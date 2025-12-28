„Are noroc că joacă la CFR” Victor Angelescu nu-l menajează pe Louis Munteanu: „La Rapid, FCSB sau Dinamo nu mai intrai pe stadion!” +3 foto
Victor Angelescu și Louis Munteau în tricoul celor de la FCSB/ Foto: montaj GOLAZO.ro
„Are noroc că joacă la CFR” Victor Angelescu nu-l menajează pe Louis Munteanu: „La Rapid, FCSB sau Dinamo nu mai intrai pe stadion!”

Publicat: 28.12.2025, ora 21:40
Actualizat: 28.12.2025, ora 21:40
  • Victor Angelescu, președintele de la Rapid, a vorbit despre scandalul în care Louis Munteanu este implicat de câteva zile.
  • Săptămâna aceasta, la un meci demonstrativ într-o sală din Vaslui, atacantul de la CFR Cluj a fost surprins îmbrăcat în tricoul FCSB.

Angelescu este de părere că Louis Munteanu are noroc de faptul că evoluează la CFR Cluj.

Oficialul din Giulești spune că lucrurile ar fi stat complet diferit dacă atacantul ar fi jucat la unul dintre cei trei granzi din Capitală.

FCSB sau Rapid? Dinamovistul Cîrjan a închis discuția: „Niciuna, mă las!" + Care e căpitanul lui favorit din istoria roș-albilor
FCSB sau Rapid? Dinamovistul Cîrjan a închis discuția: „Niciuna, mă las!" + Care e căpitanul lui favorit din istoria roș-albilor
FCSB sau Rapid? Dinamovistul Cîrjan a închis discuția: „Niciuna, mă las!” + Care e căpitanul lui favorit din istoria roș-albilor

Victor Angelescu: „Dacă s-ar fi întâmplat așa ceva la Rapid, FCSB sau Dinamo, nu mai puteai să intri pe stadion”

„Are noroc că e la CFR. Nu ai voie, dacă s-ar fi întâmplat așa ceva la Rapid, FCSB sau Dinamo, însemna clar că vrei să pleci și cred că nu mai puteai să mai intri pe stadion.

Nu cred că a făcut-o premeditat, dar e o greșeală enormă dacă ai fi jucat la un club de genul ăsta.

Mi-e greu să văd cum, nu știu. Să zicem că Louis Munteanu era jucătorul Rapidului și a fost surprins cu tricoul din acea poză. Nu ai voie să faci poza respectivă!

CFR, deși are un număr impresionante de trofee, nu e un club la fel ca Steaua (n.r. FCSB), Rapid, Dinamo sau chiar Craiova.

Dar imaginați-vă și în afară, să fii, nu știu, jucătorul Barcelonei, să apari cu tricou cu Real Madrid. Nu există. Sau Inter cu Milan. Nu puteai să faci așa ceva”, a afirmat Angelescu la Prima Sport.

Louis Munteanu, în tricoul FCSB-ului / FOTO: Facebook: ASC Ivacec Vaslui
Louis Munteanu, în tricoul FCSB-ului / FOTO: Facebook: ASC Ivacec Vaslui

Louis Munteanu, în tricoul FCSB-ului / FOTO: Facebook: ASC Ivacec Vaslui Louis Munteanu, în tricoul FCSB-ului / FOTO: Facebook: ASC Ivacec Vaslui Louis Munteanu, în tricoul FCSB-ului / FOTO: Facebook: ASC Ivacec Vaslui
Conform regulamentului intern al celor de la CFR Cluj , jucătorul în vârstă de 23 de ani riscă o amendă de aproximativ 2.100 euro, echivalentul a 10% din salariul lunar, pentru că s-a îmbrăcat în echipamentul rivale din Superliga.

Conducerea ardelenilor a anunțat că fotbalistul va fi transferat doar în străinătate, în cazul în care va primi o ofertă suficient de bună, în timp ce Gigi Becali a afirmat că va încerca din nou să obțină semnătura vârfului.

Munteanu s-a justificat prin faptul că era un tricou de la FCSB al lui Mihai Popescu, fundaș care se recuperează după o accidentare gravă, purtat „ca semn de prietenie și susținere”.

„Cea mai mare surpriză" Oficialul de la FCSB, fermecat de evoluțiile unui titular: „Faza aceasta îl definește perfect"
Superliga
19:45
„Cea mai mare surpriză” Oficialul de la FCSB, fermecat de evoluțiile unui titular: „Faza aceasta îl definește perfect”
„Cea mai mare surpriză” Oficialul de la FCSB, fermecat  de evoluțiile unui titular: „Faza aceasta îl definește perfect”
Cine din fotbal face audiență TV Din cele mai vizionate 20 de meciuri în 2025, doar într-unul nu au jucat nici FCSB și nici naționala României
Media
19:31
Cine din fotbal face audiență TV Din cele mai vizionate 20 de meciuri în 2025, doar într-unul nu au jucat nici FCSB și nici naționala României
Cine din fotbal face audiență TV Din cele mai vizionate 20 de meciuri în 2025, doar într-unul nu au jucat nici FCSB și nici naționala României

