Drăgușin a revenit pe gazon! FOTO. Fundașul lui Tottenham a bifat primele minute după 11 luni: „Sunt atât de fericit acum! N-aș putea cere ceva în plus”

CRYSTAL PALACE - TOTTENHAM 0-1. Radu Drăgușin (23 de ani), internaționalul român al oaspeților, a bifat primele sale minute după 11 luni de pauză din cauza unei accidentări grave.

Drăgușin a fost introdus în minutul 85 al meciului de pe „Selhurst Park”, atunci când l-a înlocuit pe Archie Gray.

Radu Drăgușin a bifat primele minute pentru Tottenham din acest sezon

Stoperul român a fost aproape de gol la chiar prima sa atingere, însă a reluat puțin peste poartă o recentrare a lui Richarlison, în urma unei faze fixe.

Radu Drăgușin: „Sunt atât de fericit acum! N-aș putea cere ceva în plus”

„A fost un drum lung, cea mai mare provocare din viața mea. Dar am continuat, am avut lângă mine oameni care m-au ajutat, colegii, familia, logodnica. Știam că drumul va fi lung, dar e o lumină la capătul lui. Azi am văzut lumina și nu pot descrie ceea ce simt.

M-am simțit normal din nou. Mi-a fost dor de acest sentiment, de atmosferă, de fani, de colegii mei de pe teren, de fotbal… Sunt atât de fericit acum!

N-aș putea cere ceva în plus. Familia mea a fost aici, am câștigat, e cea mai frumoasă revenire pe care o puteam avea.

În perioada aceasta am învățat să am răbdare, să cred în a face lucrurile corect iar și iar, pentru că o mare parte a recuperării mele a fost să fac același lucru iar și iar și să devin mai bun de fiecare dată. Să am un genunchi normal din nou. Pare ceva ușor, dar chirurgul a făcut un lucru uriaș cu genunchiul meu și să revii după asta la nivelul Premier League durează. Răbdarea a fost cel mai important lucru.

În 2026 îmi doresc doar să revin pe teren, să lupt pentru locul meu. Sper ca anul acesta să fie și mai bun pentru noi, ca echipă, față de 2025”, a spus internaționalul român la finalul partidei.

“I knew the road would be long, but I knew there'd be light at the end of it. Today I saw the light!”



Radu reflects on his first appearance since January 💛 pic.twitter.com/03XkqbDsNI — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 28, 2025

Pentru Drăgușin a fost primul meci jucat în tricoul celor de la Tottenham după 11 luni de pauză, în urma accidentări grave suferite pe 30 ianuarie la 3-0 cu Elfsborg în Europa League.

Internaționalul român s-a aflat în lotul londonezilor și runda trecută, în eșecul cu Liverpool, 1-2, însă Thomas Frank a decis atunci să-l lase pe banca de rezerve.

Totuși, șansele ca fundașul central să fie titular în continuare sunt mici, în lupta cu concurenții săi pe post, Cristian Romero, Mickey Van de Ven și Danso.

6,7 a fost nota primită de Radu Drăgușin, potrivit sofascore.com

FRF salută revenirea lui Radu Drăgușin

FRF a postat un mesaj pe pagina oficială de Facebook a Echipei Naționale a României în care a ținut să-l felicite pe Drăgușin pentru revenirea sa pe gazon.

„Din nou pe teren într-un meci oficial! Bravo, Radu Dragusin”, se arată în postare.

Pentru Mircea Lucescu, întoarcerea pe teren a „Dragonului” este una de bun augur. Selecționerul speră ca Drăgușin să fie în formă maximă pentru semifinala barajului pentru CM 2026, cu Turcia.

Turcia - România se va juca pe 26 martie 2026, de la ora 19:00 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport