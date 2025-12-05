Prietenul dictatorilor Personajul controversat pus de FIFA să decidă procesul de alegere a câștigătorilor Premiului pentru Pace

FIFA îi va oferi vineri seară lui Donald Trump primul Premiu pentru Pace al forului mondial.

Numele laureatului din 2025 a fost hotărât de președintele Gianni Infantino, nu de Consiliul FIFA.

Surprinde persoana dorită de FIFA pentru a decide procesul de stabilire a câștigătorilor Premiului pentru Pace în anii următori.

Pe 5 noiembrie, Gianni Infantino a anunțat pe pagina sa de Instagram crearea unei noi distincții oferite de forul mondial.

„Surpriza să nu iasă Trump ar fi comparabilă cu victoria Haiti în finala Mondialului”

Premiul FIFA pentru Pace va fi oferit fix o lună mai târziu, pe 5 decembrie, în timpul tragerii la sorți a grupelor CM 2026.

Numele este cunoscut: președintele SUA. L’Equipe comentează ironic: „Dacă premiul va fi oferit altcuiva decât lui Donald Trump, nivelul surprizei va fi comparabil cu o victorie haitiană în finala din 19 iulie”.

Donald Trump și Gianni Infantino, la Washington Foto: Imago

Primul câștigător nu a fost hotărât de Consiliul FIFA, din care face parte și Răzvan Burleanu, liderul FRF. Decizia i-a aparținut lui Infantino, susține The Times.

Zaw Zaw, în spatele Premiului FIFA pentru Pace: „Acolitul juntei militare din Myanmar”

În curând, se va forma o comisie de „responsabilitate socială” în interiorul organizației care conduce fotbalul. Și, potrivit The Guardian, această comisie va propune procesul de alegere a viitorilor câștigători.

The Guardian dezvăluie și cine va conduce noua comisie. Zaw Zaw, 59 de ani, vicepreședinte al confederației asiatice (AFC) și președintele federației din Myanmar în ultimele două decenii.

Zaw Zaw (centru), premiat în 2024 de președintele FIFA, Gianni Infantino, și de liderul confederației asiatice, Salman bin Ebrahim Al Khalifa Foto: Imago

Ținta unor sancțiuni economice impuse de Uniunea Europeană și SUA în momente diferite ale perioadei 2009-2016. Și el, și compania sa, Max Myanmar.

Iar Departamentul de Stat american l-a prezentat în 2009 ca „unul dintre acoliții juntei militare” care deținea puterea în Myanmar.

Zaw Zaw era apropiat de generalul acuzat de execuții, violuri și tortură

Zaw Zaw l-ar fi adus jucător la echipa pe care o patrona în campionatul local, Delta United, pe nepotul generalului Than Shwe, dictatorul care a condus Myanmar între 1992 și 2011.

Shwe a fost acuzat de SUA de încălcarea gravă a drepturilor omului: execuții extrajudiciare, decese în arest, dispariții, violuri, tortură.

Singura mea crimă a fost că m-am îmbogățit în această țară săracă. Doar guvernul are proiecte. Dacă nu fac proiecte cu guvernul, cu cine aș putea face? Zaw Zaw, pentru South Morning China Post, în 2013

