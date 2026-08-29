Se apără cu banii FIFA! Infantino folosește milioanele forului mondial ca să-și spele imaginea . Întâlnire cu Macron și prințul controversat
Infantino, alături de Macron și premierul saudit Bin Salman. Foto: Imago
Campionate

Se apără cu banii FIFA! Infantino folosește milioanele forului mondial ca să-și spele imaginea. Întâlnire cu Macron și prințul controversat

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 29.08.2026, ora 19:58
  • Gianni Infantino, din 2016 șeful FIFA, face totul pentru a-și păstra scaunul de președinte. 
  • A plătit o firmă care să-i curețe imaginea și s-a întâlnit cu președintele Franței și cu cel care conduce autoritar Arabia Saudită. 
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Gianni Infantino e într-o situație aproape fără ieșire, cu spatele la zid, după scandalurile care au pătat imaginea FIFA, făcând lumea fotbalului să se întoarcă împotriva lui.

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Chiar și așa, rămas fără susținerea multor confederații continentale și foruri naționale, inclusiv Răzvan Burleanu anunțând ruptura de avocatul elvețian, pe care l-a numit „dictator”, Infantino nu renunță la ideea de a-și păstra scaunul de președinte la Zurich și luptă.

Vrea să diminueze efectele negative ce păreau teribile și își întărește alianțele, mai ales cele din politica mondială.

Infantino: 2,7 milioane de euro din banii FIFA pentru „protejarea imaginii”

Folosește banii FIFA pentru propriul interes. Potrivit The Times, acesta a plătit nu mai puțin de 2,3 milioane de lire sterline (aproximativ 2,7 milioane de euro) agenției de marketing britanice Ten Toes Media „pentru a genera un sentiment pozitiv pe rețelele de socializare”.

Infantino speră ca Donald Trump să-l ajute și el după Mondialul american. Foto: Imago Infantino speră ca Donald Trump să-l ajute și el după Mondialul american. Foto: Imago
Infantino speră ca Donald Trump să-l ajute și el după Mondialul american. Foto: Imago

Oficial, „protejarea imaginii”. Mai clar, să-i spele imaginea care s-a întunecat tot mai mult în perioada Mondialului și după turneu final. Mai ales când s-a aflat planul secret de a vinde părți ale CM unor investitori privați apropiați de Donald Trump.

Ten Toen Media trebuie să ofere FIFA, conform contractului, „sprijin, perspective, informații și instrumente pentru a planifica, implementa și controla mai bine propria poveste în conformitate cu viziunea președintelui”.

Infantino, întâlnire cu Macron și cu cel care-și reduce rivalii la tăcere

Infantino continuă reuniunile cu influenți oameni politici încercând să-și redreseze poziția la FIFA.

Să nu fie demis până pe 18 noiembrie, data limită pentru depunerea candidaturilor prezidențiale, și să întoarcă voturile la alegerile din 18 martie 2027.

De curând, s-a întânit la Paris cu președintele Franței, Emmanuel Macron, și cu Mohammed bin Salman.

Glume la Paris între Infantino, Macron și prim-ministrul saudit. Foto: Imago Glume la Paris între Infantino, Macron și prim-ministrul saudit. Foto: Imago
Glume la Paris între Infantino, Macron și prim-ministrul saudit. Foto: Imago

Ultimul e controversatul prim-ministru și prinț moștenitor al Arabiei Saudite, care conduce regatul cu mână de fier. Și care a apărut în multe scandaluri după ce i-a redus la tăcere pe saudiții care-l critică.

Din imaginile surprinse, elvețianul părea că se înțelege foarte bine cu Macron și Bin Salman la ceremonia de închidere a Mondialului Esports de la Paris.

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