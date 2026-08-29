Turcii iau tot! Un alt star mondial ajunge în Super Lig:  Rafa Leao la Galatasaray. Cât a costat și ce salariu va avea. Curg milioanele!
Rafa Leao, în avionul spre Istanbul, cu fularul Galatei la gât. Foto: Instagram
Campionate

Turcii iau tot! Un alt star mondial ajunge în Super Lig: Rafa Leao la Galatasaray. Cât a costat și ce salariu va avea. Curg milioanele!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 29.08.2026, ora 16:42
alt-text Actualizat: 29.08.2026, ora 16:44
  • Rafa Leao, 27 de ani, a plecat de la Milan și semnează pe 4 sezoane cu Galatasaray. 
  • Ce a spus extrema portugheză la despărțirea de Milan și înainte de a se transfera la „leii” Turciei. 
  • Cât plătește Galata, ce salariu și bonus va primi Leao pe „RAMS Park”. 
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Într-o vară toridă în Turcia, cu Fenerbahce, Beșiktaș și Trabzonspor transferând staruri mondiale, Galatasaray răspunde acum cu un nume la fel de sonor.

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Leao la Galatasaray pentru 45 de milioane, cu 10 milioane salariu

Rafael Leao, 27 de ani, părăsește Milan și semnează la Istanbul un contract pe patru sezoane.

Sumele sunt imposibil de ignorat:

  • „Cim-Bom-Bom” plătește 43 de milioane de euro sumă fixă. Plus două milioane sub formă de bonusuri de performanță. 
  • 10 milioane de euro va fi salariul anual al extremei portugheze, pe lângă alte prime de milioane. 

Mesajul lui Galatasaray: „Magnifici fani, sunteți pregătiți?”

Sâmbătă, clubul „leilor” le-a atras atenția suporterilor galben-roșii: „Magnifici fani, sunteți pregătiți de o primire în forță? Să-l întâmpinăm pe Rafael Leao. Să ne întâlnim la aeroportul Ataturk!”.

Și galeria Galatei a venit să-i arate lusitanului ce înseamnă fotbalul în Turcia.

Între timp, a apărut pe social media și un videoclip cu Rafa în avion spre Istanbul.

Leao, mesaj pentru Galatasaray: „Adaug calitate unei echipe grozave”

Leao a vorbit și el despre Galatasaray. „Sunt foarte fericit să trăiesc o nouă aventură, să descopăr o nouă țară. O echipă care se descurcă excelent.

Anul trecut, a arătat cum marchează goluri în Liga Campionilor, o competiție foarte importantă pentru mine”, a declarat atacantul, potrivit Fotomac.

Contează mult să joc alături de jucători grozavi. Scopul este să adaug calitate unei echipe care are deja fotbaliști puternici. Rafa Leao, atacant portughez

Despărțire de rossoneri: „Iubesc Milan, această dragoste nu va înceta niciodată”

A lăsat un mesaj și pentru clubul rossonero, unde a jucat în ultimii șapte ani.

„Voi urmări mereu Milan. Iubesc Milan, această dragoste nu va înceta niciodată. Uneori sunt momente când trebuie să iei o decizie dificilă. Acesta este unul dintre ele.

Le urez celor de la Milan tot binele. Simt că fac parte din istoria clubului.

Leao, duel cu Bastoni într-un derby Milan - Inter. Foto: Imago Leao, duel cu Bastoni într-un derby Milan - Inter. Foto: Imago
Leao, duel cu Bastoni într-un derby Milan - Inter. Foto: Imago

După șapte ani, mi-am luat rămas bun de la coechipierii mei. M-au ajutat să mă dezvolt și să înțeleg ce înseamnă să reprezint Milan, dar acum e timpul să plec”.

Și un final trist: „Aș fi preferat să-mi iau rămas bun într-un mod diferit. Poate pentru ultima dată, alături de Curva Sud pe San Siro”.

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