Trump îl apără pe prietenul Infantino  Președintele SUA intervine în scandalul de la FIFA: „Ar fi o greșeală teribilă” +7 foto
Donald Trump și Gianni Infantino FOTO Imago
Campionatul Mondial

Trump îl apără pe prietenul Infantino Președintele SUA intervine în scandalul de la FIFA: „Ar fi o greșeală teribilă”

alt-text Mihai Epure
alt-text Publicat: 11.08.2026, ora 09:45
alt-text Actualizat: 11.08.2026, ora 09:45
  • Președintele SUA, Donald Trump, a sărit în apărarea șefului FIFA Gianni Infantino, după scandalul provocat de planul eșuat de privatizare a Campionatului Mondial.
  • Trump susține că demiterea lui Infantino ar fi „o greșeală teribilă”.
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Declarațiile lui Trump vin după ce UEFA, CONCACAF și Confederația Asiatică de Fotbal au publicat o scrisoare deschisă în care îl acuză pe Infantino că a distrus încrederea „prin înșelăciune” cu propunerea sa controversată.

Proiectul lui Infantino prevedea înființarea unei companii comerciale evaluate la aproximativ 20 de miliarde de dolari, care ar fi gestionat o parte dintre operațiunile asociate competițiilor FIFA.

Planul includea și vânzarea unei participații minoritare de până la 20% către investitori externi, pentru atragerea unei sume de până la 4,2 miliarde de dolari. Acesta a stârnit reacții vehemente și a fost retras.

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Donald Trump: „Infantino este fantastic”

Comentariile președintelui american reprezintă prima sa ieșire publică în apărarea lui Infantino de când planul șefului FIFA a fost prezentat de presa britanică.

„FIFA ar comite o greșeală teribilă dacă, din orice motiv, ar lua măcar în considerare înlocuirea președintelui Gianni Infantino.

Este fantastic, tocmai a condus cea mai de succes ediție a Cupei Mondiale din istorie, de patru ori mai reușită decât oricare alta organizată până acum.

Dacă va pleca, evenimentul nu va mai fi niciodată la fel de reușit sau de profitabil!”, a scris Trump pe rețeaua de socializare Truth Social.

Ediția din 2026 a turneului final al Cupei Mondiale a fost găzduită în comun de SUA, Canada și Mexic în această vară, Spania devenind campioană mondială după ce a învins Argentina în finală.

Când a fost chestionat pentru prima dată cu privire la planul lui Infantino, pe 31 iulie, Trump a declarat că nu discutase cu șeful FIFA despre acest lucru.

Thrive Eternal, un fond administrat de Thrive Capital, fondat de Joshua Kushner, urma să conducă grupul de investitori propus. Joshua este fratele lui Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.

Galerie foto (7 imagini)

Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago
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Trump are o relație strânsă cu Infantino

Șeful FIFA s-a apropiat foarte mult de Donald Trump, în contextul organizării unor competiții uriașe în Statele Unite, Campionatul Mondial al Cluburilor și Cupa Mondială din 2026.

Cei doi au apărut împreună la mai multe evenimente, iar apropierea dintre ei a depășit cadrul strict al Cupei Mondiale. Infantino a participat inclusiv la Summitul pentru Pace al președintelui american, în octombrie 2025.

Trump a vorbit chiar înaintea finalei despre succesul turneului, dar și despre discuțiile purtate cu Infantino pentru ca Statele Unite să încerce să găzduiască din nou Cupa Mondială în viitor.

De asemenea, în decembrie 2025, în cadrul evenimentului dedicat tragerii la sorți pentru grupele CM 2026, Donald Trump a primit Premiul FIFA pentru Pace, care i-a fost înmânat chiar de Gianni Infantino.

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