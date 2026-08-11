O nouă demitere în Liga 1? Meci decisiv pentru antrenor, după rezultatele din primele 4 etape » Cine l-ar putea înlocui +6 foto
Istvan Szabo FOTO Sport Pictures
Superliga

O nouă demitere în Liga 1? Meci decisiv pentru antrenor, după rezultatele din primele 4 etape » Cine l-ar putea înlocui

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 11.08.2026, ora 09:41
alt-text Actualizat: 11.08.2026, ora 09:49
  • Istvan Szabo (59 de ani), antrenorul celor de la Csikszereda, ar putea fi demis în perioada următoare de la clubul harghitean.
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Ciucanii au adunat eșecuri pe linie în acest start de campionat, iar situația i-a îngrijorat pe cei din conducere, care au deja un nume pe listă pentru înlocuirea tehnicianului maghiar.

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Istvan Szabo, aproape de demitere. Meciul următor, decisiv

Csikszereda a început greu și sezonul precedent, primul în Liga 1 pentru echipă, însă s-a salvat de la retrogradare fără emoții până la finalul play-out-ului.

De această dată, startul de sezon este și mai dificil, elevii lui Istvan Szabo înregistrând 4 eșecuri în primele 4 etape din Liga 1.

Astfel, postul antrenorului instalat în această vară ar fi deja în pericol, oficialii fiind nemulțumiți de rezultatele obținute, informează fanatik.ro.

Meciul decisiv pentru Szabo va fi cel din etapa următoare, contra celor de la Sepsi, pe 15 august, de la 18:30.

Csikszereda - FSCB, meci. FOTO Sportpictures (5).jpg
Csikszereda - FSCB, meci. FOTO Sportpictures (5).jpg

Galerie foto (6 imagini)

Csikszereda - FSCB, meci. FOTO Sportpictures (1).jpg Csikszereda - FSCB, meci. FOTO Sportpictures (2).jpg Csikszereda - FSCB, meci. FOTO Sportpictures (3).jpg Csikszereda - FSCB, meci. FOTO Sportpictures (4).jpg Csikszereda - FSCB, meci. FOTO Sportpictures (5).jpg
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Cine l-ar putea înlocui? Primul nume pe lista clubului ar fi chiar fostul antrenor, Robert Ilyeș.

Fostul jucător de la Rapid a condus Csikszereda timp de 3 ani și s-a despărțit de echipă la finalul sezonului trecut.

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antrenor Robert Ilyes demitere csikszereda istvan szabo
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