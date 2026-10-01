Polonezii sunt fani Hagi  VIDEO. Au venit cu tricoul României pentru a lua un autograf de la „Rege”, pe care l-au cunoscut pe FIFA +10 foto
Foto: GOLAZO.ro
Nationala

Polonezii sunt fani Hagi VIDEO. Au venit cu tricoul României pentru a lua un autograf de la „Rege”, pe care l-au cunoscut pe FIFA

alt-text George Neagu , Theodor Jumătate , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 01.10.2026, ora 22:00
alt-text Actualizat: 01.10.2026, ora 22:00
  • Doi mici fani ai Poloniei au mers la hotelul unde este cazată România cu un tricou al naționalei noastre pentru a lua un autograf de la selecționerul Gică Hagi (61 de ani).
  • De ce nu au vrut un autograf de la Ianis Hagi (27 de ani), de unde au cumpărat tricoul și unde l-au cunoscut pe Gică Hagi, mai jos în articol.
  • Polonia - România se joacă vineri, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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„Tricolorii” au plecat în această după-amiază spre Polonia pentru al treilea meci din Liga Națiunilor, iar la hotel vor fi așteptați atât de fanii României, cât și de cei ai Poloniei.

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VIDEO. Doi fani polonezi își doresc un autograf de la Gică Hagi

Cei doi adolescenți polonezi, în vârstă de 17, respectiv 18 ani, au venit la hotel cu un tricou al naționalei României, cumpărat de pe Vinted, pentru a lua un autograf de la Gheorghe Hagi.

„Gheorghe Hagi este antrenorul României și vreau să-i cer un autograf și să fac o fotografie cu el, pentru că este o legendă a fotbalului. A jucat și la Real Madrid, și la FC Barcelona”, a spus unul dintre fanii polonezi.

„Tricoul l-am cumpărat de pe Vinted și vreau să obțin toate autografele aici. Așa că sper să fie posibil”, a mai spus acesta.

Întrebați de unde îl cunosc pe Hagi, ținând cont de vârsta lor fragedă, aceștia au răspuns:

De pe FIFA. Am jucat FIFA și avea un card bun, așa că îl cunoaștem. A fost un jucător extraordinar”.

Cei doi au fost întrebați de ce nu își doresc un autograf de la Ianis Hagi, fiul „Regelui”: „Pentru că este deja mai slab, dar poate că va avea o carieră mai bună”.

De pe internet. Am văzut programul. Scria când va veni echipa României și că va fi cazată la acest hotel. Apoi i-am spus prietenului meu: «Echipa României va fi cazată la acest hotel. Hai să mergem acolo și să obținem autografe de la Hagi și de la ceilalți jucători români» Fanii Poloniei

Aceștia sunt convinși că naționala lui Jan Urban va câștiga duelul de vineri:

„Polonia va câștiga. Avem nevoie de o victorie, pentru că începutul nu a fost prea bun pentru noi. Avem doar un punct, așa că avem nevoie de o victorie. Sper să fie 2-0 pentru Polonia”.

Le urez baftă românilor. Sper ca Suedia să fie eliminată, pentru că nu-mi place Suedia după Cupa Mondială, pentru că ne-au eliminat (n.r. - în finala barajului pentru calificarea la CM 2026). Fan polonez

FOTO. Antrenamentul României înaintea deplasării în Polonia

Antrenamentul României înaintea deplasării spre Polonia FOTO FRF (7).jpg
Antrenamentul României înaintea deplasării spre Polonia FOTO FRF (7).jpg

Galerie foto (10 imagini)

Antrenamentul României înaintea deplasării spre Polonia FOTO FRF (1).jpg Antrenamentul României înaintea deplasării spre Polonia FOTO FRF (2).jpg Antrenamentul României înaintea deplasării spre Polonia FOTO FRF (3).jpg Antrenamentul României înaintea deplasării spre Polonia FOTO FRF (4).jpg Antrenamentul României înaintea deplasării spre Polonia FOTO FRF (5).jpg
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În primele două meciuri disputate în Liga Națiunilor, România a fost învinsă de Suedia (1-2) și Bosnia (2-4), partide în care selecționerul Gică Hagi a folosit două formule de joc complet diferite.

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