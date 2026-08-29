Se apără cu banii FIFA! Infantino folosește milioanele forului mondial ca să-și spele imaginea . Întâlnire cu Macron și prințul controversat

Gianni Infantino, din 2016 șeful FIFA, face totul pentru a-și păstra scaunul de președinte.

A plătit o firmă care să-i curețe imaginea și s-a întâlnit cu președintele Franței și cu cel care conduce autoritar Arabia Saudită.

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Gianni Infantino e într-o situație aproape fără ieșire, cu spatele la zid, după scandalurile care au pătat imaginea FIFA, făcând lumea fotbalului să se întoarcă împotriva lui.

Chiar și așa, rămas fără susținerea multor confederații continentale și foruri naționale, inclusiv Răzvan Burleanu anunțând ruptura de avocatul elvețian, pe care l-a numit „dictator”, Infantino nu renunță la ideea de a-și păstra scaunul de președinte la Zurich și luptă.

Vrea să diminueze efectele negative ce păreau teribile și își întărește alianțele, mai ales cele din politica mondială.

Infantino: 2,7 milioane de euro din banii FIFA pentru „protejarea imaginii”

Folosește banii FIFA pentru propriul interes. Potrivit The Times, acesta a plătit nu mai puțin de 2,3 milioane de lire sterline (aproximativ 2,7 milioane de euro) agenției de marketing britanice Ten Toes Media „pentru a genera un sentiment pozitiv pe rețelele de socializare”.

Infantino speră ca Donald Trump să-l ajute și el după Mondialul american. Foto: Imago

Oficial, „protejarea imaginii”. Mai clar, să-i spele imaginea care s-a întunecat tot mai mult în perioada Mondialului și după turneu final. Mai ales când s-a aflat planul secret de a vinde părți ale CM unor investitori privați apropiați de Donald Trump.

Ten Toen Media trebuie să ofere FIFA, conform contractului, „sprijin, perspective, informații și instrumente pentru a planifica, implementa și controla mai bine propria poveste în conformitate cu viziunea președintelui”.

Infantino, întâlnire cu Macron și cu cel care-și reduce rivalii la tăcere

Infantino continuă reuniunile cu influenți oameni politici încercând să-și redreseze poziția la FIFA.

Să nu fie demis până pe 18 noiembrie, data limită pentru depunerea candidaturilor prezidențiale, și să întoarcă voturile la alegerile din 18 martie 2027.

De curând, s-a întânit la Paris cu președintele Franței, Emmanuel Macron, și cu Mohammed bin Salman.

Glume la Paris între Infantino, Macron și prim-ministrul saudit. Foto: Imago

Ultimul e controversatul prim-ministru și prinț moștenitor al Arabiei Saudite, care conduce regatul cu mână de fier. Și care a apărut în multe scandaluri după ce i-a redus la tăcere pe saudiții care-l critică.

Din imaginile surprinse, elvețianul părea că se înțelege foarte bine cu Macron și Bin Salman la ceremonia de închidere a Mondialului Esports de la Paris.

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