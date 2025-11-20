„Dacă nu facem asta, vom sta acasă!” Gică Popescu, avertisment pentru „tricolori” după tragerea la sorți: „Să ne așteptăm la o primire ostilă”

Gică Popescu, fost căpitan al echipei naționale, a reacționat după ce România și-a aflat adversarele din barajul pentru CM 2026.

„Tricolorii” vor întâlni Turcia în semifinale. Dacă vor ajunge în finală, se vor duela cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic va avea loc anul viitor, între 11 iunie și 19 iulie. Meciurile de baraj se vor disputa pe 26 și 31 martie.

Partida din Turcia se va disputa pe 26 martie 2026, în timp ce meciul decisiv pentru calificarea la turneul final va avea loc pe 31 martie. Echipa noastră ar urma să joace tot în deplasare.

Gică Popescu: „Meciul cu Turcia e finala noastră”

Câștigător a șapte trofee cu Galatasaray, Popescu a vorbit despre misiunea dificilă pe care o vor avea „tricolorii”.

„E greu. Pentru noi, asta e finala. Turcia e o echipă cu jucători valoroși. Trebuie să batem echipele mari dacă vrem la Mondial.

Asta e finala noastră. Dacă trecem de Turcia, finala ar părea ușoară. Va fi o atmosferă pe măsura importanței jocului.

Turcii fac o presiune cum rar se vede. Să ne așteptăm la o primire ostilă, nu foarte prietenoasă, indiferent de relațiile care sunt între noi și Turcia. Trebuie să fim pregătiți.

În ultimii ani am avut grupe ușoare, dar la final ne-am dat seama că nici acestea nu erau chiar atât de ușoare.

Dacă vrei la un Mondial, la un moment dat trebuie să dai piept cu echipele mari. Noi n-am reușit să ne ridicăm nici la nivelul celor de clasă medie. Avem posibilitatea să ștergem cu buretele tot ce a fost anii trecuți. Altfel, vom sta acasă. Curaj, mult curaj”, a afirmat Gică Popescu, la Antena 1.

Trofeele cucerite de Gică Popescu la Galatasaray:

Cupa UEFA (1): 99/00

Campionatul Turciei (4): 97/98, 98/99, 99/00, 01/02

Cupa Turciei (2): 98/99, 99/00

Programul complet al barajului european pentru CM 2026

Ruta A

Italia - Irlanda de Nord

Țara Galilor - Bosnia (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta B

Ucraina - Suedia (învingătoarea va găzdui finala)

Polonia - Albania

Ruta C

Turcia - Romania

Slovacia - Kosovo (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta D

Danemarca - Macedonia de Nord

Cehia - Irlanda (învingătoarea va găzdui finala)

Naționalele calificate deja la CM 2026

America de Nord: SUA (gazdă), Mexic (gazdă), Canada (gazdă), Panama, Curacao (debut), Haiti;

SUA (gazdă), Mexic (gazdă), Canada (gazdă), Panama, Curacao (debut), Haiti; America de Sud: Argentina, Brazilia, Ecuador, Uruguay, Columbia, Paraguay;

Argentina, Brazilia, Ecuador, Uruguay, Columbia, Paraguay; Africa: Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana, Capul Verde (debut), Africa de Sud, Coasta de Fildeș, Senegal;

Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana, Capul Verde (debut), Africa de Sud, Coasta de Fildeș, Senegal; Asia: Japonia, Iran, Uzbekistan (debut), Coreea de Sud, Iordania (debut), Australia, Qatar, Arabia Saudită;

Japonia, Iran, Uzbekistan (debut), Coreea de Sud, Iordania (debut), Australia, Qatar, Arabia Saudită; Europa: Anglia, Franța, Croația, Portugalia, Norvegia, Germania, Olanda, Belgia, Austria, Elveția, Spania, Scoția;

Anglia, Franța, Croația, Portugalia, Norvegia, Germania, Olanda, Belgia, Austria, Elveția, Spania, Scoția; Oceania: Noua Zeelandă.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport