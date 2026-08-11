Cauza eșecului FCSB De ce nu se leagă jocul roș-albaștrilor. Ce afectează echipa. Cine greșește!

FCSB are două înfrângeri și două egaluri în primele șase meciuri, eliminată din Conference League, locul 2 în campionat.

Motivul pentru care echipa nu reușește să se impună în acest start de sezon.

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După un sezon slab, ratând play-off-ul și prinzând în baraj ultimul loc de Conference League, FCSB a început această stagiune la fel de tremurat.

Doar două victorii în primele șase meciuri, ambele în Liga 1, două egaluri, tot în campionat, și două înfrângeri în Europa.

Jocul lui FCSB nu funcționează. Rezultatele, imaginea jocului

Mai rău, jocul nu funcționează, nu se leagă.

Sunt încă probleme mari în apărare, momente de derută la contraatacurile adverse, spații libere în spatele defensivei.

Iar atacul nu creează, nu generează superioritate, ocazii. Când are șanse, nu există eficiență.

A dispărut șocant din competițiile continentale, 2-3 (a) și 1-4 (d) cu Auda (Letonia), și a pierdut patru puncte în numai patru etape în întrecerea internă, după remizele cu Farul (2-2, a) și Sepsi (0-0, d).

FCSB: 6 meciuri, 6 formule diferite. Schimbări multe de la un joc la altul

O cauză a acestei degringolade este lipsa de continuitate. Marius Baciu a schimbat permanent formula de start.

6 partide, 6 formații diferite.

Fiecare linie a suferit în urma modificărilor din primul „11” (antrenorul nu a fost consecvent nici asupra sistemului: 4-2-3-1, 4-1-4-1 și 4-3-3).

Niciodată nu a pornit un meci la fel ca precedentul. Mai ales în campionat, a amețit jucătorii:

5 schimbări în etapa a doua față de prima rundă.

7 în cea de-a treia partidă față de a doua.

4 în etapa a patra față de a treia.

Câți jucători au fost titulari în toate cele 6 partide? Zero!

În aceste 26 de zile, niciun jucător nu a fost titular în toate cele șase dueluri.

În Liga 1, unul singur a apărut mereu pe teren din primul minut. Ricardo Pădurariu.

Pădurariu, în meciul cu FC Argeș. Foto: Raed Krishan

Întors după împrumutul la Corvinul, fundașul stânga în vârstă de 19 ani a fost impus de patron.

„Pădurariu va intra tot timpul”, a anunțat Gigi Becali la Prima Sport. Motivul, foarte simplu: „Eu vreau să fac bani din fotbal, trebuie să scot fotbaliști să vând”.

Cum a arătat FCSB în acest sezon

FCSB în Liga 1

2-0 cu Argeș (a, 4-2-3-1)

Târnovanu - Crețu, Duarte, Dawa, Pădurariu - Cisotti, Radunovic - Politic, Tănase, O. Popescu - Bîrligea.

2-0 cu Csikzereda (d, 4-1-4-1)

Târnovanu - Labonne, Duarte, Dawa, Pădurariu - Radunovic - D. Popa, Toma, Tănase, Politic - Stoian.

2-2 cu Farul (a, 4-3-3)

M. Popa - Labonne, Dawa, Batubinsika, Pădurariu - Toma, Gnahore, Boutoutaou - Cisotti, Bîrligea, O. Popescu.

0-0 cu Sepsi (d, 4-1-4-1)

M. Popa - Crețu, Duarte, Batubinsika, Pădurariu - Gnahore - Boutoutaou, Joao Paulo, Tănase, Cisotti - Bîrligea.

FCSB în Conference League

2-3 cu Auda (a, 4-3-3)

Târnovanu - Labonne, Duarte, Dawa, Radunovic - Cisotti, Gnahore, Tănase - Boutoutaou, Bîrligea, O. Popescu.

1-4 cu Auda (d, 4-3-3)

Târnovanu - Crețu, Duarte, Dawa, Pădurariu - Boutoutaou, Gnahore, Tănase - Cisotti, Bîrligea, O. Popescu.

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