OUT până în 2027? Moment teribil pentru fotbalistul de la Barcelona: catalanii au confirmat ruptura de ligament încrucișat!

Roony Bardghji (20 de ani) a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior de la genunchiul drept, a anunțat oficial Barcelona.

Bardghji ar urma să fie indisponibil între 6 și 7 luni.

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Extrema suedeză se accidentase luni, 10 august, la antrenament și urmează să fie operată în zilele următoare.

Bardghji a părăsit terenul în lacrimi, iar accidentarea este la același genunchi la care suferise o ruptură de ligament încrucișat anterior și în perioada în care evolua la FC Copenhaga.

Barcelona a confirmat diagnosticul printr-un comunicat medical publicat marți.

„Jucătorul primei echipe, Roony Bardghji, a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior de la genunchiul drept.

În următoarele zile, jucătorul va fi supus unei intervenții chirurgicale”, a transmis clubul catalan.

Știrea inițială:

Roony Bardghji, OUT până în 2027?

Nu exista încă un comunicat medical oficial privind diagnosticul, jucătorul fiind programat să facă investigație amănunțite în cursul zilei de azi, însă jurnalistul Fabrizio Romano susține că jucătorul se confruntă cu o ruptură de ligament încrucișat anterior.

Dacă diagnosticul va fi confirmat în urma analizelor, Bardghji ar urma să fie indisponibil între 6 și 7 luni.

Barcelona voia să-l împrumute pe Bardghji

Hansi Flick îl anunțase pe suedez că nu intră în planurile sale pentru sezonul 2026/2027, după ce catalanii și-au consolidat flancurile prin transferurile lui Anthony Gordon și Karim Adeyemi. În plus, îi are deja în lot pe Lamine Yamal și Raphinha.

Bardghji a fost lăsat în afara lotului pentru turneul de la Udine, iar clubul încerca să găsească o soluție de împrumut pentru suedez, dar și pentru Marc Casado.

Mai multe cluburi din Premier League, precum Leeds, Aston Villa, Sunderland, Brighton, Brentford și Everton, se interesaseră de situația lui Bardghji, iar Barcelona analiza mai multe variante: împrumut, transfer cu opțiune de răscumpărare sau un procent dintr-o viitoare vânzare.

2,5 milioane de euro le-a plătit Barcelona celor de la de la FC Copenhaga pentru transferul lui Roony Bardghji, în 2025. Înțelegerea expiră în 2029

Ideea lui Deco era să-i ofere lui Bardghji minute, fără ca Barcelona să renunțe definitiv la controlul asupra unui jucător cu potențial.

Bardghji a terminat primul său sezon la Barcelona cu 28 de meciuri (864 de minute), două goluri și 4 pase decisive. El a adunat puține minute în tricoul blaugrana pentru că Hansi Flick are soluții de top pe postul său:

Lamine Yamal, titularul evident pe dreapta

Raphinha, unul dintre oamenii importanți ai echipei

Ferran Torres, soluție pentru mai multe poziții

Odată cu transferurile lui Anthony Gordon și Karim Adeyemi (ultimul adus la cererea antrenorului), Bardghji ar fi avut șanse și mai mici să mai joace la Barcelona.

În amicalul cu Birmingham City, la începutul lui august, Bardghji a jucat 45 de minute și a avut o prestație foarte bună, iar ofertele pentru el existau.

Acum însă, va rămâne la Barcelona unde se va recupera, iar în cel mai bun caz, ar putea reveni în primăvara lui 2027.

Ruptură de ligament încrucișat anterior și în 2024

Înainte să ajungă la Barcelona, Bardghji era văzut drept unul dintre cele mai interesante talente ale fotbalului scandinav.

La Copenhaga, era cunoscut pentru stângul său, jocul unu contra unu, accelerarea și capacitatea de a juca în partea dreaptă plecând spre interior.

În mai 2024 însă, a venit prima ruptură de ligament încrucișat anterior, iar accidentarea l-a ținut departe de teren aproximativ zece luni.

Barcelona a profitat de oportunitatea de piață și l-a transferat în vara lui 2025.

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