenko, dictatorii Rusiei și Belarusului. Cel care a declanșat războiul din Ucraina și principalul aliat.

Pe Putin îl cunoaște de la CM 2018, primul lui Mondial ca președinte FIFA.

Alt șef de stat puternic, autoritar, pe care îl vizează pentru ajutor e Recep Tayyip Erdogan, liderul Turciei.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport