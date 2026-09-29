„Hagi va schimba strategia” Fostul lider al Generației de Aur sare  în apărarea selecționerului: „Va redresa situația” +76 foto
Ilie Dumitrescu și Gică Hagi. Foto: Sport Pictures + Raed Krishan/GOLAZO.ro
Nationala

„Hagi va schimba strategia” Fostul lider al Generației de Aur sare în apărarea selecționerului: „Va redresa situația”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 29.09.2026, ora 20:38
alt-text Actualizat: 29.09.2026, ora 21:42
  • Ilie Dumitrescu (57 de ani) a venit cu o versiune diferită în privința lui Gică Hagi și a viitorului echipei naționale.
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Selecționerul a fost contestat pentru rezultatele obținute, dar mai ales pentru strategia care a dus la eșecul drastic cu Bosnia, 2-4, însă fostul atacant al Stelei e convins că acesta va remedia problemele.

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Ilie Dumitrescu: „Am mare încredere că Hagi va redresa situația”

„Hagi e un luptător, am mare încredere că va redresa situația. A mers pe o strategie care în cele două amicale a fost reușită. A vrut să aibă două echipe echilibrate și cu ritm de joc foarte bun.

Sunt probleme, pentru că sunt jucători care n-au minute și, la ritmul și intensitatea din Liga Națiunilor, e complicat. A mers pe două echipe, a greșit, a recunoscut.

Sunt convins că a tras concluzii după ce a văzut cele două echipe care au înfruntat două echipe puternice, care au fost la Mondial. Cred că va alege 15-17 jucători pentru următoarele două meciuri și nu va mai merge pe rotație.

Sunt convins că va anunța el strategia la conferință, dar eu așa cred. E nevoie să se meargă pe o formulă de bază la ultimele două meciuri.

E important ca echipa să prindă contur după aceste meciuri, să avem o structură, un nucleu important, să apară relațiile de joc. A avut o strategie, a recunoscut că a greșit, acum o să aleagă cel mai bun 11”, spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.

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Romania - Bosnia, meci FOTO GOLAZO (19).jpg

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Declarațiile lui Gică Hagi după eșecul cu Bosnia: „Sunt principalul vinovat”

După eșecul usturător de luni, selecționerul a transmis că-și asumă strategia eșuată și modul în care a creat formula din teren.

„E un examen, nu l-am trecut, primul vinovat sunt eu. O să ne gândim, o să reflectăm. Trebuie schimbat mult lucrurile pentru ca România să fie la nivelul la care a fost înainte.

Avem de construit, de muncit foarte mult. E de muncit mult pentru a obţine rezultate foarte bune. Toate mi le asum eu, eu am făcut echipa, eu am plănuit, eu sunt principalul vinovat, dar pot să zic că nu am trecut examenul nici eu, nici ei.

O să tragem nişte concluzii, o să vedem ce facem. Lucrurile sunt colective, nu putem să vorbim de un jucător. Trebuie să ai puterea să ieşi la joc, eram acasă, eram încrezători”, a declarat Gică Hagi.

Programul grupei României din Liga Națiunilor

  • Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia - Bosnia-Herțegovina 0-0, Suedia - ROMÂNIA 2-1
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA - Bosnia-Herțegovina 2-4, Suedia - Polonia 3-1
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - Suedia, Polonia - ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - Polonia, ROMÂNIA - Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA - Polonia, Suedia - Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - ROMÂNIA, Polonia - Suedia

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