Turcii iau tot! Un alt star mondial ajunge în Super Lig:  Rafa Leao la Galatasaray. Cât a costat și ce salariu va avea. Curg milioanele!

Rafa Leao, 27 de ani, a plecat de la Milan și semnează pe 4 sezoane cu Galatasaray.

Ce a spus extrema portugheză la despărțirea de Milan și înainte de a se transfera la „leii” Turciei.

Cât plătește Galata, ce salariu și bonus va primi Leao pe „RAMS Park”.

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Într-o vară toridă în Turcia, cu Fenerbahce, Beșiktaș și Trabzonspor transferând staruri mondiale, Galatasaray răspunde acum cu un nume la fel de sonor.

Leao la Galatasaray pentru 45 de milioane, cu 10 milioane salariu

Rafael Leao, 27 de ani, părăsește Milan și semnează la Istanbul un contract pe patru sezoane.

Sumele sunt imposibil de ignorat:

„Cim-Bom-Bom” plătește 43 de milioane de euro sumă fixă. Plus două milioane sub formă de bonusuri de performanță.

10 milioane de euro va fi salariul anual al extremei portugheze, pe lângă alte prime de milioane.

Mesajul lui Galatasaray: „Magnifici fani, sunteți pregătiți?”

Sâmbătă, clubul „leilor” le-a atras atenția suporterilor galben-roșii: „Magnifici fani, sunteți pregătiți de o primire în forță? Să-l întâmpinăm pe Rafael Leao. Să ne întâlnim la aeroportul Ataturk!”.

📢 MUHTEŞEM GALATASARAY TARAFTARI, BÜYÜK KARŞILAMA İÇİN HAZIR MISINIZ? 🦁



Transfer görüşmelerine başladığımız Rafael Leão'yu hep birlikte karşılıyoruz!



Saat 15.45’te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde buluşalım! 💛❤️



📺 Bu özel karşılamanın canlı yayını sadece… pic.twitter.com/5jMoCqeBoJ — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 29, 2026

Și galeria Galatei a venit să-i arate lusitanului ce înseamnă fotbalul în Turcia.

Între timp, a apărut pe social media și un videoclip cu Rafa în avion spre Istanbul.

💬 Transfer görüşmelerine başladığımız Rafael Leão'dan, büyük Galatasaray taraftarına mesaj. 🦁 pic.twitter.com/XvfGcbsmUk — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 29, 2026

Leao, mesaj pentru Galatasaray: „Adaug calitate unei echipe grozave”

Leao a vorbit și el despre Galatasaray. „Sunt foarte fericit să trăiesc o nouă aventură, să descopăr o nouă țară. O echipă care se descurcă excelent.

Anul trecut, a arătat cum marchează goluri în Liga Campionilor, o competiție foarte importantă pentru mine”, a declarat atacantul, potrivit Fotomac.

Contează mult să joc alături de jucători grozavi. Scopul este să adaug calitate unei echipe care are deja fotbaliști puternici. Rafa Leao, atacant portughez

Despărțire de rossoneri: „Iubesc Milan, această dragoste nu va înceta niciodată”

A lăsat un mesaj și pentru clubul rossonero, unde a jucat în ultimii șapte ani.

„Voi urmări mereu Milan. Iubesc Milan, această dragoste nu va înceta niciodată. Uneori sunt momente când trebuie să iei o decizie dificilă. Acesta este unul dintre ele.

Le urez celor de la Milan tot binele. Simt că fac parte din istoria clubului.

Leao, duel cu Bastoni într-un derby Milan - Inter. Foto: Imago

După șapte ani, mi-am luat rămas bun de la coechipierii mei. M-au ajutat să mă dezvolt și să înțeleg ce înseamnă să reprezint Milan, dar acum e timpul să plec”.

Și un final trist: „Aș fi preferat să-mi iau rămas bun într-un mod diferit. Poate pentru ultima dată, alături de Curva Sud pe San Siro”.

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