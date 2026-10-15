Gică Popescu, semnal de alarmă Mesaj îngrijorător despre sportul românesc: „Dacă nu se rezolvă această problemă, va dispărea”
Gică Popescu/ Foto: GOLAZO.ro
Superliga

Gică Popescu, semnal de alarmă Mesaj îngrijorător despre sportul românesc: „Dacă nu se rezolvă această problemă, va dispărea”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 15.10.2026, ora 20:36
alt-text Actualizat: 15.10.2026, ora 20:36
  • Gică Popescu (59 de ani), acționar majoritar la Farul, a tras un semnal de alarmă în Guvern cu privire la finanțarea sportului românesc.
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Ciprian Paraschiv (51 de ani), fost președinte al lui Poli Iași și actual deputat AUR, a inițiat un proiect de lege prin care a propus modificarea Codului Fiscal și a Legii sponsorizării pentru a facilita atragerea unor fonduri suplimentare în sport.

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Gică Popescu, semal de alarmă: „Dacă nu se rezolvă această problemă, sportul românesc va dispărea”

Înaintea inițiativei lui Paraschiv, Gică Popescu a atras atenția Guvernului asupra problemelor de finanțare a sportului românesc, însă demersurile nu au avut rezultatul dorit.

„Da, am ridicat această problemă și chiar am format la un moment dat un grup de lucru din care făceau parte Federația Română de Fotbal, Ministerul Finanțelor și Agenția Națională pentru Sport. Însă, așa cum se întâmplă adesea, când se schimbă Guvernul o iei de la capăt și nu am mai ajuns la o finalitate.

Acum, când am primit invitația de a participa, fiind cel care a încercat să miște lucrurile la un moment dat, din postura de consilier al prim-ministrului pe probleme de sport, am revenit asupra subiectului.

Proiectul se blocase la un moment dat în Parlament, din câte îmi spunea Bogdan Matei, cu care țineam legătura. Nu știu exact pe ce traseu s-a oprit, dar această nouă inițiativă este foarte binevenită.

Sper să aibă finalitate de data aceasta, pentru că, dacă nu rezolvăm problema finanțării, sportul românesc, care oricum este cu un picior în groapă, va dispărea.

Mă refer în special la sportul de performanță. Fără finanțare nu ai cum să faci performanță”, a declarat Gică Popescu, citat de fanatik.ro.

Gică Popescu: „Am cerut egalitate în drepturi”

Întrebat dacă astfel de facilități pot debloca finanțarea în sport, prin atragerea companiilor private sau a multinaționalelor, fostul component al „Generației de Aur” a afirmat:

„Ceea ce am cerut noi încă din inițiativa inițială a fost ca societățile pe acțiuni să aibă aceleași drepturi pe care le au ONG-urile. În momentul de față, jumătate dintre cluburi sunt S.A.-uri, iar cealaltă jumătate sunt ONG-uri. Mi se pare o concurență neloială și o discriminare ca doar anumite echipe din Liga 1 să poată obține fonduri publice și sponsorizări private, în timp ce altele nu pot.

O companie își poate deduce cheltuielile de sponsorizare doar dacă direcționează banii către un ONG, nu și către o societate pe acțiuni. Noi nu am cerut altceva decât egalitate de drepturi”.

Asta am susținut și atunci când i-am prezentat prim-ministrului această inechitate. Lucrurile trebuie să intre în normalitate, iar normal este ca toți să beneficiem de aceleași drepturi. Gică Popescu, acționar majoritar Farul

Ciprian Paraschiv: „Traseul legislativ durează cam 6-7 luni”

Deputatul AUR a dezvăluit când ar putea intra în vigoare proiectul de lege.

„În Occident multinaționalele bagă bani, dar numai la noi, nu. Cred că au fost încurajați să nu o facă, nu-mi explic unde a fost greșeala, pentru că repet, în alte țări ele bagă bani. Nu mai în România nu bagă. Feedback-ul este foarte bun după această întâlnire. Eu aș putea să fiu gata mai devreme, dar problema mea este că eu chiar vreau să mă întâlnesc cu toți actorii relevanți.

Și după actorii relevanți vreau să-i chem inclusiv finanțatorii din Liga a 2-a la fotbal, vreau să-i chem de la celelalte sporturi și vreau să invit celelalte federații, inclusiv pe cei de la administrația fiscală.

Adică va fi o serie, niște întâlniri, mese rotunde, la comun. După care vreau din nou să-i chem pe președinții de Liga 1 să vină chiar cu finanțatorii. Dacă vor vrea. Și eu sunt convins că vor vrea, că e interesul lor. Asta a fost cumva o dezbatere… o ședință informală.

Mi-aș dori ca până de Crăciun să termin cu datele, dar mi-e greu să cred… Va dura. Abia ai structurat de un proiect, traseul legislativ durează cam 6-7 luni”, a dezvăluit Ciprian Paraschiv pentru sursa citată.

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