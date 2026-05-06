Valentin Cojocaru (30 de ani), goalkeeperul lui Pogon Szczecin, ar putea fi inclus de Gică Hagi în lotul naționalei pentru primele meciuri ale celui de-al doilea mandat ca selecționer.

Valentin Cojocaru nu are încă nicio selecție la națională, dar este posibil ca portarul să descopere ce înseamnă să joace pentru „tricolori” acum, la 30 de ani.

Hagi îl cunoaște pe Cojocaru de la Viitorul

Sursele GOLAZO.ro susțin că Gică Hagi intenționează să-l cheme la lot și pe goalkeeperul lui Pogon Szczecin la primele meciuri (ambele amicale) ale celui de-al doilea mandat de selecționer.

2 iunie, Georgia (d).

6 iunie, Țara Galilor, pe stadionul Steaua.

Antrenorul îl cunoaște pe Cojocaru, l-a avut în echipă la Viitorul și Farul, între ianuarie 2018 și iulie 2021, cu excepția unui retur de campionat (2019-2020), când a fost împrumutat la Voluntari.

Atenție la gafele lui Cojocaru!

Transferat la Pogon în vara lui 2023, mai are contract la clubul polonez până în iunie 2027.

Titular indiscutabil și în acest sezon, cu evoluții în general de calitate, portarul care a pierdut două finale succesive de Cupă la Szczecin (1-2 după prelungiri cu Wisla în 2024 și 3-4 cu Legia în 2025) are o problemă.

Uneori, gafează! Sau alternează paradele cu goluri primite ușor.

S-a întâmplat în actuala stagiune chiar în etapa a doua. Pe 26 iulie 2025, la 4-1 cu Motor Lublin, a făcut cadou deschiderea scorului.

A vrut să dribleze în careu și adversarul i-a ghicit intenția, împingând mingea în plasă.

Cojocaru apără penaltyuri

În altă partidă, pe 21 septembrie, a luat patru goluri la 3-4 cu Lechia, tot acasă. A fost și vina lui.

Dar a ieșit în evidență și printr-un penalty apărat în acel joc. A plonjat excelent și a respins mingea în lateral.

Cojocaru, la penaltyul apărat cu Lechia. Foto: Imago

Nu era prima oară când bloca o lovitură de pedeapsă. Pe 1 aprilie 2025, apărase una și în semifinalele Cupei, la 3-0 cu Niepolomice.

L'arrêt sur penalty de Cojocaru ! 🇷🇴🧤 Et la reprise terrifiant de Craciun... 🇲🇩



PUSZCZA 0 - 1 POGONpic.twitter.com/qZ0Syw4k5M — Skład (@SkladFR) April 1, 2025

