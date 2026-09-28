România - Bosnia 2-4. Gică Popescu (57 de ani) a tras primele concluzii la cald, după eșec drastic suferit de națională în Nations League.

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Fostul lider al Generației de Aur și cumnatul selecționerului a subliniat problemele din defensivă și a remarcat jocul foarte bun al adversarilor, care s-au ridicat la un nivel de top.

Gică Popescu: „La un moment dat nu știam dacă jucăm contra Barcelonei sau contra Bosniei”

„Trebuie să recunoaştem că am întâlnit o echipă net superioară. La un moment dat nu ştiam dacă jucăm contra Barcelonei sau contra Bosniei.

Am avut o problemă mare la nivelul fundaşilor centrali. A fost şi greşeala portarului.

S-a văzut că nu au mai jucat împreună cei doi fundaşi centrali. Sper să fie un eşec punctual şi la meciul cu Polonia, jucând cu altă echipă, să arătăm diferit.

Pentru mine evoluţia Bosniei din această seară a fost una surprinzătoare.

O parte dintre ei au fost şi la Cupa Mondială. Sunt curios să vedem care va fi strategia noastră pentru meciul cu Polonia”, a spus Gică Popescu, potrivit as.ro.

Partida de luni seară a fost prima după 79 de ani în care naționala a încasat trei goluri în prima repriză.

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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