A vrut Hagi să plece? Ce s-ar fi întâmplat în vestiar, după eșecul cu Bosnia » Burleanu și Stoichiță, chemați de urgență +7 foto
Gică Hagi
Nationala

A vrut Hagi să plece? Ce s-ar fi întâmplat în vestiar, după eșecul cu Bosnia » Burleanu și Stoichiță, chemați de urgență

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 12.10.2026, ora 16:58
alt-text Actualizat: 12.10.2026, ora 16:58
  • Gică Hagi (61 de ani) ar fi avut intenția să demisioneze după eșecul rușinos cu Bosnia, 2-4, din etapa #2 a Ligii Națiunilor.
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Selecționerul naționalei a lăsat această impresie la conferința de presă de după meci, însă a continuat pe bancă și la următoarele două partide din acțiunea recent încheiată.

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Gică Hagi ar fi intenționat să demisioneze după eșecul cu Bosnia

Totuși, situația pare să fi stat altfel în primele minute de după fluierul final al partidei de pe Arena Națională.

După ce i-a îndepărtat din vestiar pe toți cei care nu aveau legătură directă cu activitatea echipei, Hagi și-a criticat jucătorii, reproșându-le lipsa de atitudine și de implicare, informează gsp.ro.

Oameni din cadrul FRF chestionați de sursa citată susțin că atmosfera era tensionată, iar selecționerul ar fi fost pe punctul de a-și anunța demisia.

În acel moment, Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță ar fi fost informați de urgență și ar fi coborât la vestiare pentru a calma situația.

Cei doi i-ar fi transmis lui Hagi că vor merge împreună până la capăt, conform înțelegerii, moment în care apele s-au mai liniștit.

FOTO. Cum a fost surprins Gică Hagi la meciul Polonia - România 6-0

Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (7 imagini)

Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Declarațiile făcute de Gică Hagi la conferință, după România - Bosnia 2-4

„Ce văd în continuare, de mâine, e multă muncă. Capul jos și multă muncă. Trebuie să duci România iarăși unde a fost. Cu mine, fără mine, nu mai contează. Nu există altă cale.

Am văzut cu toții. Nu putem să acceptăm acest rezultat niciodată. Niciodată! Că atunci chiar e dureros.

Sunt în continuare optimist, cred că se poate. Dar voi dormi și vorbim mâine. Voi reflecta și vedem. Cu mine, fără mine, trebuie să ajungem departe”, a declarat Hagi la conferință.

Întrebat ce înseamnă acest lucru în mod concret, Hagi a transmis:

„Cu mine, fără mine. Cum ai auzit. România trebuie să se ducă sus. Să facă țara fericită.

(n.r. - înseamnă că se poate să plecați?) Lasă-mă să dorm o noapte, te rog frumos. Hai să nu ne ducem departe, să nu speculăm.

Nu vreau să vorbesc la cald. Vorbim mâine, ne auzim oricum, vedem ce se întâmplă”.

Ulterior, Hagi a hotărât să continue inclusiv după urmtătoarele două meciuri din Liga Națiunilor, chiar dacă nici acolo nu a obținut vreun rezultat pozitiv.

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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