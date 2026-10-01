Gheorghe Hagi (61 de ani), selecționerul României, a susținut conferința de presă înaintea meciului cu Polonia, din Liga Națiunilor.

Polonia - România este programat vineri, 2 octombrie, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la TV, pe Antena 1.

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Campania din Liga Națiunilor a început cu două înfrângeri pentru „tricolori”.

România a pierdut cu Suedia, scor 1-2, apoi cu Bosnia și Herțegovina, scor 2-4.

Gheorghe Hagi, conferință înainte de Polonia - România: „Suntem două echipe rănite”

Naționala a ajuns joi seară la Varșovia, după ce a efectuat antrenamentul oficial la Mogoșoaia.

La sosire, Hagi a făcut poze și a oferit autografe, cu zâmbetul pe buze.

Selecționerul a discutat despre situația portarilor, accidentările din lot, startul slab din Liga Națiunilor, alegerile făcute în primele două partide și schimbările pe care le așteaptă de la echipă.

VIDEO. Declarațiile lui Gică Hagi, înainte de Polonia - România

Declarațiile lui Gheorghe Hagi:

Despre situația lui Ionuț Radu : „Eu cred că prima întrebare trebuia să fie despre meciul cu Polonia, nu să vorbim despre un jucător care a jucat două meciuri cu echipa națională. A fost cu noi de la început, am știut în cantonament. Acum are o jenă la umăr, dar nu este ceva foarte grav. Vom vedea care va fi opțiunea noastră în poartă”.

: „Eu cred că prima întrebare trebuia să fie despre meciul cu Polonia, nu să vorbim despre un jucător care a jucat două meciuri cu echipa națională. A fost cu noi de la început, am știut în cantonament. Acum are o jenă la umăr, dar nu este ceva foarte grav. Vom vedea care va fi opțiunea noastră în poartă”. Despre meciul cu Polonia : „În acest moment, cred că suntem două echipe rănite, care nu ne-am calificat la Mondiale, două echipe care nu au început bine Liga Națiunilor. Cred că sunt motive importante pentru ca ambele echipe să joace la victorie. Cred că suntem pregătiți să facem un meci complet, pentru a încerca să plecăm cu victoria”.

: „În acest moment, cred că suntem două echipe rănite, care nu ne-am calificat la Mondiale, două echipe care nu au început bine Liga Națiunilor. Cred că sunt motive importante pentru ca ambele echipe să joace la victorie. Cred că suntem pregătiți să facem un meci complet, pentru a încerca să plecăm cu victoria”. Despre portarul titular : „Nu am regretat că l-am folosit pe Ionuț Radu. Este un portar foarte bun. Mâine va apăra Otto Hindrich”.

: „Nu am regretat că l-am folosit pe Ionuț Radu. Este un portar foarte bun. Mâine va apăra Otto Hindrich”. Despre reacția de după meciul cu Bosnia :

: „Greu nu e nimic în viață, mai ales când îți dorești să devii cel mai bun, când ești foarte exigent cu tine și crezi că trebuie să faci lucruri foarte mari. Îmi place să fiu încrezător, să muncesc foarte mult.

Cred că echipa României are mult de muncă. Nu este cea mai bună sau cea mai mare din Europa, dar orice se poate împlini dacă vei munci și vei avea perspective foarte bune.

Am fost cum am fost după meci pentru că echipa României marchează la fiecare meci, dar am primit goluri la fiecare meci. Și la ultimul meci am primit patru acasă și îți dai seama că nu mi-a căzut bine.

Sunt cele patru goluri primite, este o înfrângere dureroasă, dar la cald cam așa ești. După aceea te liniștești, tragi concluziile. Raportul este clar: România a marcat în fiecare meci, dar a și primit goluri. Asta am lucrat în ultimele două zile și sperăm să facem mai bine”

Cred că echipa României are mult de muncă. Nu este cea mai bună sau cea mai mare din Europa, dar orice se poate împlini dacă vei munci și vei avea perspective foarte bune. Am fost cum am fost după meci pentru că echipa României marchează la fiecare meci, dar am primit goluri la fiecare meci. Și la ultimul meci am primit patru acasă și îți dai seama că nu mi-a căzut bine. Sunt cele patru goluri primite, este o înfrângere dureroasă, dar la cald cam așa ești. După aceea te liniștești, tragi concluziile. Raportul este clar: România a marcat în fiecare meci, dar a și primit goluri. Asta am lucrat în ultimele două zile și sperăm să facem mai bine” Despre lotul convocat și Raul Opruț : „Clar, sunt două meciuri. De la început am zis că vom aduce câte trei jucători pe post, pentru a-i cunoaște, să vedem unde suntem, ce potențial avem.

Mi-am asumat din prima zi. Clar că acum se vede ce s-a întâmplat și probabil am greșit. E vina mea totală, dar trebuie să văd toți jucătorii până se termină cele patru meciuri.

Îmi pare rău pentru Opruț. S-a întâmplat și nu e cu noi. I-am și zis că îmi pare rău, dar sper ca la următorul meci să găsesc și pentru el loc să fie cu echipa. Am vrut să văd cum răspund jucătorii la cerințele mele”

: „Clar, sunt două meciuri. De la început am zis că vom aduce câte trei jucători pe post, pentru a-i cunoaște, să vedem unde suntem, ce potențial avem. Mi-am asumat din prima zi. Clar că acum se vede ce s-a întâmplat și probabil am greșit. E vina mea totală, dar trebuie să văd toți jucătorii până se termină cele patru meciuri. Îmi pare rău pentru Opruț. S-a întâmplat și nu e cu noi. I-am și zis că îmi pare rău, dar sper ca la următorul meci să găsesc și pentru el loc să fie cu echipa. Am vrut să văd cum răspund jucătorii la cerințele mele” Despre criticile legate de alegerile sale : „Ce îmi pare rău este că eu cred că de multe ori vorbesc în gol, nu mă ascultați. Zic niște lucruri, iar apoi, în fiecare zi, faceți câte o formație. V-am zis public din prima zi, în față. Trebuia să țineți cont de acest lucru. Din păcate, fiecare o vede în felul lui și o vede altfel.

Repet, am făcut acest lucru și în vară, în primul stagiu, când am luat echipa. Tot două meciuri amicale au fost și am folosit două formații, ca să-mi cunosc jucătorii. Pentru că sunt un antrenor nou și atunci trebuie să văd ce potențial are echipa României. Am crezut că pot să continui și în acest stagiu.

Eu cred că este folositor să-mi văd jucătorii și când există presiune, să văd cum reacționează”

: „Ce îmi pare rău este că eu cred că de multe ori vorbesc în gol, nu mă ascultați. Zic niște lucruri, iar apoi, în fiecare zi, faceți câte o formație. V-am zis public din prima zi, în față. Trebuia să țineți cont de acest lucru. Din păcate, fiecare o vede în felul lui și o vede altfel. Repet, am făcut acest lucru și în vară, în primul stagiu, când am luat echipa. Tot două meciuri amicale au fost și am folosit două formații, ca să-mi cunosc jucătorii. Pentru că sunt un antrenor nou și atunci trebuie să văd ce potențial are echipa României. Am crezut că pot să continui și în acest stagiu. Eu cred că este folositor să-mi văd jucătorii și când există presiune, să văd cum reacționează” Despre reacțiile la adresa jucătorilor : „Știu că este atât de mult negativism la noi în țară legat de acest aspect. România are nevoie de mentalitate, de nimic altceva, de mentalitate de învingător. Asta nu se construiește în două meciuri. Chiar dacă vin și înfrângerile, trebuie să te evaluezi, să vezi ce faci bine, ce nu faci bine și ce trebuie să schimbi”

: „Știu că este atât de mult negativism la noi în țară legat de acest aspect. România are nevoie de mentalitate, de nimic altceva, de mentalitate de învingător. Asta nu se construiește în două meciuri. Chiar dacă vin și înfrângerile, trebuie să te evaluezi, să vezi ce faci bine, ce nu faci bine și ce trebuie să schimbi” Despre legătura cu fotbalul polonez : „Am făcut multe pregătiri aici cu echipa, când eram la club. Am jucat și meciuri cu Polonia, și la juniori, și la echipa mare. Aveți o echipă mare, frumoasă, ambițioasă. Iubiți fotbalul, se vede, stadioanele sunt pline. Sunt multe echipe iubite, mai bine din acest punct de vedere decât la noi, în România. Suporterii sunt lângă echipă, își iubesc cluburile, există tradiție și cred că aveți o echipă talentată.

Lewandowski e Lewandowski, îl știe toată lumea. Are și el o vârstă, vine și ziua în care trebuie să… doare, dar trebuie să o accepte. El este un campion”

: „Am făcut multe pregătiri aici cu echipa, când eram la club. Am jucat și meciuri cu Polonia, și la juniori, și la echipa mare. Aveți o echipă mare, frumoasă, ambițioasă. Iubiți fotbalul, se vede, stadioanele sunt pline. Sunt multe echipe iubite, mai bine din acest punct de vedere decât la noi, în România. Suporterii sunt lângă echipă, își iubesc cluburile, există tradiție și cred că aveți o echipă talentată. Lewandowski e Lewandowski, îl știe toată lumea. Are și el o vârstă, vine și ziua în care trebuie să… doare, dar trebuie să o accepte. El este un campion” Despre obiectivele sale la națională : „Eu, ca persoană, știu unde trebuie să ajung. Drumul meu este legat de multă muncă. Nu m-am născut cel mai bun, dar poți deveni cel mai bun. Asta este filosofia mea.

Sper ca, în calitate de antrenor, să fac România să joace un fotbal foarte bun. Nu mai zic că vreau să câștig grupa, pentru că am vorbit înainte și de pomană. Luăm fiecare meci în parte. Am învățat ceva”

: „Eu, ca persoană, știu unde trebuie să ajung. Drumul meu este legat de multă muncă. Nu m-am născut cel mai bun, dar poți deveni cel mai bun. Asta este filosofia mea. Sper ca, în calitate de antrenor, să fac România să joace un fotbal foarte bun. Nu mai zic că vreau să câștig grupa, pentru că am vorbit înainte și de pomană. Luăm fiecare meci în parte. Am învățat ceva” Despre atacanții României și Robert Lewandowski : „Noi avem trei atacanți accidentați. Îl avem și pe al patrulea, Bîrligea, care mâine va începe. Dar facem un schimb, vine Lewa și îl bag în echipă (n.r. - râde). Dacă joacă, și dacă nu joacă, bine ar fi să nu înscrie”

: „Noi avem trei atacanți accidentați. Îl avem și pe al patrulea, Bîrligea, care mâine va începe. Dar facem un schimb, vine Lewa și îl bag în echipă (n.r. - râde). Dacă joacă, și dacă nu joacă, bine ar fi să nu înscrie” Despre accidentarea lui Louis Munteanu: „Din păcate, Louis Munteanu a avut ghinion la antrenament. A vrut să tragă, i-a alunecat piciorul și a făcut o entorsă. Vom vedea cât de gravă este. Era în formă, aveam o opțiune în plus, doi atacanți. Acum am rămas doar cu Bîrligea, ca număr 9, iar în spatele lui este Tănase”

Radu Drăgușin a vorbit despre forma sa fizică după accidentare, startul slab al României în Liga Națiunilor, responsabilitatea echipei pentru cele două înfrângeri și duelul cu Robert Lewandowski.

Declarațiile lui Radu Drăgușin:

Despre revenirea după accidentare : „Acum sunt bine din punct de vedere fizic, revenit după această accidentare. Sunt într-o formă bună, vin după o perioadă de meciuri jucate, în care am acumulat minute, am acumulat meciuri importante și pentru forma mea fizică”

: „Acum sunt bine din punct de vedere fizic, revenit după această accidentare. Sunt într-o formă bună, vin după o perioadă de meciuri jucate, în care am acumulat minute, am acumulat meciuri importante și pentru forma mea fizică” Despre startul slab din Liga Națiunilor : „Cred că suntem într-un moment dificil, după aceste două rezultate negative, dar am în continuare încredere în echipă, în mister, în staff-ul nostru. Trebuie să arătăm mai bine în teren, știm că trebuie să facem mai bine, să jucăm cu mai multă hotărâre, iar mâine este un meci în care trebuie să arătăm o altă față a noastră”

: „Cred că suntem într-un moment dificil, după aceste două rezultate negative, dar am în continuare încredere în echipă, în mister, în staff-ul nostru. Trebuie să arătăm mai bine în teren, știm că trebuie să facem mai bine, să jucăm cu mai multă hotărâre, iar mâine este un meci în care trebuie să arătăm o altă față a noastră” Despre ce trebuie să schimbe România : „Pot spune că am învățat că, în primul rând, trebuie să jucăm cu mai multă încredere, hotărâre, să arătăm ceea ce putem, pentru că am arătat că putem să dominăm, că ne-am creat ocazii. Am învățat că trebuie să fim mai compacți, mai solizi în defensivă. Sperăm să facem un meci bun, să aducem încrederea atât în interior, cât și în exterior. Știm că i-am dezamăgit pe fani, vrem să-i aducem înapoi lângă noi”.

: „Pot spune că am învățat că, în primul rând, trebuie să jucăm cu mai multă încredere, hotărâre, să arătăm ceea ce putem, pentru că am arătat că putem să dominăm, că ne-am creat ocazii. Am învățat că trebuie să fim mai compacți, mai solizi în defensivă. Sperăm să facem un meci bun, să aducem încrederea atât în interior, cât și în exterior. Știm că i-am dezamăgit pe fani, vrem să-i aducem înapoi lângă noi”. Despre responsabilitatea pentru cele două rezultate : „Eu fac parte dintr-un lot de jucători care au fost aleși să fie aici. Deciziile le ia mister și avem încredere totală în el. Am trăit meciurile alături de colegii mei, de pe marginea terenului, din tribună, și am sperat că putem să întoarcem meciul și să obținem un rezultat pozitiv. Este vina tuturor, atât a celor care au jucat, cât și a celor care nu au jucat. Facem parte din același lot, toată lumea este responsabilă pentru aceste două rezultate”.

: „Eu fac parte dintr-un lot de jucători care au fost aleși să fie aici. Deciziile le ia mister și avem încredere totală în el. Am trăit meciurile alături de colegii mei, de pe marginea terenului, din tribună, și am sperat că putem să întoarcem meciul și să obținem un rezultat pozitiv. Este vina tuturor, atât a celor care au jucat, cât și a celor care nu au jucat. Facem parte din același lot, toată lumea este responsabilă pentru aceste două rezultate”. Despre duelul cu Robert Lewandowski: „Cu siguranță ne așteaptă un meci dificil. Polonia are jucători de valoare, cum ai spus, Lewandowski, dar cred că trebuie să facem un joc solid ca echipă, să încercăm să-i închidem și să le reducem ocaziile. În ceea ce îl privește pe Lewandowski, este un jucător cu experiență, de talie mondială. Rămâne la latitudinea noastră să reducem mingile care ajung la el”

Lista celor 23 de jucători aleși de Gică Hagi pentru partida cu Polonia

Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru Fundași: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Nicușor Bancu, Andrei Borza, Bogdan Racovițan, Tony Strata

Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Nicușor Bancu, Andrei Borza, Bogdan Racovițan, Tony Strata Mijlocași: Marius Marin, Florin Tănase, Alexandru Cicâldău, Nicușor Stanciu, Ianis Hagi, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan

Marius Marin, Florin Tănase, Alexandru Cicâldău, Nicușor Stanciu, Ianis Hagi, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan Atacanți: Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă, Dennis Man

FOTO. Antrenamentul României înaintea deplasării spre Polonia

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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