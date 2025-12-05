Prietenul dictatorilor Personajul controversat pus de FIFA să decidă procesul de alegere a câștigătorilor Premiului pentru Pace
Generalul Than Shwe, șeful juntei militare la putere în Myanmar între 1992 și 2011 Foto: Imago
Campionate

Prietenul dictatorilor Personajul controversat pus de FIFA să decidă procesul de alegere a câștigătorilor Premiului pentru Pace

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 05.12.2025, ora 12:32
alt-text Actualizat: 05.12.2025, ora 12:33
  • FIFA îi va oferi vineri seară lui Donald Trump primul Premiu pentru Pace al forului mondial.
  • Numele laureatului din 2025 a fost hotărât de președintele Gianni Infantino, nu de Consiliul FIFA. 
  • Surprinde persoana dorită de FIFA pentru a decide procesul de stabilire a câștigătorilor Premiului pentru Pace în anii următori.

Pe 5 noiembrie, Gianni Infantino a anunțat pe pagina sa de Instagram crearea unei noi distincții oferite de forul mondial.

Ce noroc! România ar avea o grupă perfectă la turneul final! Cine sunt adversarele
Citește și
Ce noroc! România ar avea o grupă perfectă la turneul final! Cine sunt adversarele
Citește mai mult
Ce noroc! România ar avea o grupă perfectă la turneul final! Cine sunt adversarele

„Surpriza să nu iasă Trump ar fi comparabilă cu victoria Haiti în finala Mondialului”

Premiul FIFA pentru Pace va fi oferit fix o lună mai târziu, pe 5 decembrie, în timpul tragerii la sorți a grupelor CM 2026.

Numele este cunoscut: președintele SUA. L’Equipe comentează ironic: „Dacă premiul va fi oferit altcuiva decât lui Donald Trump, nivelul surprizei va fi comparabil cu o victorie haitiană în finala din 19 iulie”.

Donald Trump și Gianni Infantino, la Washington Foto: Imago Donald Trump și Gianni Infantino, la Washington Foto: Imago
Donald Trump și Gianni Infantino, la Washington Foto: Imago

Primul câștigător nu a fost hotărât de Consiliul FIFA, din care face parte și Răzvan Burleanu, liderul FRF. Decizia i-a aparținut lui Infantino, susține The Times.

Zaw Zaw, în spatele Premiului FIFA pentru Pace: „Acolitul juntei militare din Myanmar”

În curând, se va forma o comisie de „responsabilitate socială” în interiorul organizației care conduce fotbalul. Și, potrivit The Guardian, această comisie va propune procesul de alegere a viitorilor câștigători.

The Guardian dezvăluie și cine va conduce noua comisie. Zaw Zaw, 59 de ani, vicepreședinte al confederației asiatice (AFC) și președintele federației din Myanmar în ultimele două decenii.

Zaw Zaw (centru), premiat în 2024 de președintele FIFA, Gianni Infantino, și de liderul confederației asiatice, Salman bin Ebrahim Al Khalifa Foto: Imago Zaw Zaw (centru), premiat în 2024 de președintele FIFA, Gianni Infantino, și de liderul confederației asiatice, Salman bin Ebrahim Al Khalifa Foto: Imago
Zaw Zaw (centru), premiat în 2024 de președintele FIFA, Gianni Infantino, și de liderul confederației asiatice, Salman bin Ebrahim Al Khalifa Foto: Imago

Ținta unor sancțiuni economice impuse de Uniunea Europeană și SUA în momente diferite ale perioadei 2009-2016. Și el, și compania sa, Max Myanmar.

Iar Departamentul de Stat american l-a prezentat în 2009 ca „unul dintre acoliții juntei militare” care deținea puterea în Myanmar.

Zaw Zaw era apropiat de generalul acuzat de execuții, violuri și tortură

Zaw Zaw l-ar fi adus jucător la echipa pe care o patrona în campionatul local, Delta United, pe nepotul generalului Than Shwe, dictatorul care a condus Myanmar între 1992 și 2011.

Shwe a fost acuzat de SUA de încălcarea gravă a drepturilor omului: execuții extrajudiciare, decese în arest, dispariții, violuri, tortură.

Singura mea crimă a fost că m-am îmbogățit în această țară săracă. Doar guvernul are proiecte. Dacă nu fac proiecte cu guvernul, cu cine aș putea face? Zaw Zaw, pentru South Morning China Post, în 2013

Citește și

„Escrocherie” Biletele pentru CM 2026 au ajuns la 100.000 de $ pe siteurile de revânzare acceptate de FIFA. Alertă pentru fanii noștri!
Campionatul Mondial
14:49
„Escrocherie” Biletele pentru CM 2026 au ajuns la 100.000 de $ pe siteurile de revânzare acceptate de FIFA. Alertă pentru fanii noștri!
Citește mai mult
„Escrocherie” Biletele pentru CM 2026 au ajuns la 100.000 de $ pe siteurile de revânzare acceptate de FIFA. Alertă pentru fanii noștri!
FIFA tace la premiul pentru Trump Organizația care protejează drepturile omului pune la îndoială Premiul FIFA pentru Pace
Campionatul Mondial
16:57
FIFA tace la premiul pentru Trump Organizația care protejează drepturile omului pune la îndoială Premiul FIFA pentru Pace
Citește mai mult
FIFA tace la premiul pentru Trump Organizația care protejează drepturile omului pune la îndoială Premiul FIFA pentru Pace

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Struțo-cămila” din infrastructura românească. Cum vrea Compania care gestionează construcția autostrăzilor să rezolve o problemă costisitoare 
„Struțo-cămila” din infrastructura românească. Cum vrea Compania care gestionează construcția autostrăzilor să rezolve o problemă costisitoare 
„Struțo-cămila” din infrastructura românească. Cum vrea Compania care gestionează construcția autostrăzilor să rezolve o problemă costisitoare 
FIFA gianni infantino donald trump Premiul FIFA pentru Pace Zaw Zaw junta militară Myanmar
Știrile zilei din sport
Ce ne așteaptă la Mondial! GOLAZO.ro a descifrat posibilele adversare ale naționalei la CM 2026. Totul despre SUA, Paraguay și Australia
Campionatul Mondial
05.12
Ce ne așteaptă la Mondial! GOLAZO.ro a descifrat posibilele adversare ale naționalei la CM 2026. Totul despre SUA, Paraguay și Australia
Citește mai mult
Ce ne așteaptă la Mondial! GOLAZO.ro a descifrat posibilele adversare ale naționalei la CM 2026. Totul despre SUA, Paraguay și Australia
România la CM 2026 Știm adversarele! Unde și când am juca + cum ajungem la turneul final
Nationala
05.12
România la CM 2026 Știm adversarele! Unde și când am juca + cum ajungem la turneul final
Citește mai mult
România la CM 2026 Știm adversarele! Unde și când am juca + cum ajungem la turneul final
Ce noroc! România ar avea o grupă perfectă la turneul final! Cine sunt adversarele
Campionatul Mondial
05.12
Ce noroc! România ar avea o grupă perfectă la turneul final! Cine sunt adversarele
Citește mai mult
Ce noroc! România ar avea o grupă perfectă la turneul final! Cine sunt adversarele
Interes enorm pentru Musi Dinamo poate face un profit uriaș! Cum a reacționat Andrei Nicolescu
Superliga
05.12
Interes enorm pentru Musi Dinamo poate face un profit uriaș! Cum a reacționat Andrei Nicolescu
Citește mai mult
Interes enorm pentru Musi Dinamo poate face un profit uriaș! Cum a reacționat Andrei Nicolescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:20
Ce ne așteaptă la Mondial! GOLAZO.ro a descifrat posibilele adversare ale naționalei la CM 2026. Totul despre SUA, Paraguay și Australia
Ce ne așteaptă la Mondial! GOLAZO.ro a descifrat posibilele adversare ale naționalei la CM 2026. Totul despre SUA, Paraguay și Australia
08:15
„Cifrele sunt înfricoșătoare” Doi foști sportivi faimoși, acum octogenari, sunt în avangarda luptei împotriva jocurilor de noroc în Canada
„Cifrele sunt înfricoșătoare” Doi foști sportivi faimoși, acum octogenari, sunt în avangarda luptei împotriva jocurilor de noroc în Canada
23:17
Turcia sfidează România Declarații arogante după tragerea la sorți! Barajul nu s-a disputat, dar se văd deja în „șaisprezecimi”
Turcia sfidează România Declarații arogante după tragerea la sorți! Barajul nu s-a disputat, dar se văd deja în „șaisprezecimi”
22:23
„Ne motivează enorm” Prima reacție a lui Răzvan Burleanu după ce România și-a aflat posibilele adversare de la CM 2026 + De ce a lipsit Mircea Lucescu de la eveniment
„Ne motivează enorm” Prima reacție a lui Răzvan Burleanu după ce România și-a aflat posibilele adversare de la CM 2026 + De ce a lipsit Mircea Lucescu de la eveniment
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Top stiri din sport
România - Senegal 37-17 Victorie clară pentru „tricolore” la Mondialul de handbal feminin » Cum arată clasamentul
Handbal
05.12
România - Senegal 37-17 Victorie clară pentru „tricolore” la Mondialul de handbal feminin » Cum arată clasamentul
Citește mai mult
România - Senegal 37-17 Victorie clară pentru „tricolore” la Mondialul de handbal feminin » Cum arată clasamentul
Înregistrări scandaloase cu Tadici  GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Special
05.12
Înregistrări scandaloase cu Tadici GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Citește mai mult
Înregistrări scandaloase cu Tadici  GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă  ce investiții se fac în campionat!”
Cupa Romaniei
05.12
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă ce investiții se fac în campionat!”
Citește mai mult
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă  ce investiții se fac în campionat!”
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”
Cupa Romaniei
05.12
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”
Citește mai mult
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 31 rapid 9 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
06.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share