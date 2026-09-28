Statistică de neimaginat! Detaliul de la România - Bosnia care nu se mai înregistrase de aproape 80 ani +76 foto
România - Bosnia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Nationala

Statistică de neimaginat! Detaliul de la România - Bosnia care nu se mai înregistrase de aproape 80 ani

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 28.09.2026, ora 23:36
  • România - Bosnia. „Tricolorii” au avut o evoluție dezastruoasă la partida din etapa #2 a Ligii Națiunilor și au atins o bornă negativă ce nu mai fusese înregistrată din 1947.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Elevii lui Gică Hagi au încasat golurile mult prea ușor, după o serie lungă de erori individuale sau de poziționare, iar bosniacii au câștigat pentru a treia oară, în puțin peste un an, contra României.

Dan Udrea Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!
Citește și
Dan Udrea Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!
Citește mai mult
Dan Udrea Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

România - Bosnia. „Tricolorii” nu au mai primit 3 goluri în prima repriză de 79 de ani!

Meciul de pe Arena Națională a intrat la pauză cu scorul de 1-3, fiind pentru prima dată în ultimii aproape 80 de ani când prima reprezentativă pleacă la vestiare cu 3 goluri încasate, informează gsp.ro.

Ultimul astfel de eveniment avea loc pe 21 septembrie 1947, când România încasa 3 goluri înainte de pauză în meciul cu Cehoslovacia, pierdut scor 2-6, după 1-3 la pauză.

Partida s-a desfășurat pe stadionul Giulești, în fața a 20.000 de spectatori.

Galerie foto (76 imagini)

Romania - Bosnia, meci FOTO GOLAZO (1).jpeg Romania - Bosnia, meci FOTO GOLAZO (1).jpg Romania - Bosnia, meci FOTO GOLAZO (2).jpg Romania - Bosnia, meci FOTO GOLAZO (3).jpg Romania - Bosnia, meci FOTO GOLAZO (4).jpg
+76 Foto
labels.photo-gallery

Daniel Bîrligea și Alexandru Cicâldău au fost marcatorii celor două goluri pentru naționala noastră, care rămâne cu 0 puncte după primele două partide din Liga Națiunilor.

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Jandarmeria Română știe ce a făcut Lucian Pahonțu la Revoluție, dar susține că legea nu o lasă să facă public. Instituția spune că noaptea când au murit 49 de oameni a devenit „secret de serviciu”
Jandarmeria Română știe ce a făcut Lucian Pahonțu la Revoluție, dar susține că legea nu o lasă să facă public. Instituția spune că noaptea când au murit 49 de oameni a devenit „secret de serviciu”
Jandarmeria Română știe ce a făcut Lucian Pahonțu la Revoluție, dar susține că legea nu o lasă să facă public. Instituția spune că noaptea când au murit 49 de oameni a devenit „secret de serviciu”
romania statistica bosnia liga natiunilor
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
07:15
Cătălin Țepelin Nu înțeleg ce vrea Hagi
Cătălin Țepelin Nu înțeleg ce vrea Hagi
00:54
Se gândește Hagi să demisioneze? Declarații ciudate făcute la conferință: „Cu mine, fără mine, nu mai contează!”
Se gândește Hagi să demisioneze?  Declarații ciudate făcute la conferință: „Cu mine, fără mine, nu mai contează!”
00:19
„S-au prezentat lamentabil” Mihai Stoica a răbufnit la adresa „tricolorilor”: „A fost de coșmar! O situație critică”
„S-au prezentat lamentabil” Mihai Stoica a răbufnit la adresa „tricolorilor”: „A fost de coșmar! O situație critică”
23:35
Dan Udrea Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!
Dan Udrea Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi
Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România <span>s-a</span> săturat de România!
De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?
De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie
Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!
Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi
Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl
Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să <span>n-aveți</span> chef de meciul cu Suedia?
Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru
Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong
Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1
Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo
Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine <span>l-a</span> lăsat pe Becali să ajungă până aici?
Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi <span>n-are</span> dreptul să ne ceară acest lucru
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Top stiri
„Ce-ai făcut?!” VIDEO. Leclerc a divulgat secretul Ferrari la interviu! Reacția stupefiată a ofițerului de presă a devenit virală
Formula 1
28.09
„Ce-ai făcut?!” VIDEO. Leclerc a divulgat secretul Ferrari la interviu! Reacția stupefiată a ofițerului de presă a devenit virală
Citește mai mult
„Ce-ai făcut?!” VIDEO. Leclerc a divulgat secretul Ferrari la interviu! Reacția stupefiată a ofițerului de presă a devenit virală
Decizia luată de Cîrstea  Ce a transmis Sorana despre accidentare, înainte de turneul de la Beijing 
Tenis
28.09
Decizia luată de Cîrstea Ce a transmis Sorana despre accidentare, înainte de turneul de la Beijing
Citește mai mult
Decizia luată de Cîrstea  Ce a transmis Sorana despre accidentare, înainte de turneul de la Beijing 
Liga Națiunilor Italia a făcut spectacol în Turcia. Victorie la limită pentru Franța + Suedia, maximum de puncte în grupa României
Liga Națiunilor
28.09
Liga Națiunilor Italia a făcut spectacol în Turcia. Victorie la limită pentru Franța + Suedia, maximum de puncte în grupa României
Citește mai mult
Liga Națiunilor Italia a făcut spectacol în Turcia. Victorie la limită pentru Franța + Suedia, maximum de puncte în grupa României
VIDEO | Primul drive-in mall din România s-a deschis în Otopeni. Proiectul lui Ilan Laufer are 15 restaurante unde clienții pot comanda direct din mașină
B365
27.09
VIDEO | Primul drive-in mall din România s-a deschis în Otopeni. Proiectul lui Ilan Laufer are 15 restaurante unde clienții pot comanda direct din mașină
Citește mai mult
VIDEO | Primul drive-in mall din România s-a deschis în Otopeni. Proiectul lui Ilan Laufer are 15 restaurante unde clienții pot comanda direct din mașină

Echipe/Competiții

fcsb 48 CFR Cluj 1 dinamo bucuresti 6 rapid 11 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share