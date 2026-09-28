Statistică de neimaginat! Detaliul de la România - Bosnia care nu se mai înregistrase de aproape 80 ani

România - Bosnia. „Tricolorii” au avut o evoluție dezastruoasă la partida din etapa #2 a Ligii Națiunilor și au atins o bornă negativă ce nu mai fusese înregistrată din 1947.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Elevii lui Gică Hagi au încasat golurile mult prea ușor, după o serie lungă de erori individuale sau de poziționare, iar bosniacii au câștigat pentru a treia oară, în puțin peste un an, contra României.

România - Bosnia. „Tricolorii” nu au mai primit 3 goluri în prima repriză de 79 de ani!

Meciul de pe Arena Națională a intrat la pauză cu scorul de 1-3, fiind pentru prima dată în ultimii aproape 80 de ani când prima reprezentativă pleacă la vestiare cu 3 goluri încasate, informează gsp.ro.

Ultimul astfel de eveniment avea loc pe 21 septembrie 1947, când România încasa 3 goluri înainte de pauză în meciul cu Cehoslovacia, pierdut scor 2-6, după 1-3 la pauză.

Partida s-a desfășurat pe stadionul Giulești, în fața a 20.000 de spectatori.

Daniel Bîrligea și Alexandru Cicâldău au fost marcatorii celor două goluri pentru naționala noastră, care rămâne cu 0 puncte după primele două partide din Liga Națiunilor.

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport