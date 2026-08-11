Reabilitat de Kyros Vassaras Revenit în Liga 1, asistentul pedepsit după scandalul de la U Craiova - Dinamo a primit și meci în Europa

Adrian Vornicu (38 de ani) a trecut peste scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova - Dinamo 2-1, din finalul campionatului precedent.

Reținut de la delegări în ultimele etape ale sezonului trecut după ofsaidul controversat nesemnalizat la faza golului decisiv marcat de Craiova, Vornicu a revenit în Superliga din prima etapă a noului sezon, și acum a fost delegat de UEFA în Conference League.

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Pe 3 mai 2026, Universitatea Craiova a învins-o pe Dinamo cu 2-1, în etapa a 7-a din play-off-ul Superligii. Meciul a fost decis de golul controversat marcat de Steven Nsimba în minutul 90+1, o fază în centrul căreia s-a aflat asistentul Adrian Vornicu.

Adrian Vornicu, reabilitat de șeful CCA, Kyros Vassaras, după scandalul de la U Craiova - Dinamo

Atacantul Craiovei a recuperat mingea dintr-o poziție clară de ofsaid în faza care a precedat golul, însă Adrian Vornicu nu a ridicat steagul. Faza a continuat, iar Nsimba a înscris golul care i-a apropiat pe olteni de titlu.

Kyros Vassaras, șeful CCA, a analizat ulterior faza și a stabilit că Vornicu a greșit prin faptul că nu a semnalizat în prealabil poziția de ofsaid la Nsimba.

„Cum mult timp înainte ca echipa Craiova să marcheze un gol, jucătorul acesteia a primit mingea dintr-o poziție afară din joc care, din păcate, nu a fost detectată de arbitrul asistent numărul doi”, a precizat șeful CCA, Kyros Vassaras, cu trimitere la Adrian Vornicu.

Consecința a fost scoaterea asistentului din Iași de la delegările pentru ultimele etape ale sezonului 2025/26.

Vornicu nu a mai fost trimis de CCA la niciun meci după acea greșeală majoră, mult comentată, dar și ironizată de site-ul de satiră Times New Roman.

Adrian Vornicu a fost delegat în prima etapă din Liga 1

Adrian Vornicu a fost, practic, reținut de la delegări trei etape. Asistentul a revenit în delegările din Superliga chiar la startul noului sezon.

Pe 19 iulie 2026, Vornicu a revenit în brigada lui Szabolcs Kovacs la partida U Cluj - Farul 2-1, din prima etapă a campionatului.

A urmat însă o nouă perioadă de trei etape fără delegări în Superliga.

Adrian Vornicu, trimis de UEFA la meciul Dinamo Minsk - Braga din Conference League

În schimb, UEFA l-a delegat pe Adrian Vornicu la returul dintre Dinamo Minsk și Braga, din turul 3 preliminar al Conference League, programat joi, 13 august, în Bulgaria, pe stadionul Beroe din Stara Zagora.

Asistentul din Iași va face parte din brigada condusă de Szabolcs Kovacs, alături de Marius Florin Badea. Rareș Vidican va fi al patrulea oficial, iar Cătălin Popa și Marcel Bîrsan vor opera în camera VAR.

În camera VAR se vor afla Cătălin Popa și Marcel Bîrsan.

Promovat de Kyros Vassaras: Vornicu, asistent FIFA din 2026

Adrian Vornicu s-a născut pe 25 decembrie 1987, la Botoșani, și a început arbitrajul în 2003, la 16 ani, în orașul natal.

Ulterior s-a mutat la Iași, unde a devenit student la Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului.

A avut o ascensiune graduală în arbitraj: Liga 3 în 2009, Liga 2 în 2012 și Liga 1 în 2019. În decembrie 2025 a fost inclus pe lista FIFA pentru 2026, devenind arbitru asistent internațional.

Vornicu a fost susținut în parcursul său de Kyros Vassaras: în 2017 a intrat în programele de monitorizare pentru promovarea în Liga 1, iar în 2018 a fost inclus la cursul UEFA CORE pentru arbitri și asistenți de perspectivă. Un an mai târziu a ajuns în lotul Ligii 1.

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