Turcia, ascensiune continuă Căpitanul dă echilibrul, tinerii fac spectacol. Totul despre  adversara României la barajul din martie 2026

- TURCIA - ROMÂNIA. „Tricolorii” și-au aflat adversara de la barajul din martie 2026.
- Naționala lui Mircea Lucescu va avea de trecut de doi adversari, în play-off-ul de calificare la turneul final de anul viitor. „Tricolorii” vor juca ambele meciuri în deplasare.
- Semifinalele vor avea loc pe 26 martie, în timp ce finalele se vor disputa pe 31 martie.
Mai sunt 4 bilete disponibile pentru care se vor lupta nu mai puțin de 16 formații, printre ele și România.
Vor fi 4 mini-turnee cu semifinale și finală, astfel că „tricolorii” vor trebui să elimine doi adversari pentru a merge la turneul final. Primul obstacol: Turcia!
Dacă se vor califica mai departe „tricolorii” vor întâlni învingătoarea din meciul Slovacia - Kosovo.
TURCIA. Ascensiune continuă. Căpitanul dă echilibrul, tinerii fac spectacol
Cu Vincenzo Montella selecționer, turcii joacă tot mai bine, sunt poate cei mai periculoși adversari pe care i-ar putea întâlni „tricolorii” în baraj.
Roș-albii au promovat în 2025 în elita Nations League, Liga A, după ce au spulberat Ungaria în play-off, 3-1 (a) și 3-0 (d).
În campania pentru CM, doar Spania i-a bătut. I-a învins rău, 0-6, dar „La Roja” e campioana Europei.
Turcii au o tripletă fantastică, amenințătoare, care îmbină experiență, talent și entuziasm. Hakan Calhanoglu - Arda Guler - Kenan Yildiz, de temut.
- SELECȚIONER: Vincenzo Montella (51 de ani). Italianul conduce naționala de peste doi ani, din septembrie 2023. Cu el, Turcia a jucat în „sferturi” la ultimul Euro.
- VEDETE: Calhanoglu (31 de ani, Inter Milano), Arda Guler (20, Real Madrid), Kenan Yildiz (20, Juventus).
- FORMULA DE START: Cakir - Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu - Kokcu, Calhanoglu - Aydin, Guler, Yildiz - Akturkoglu.
- COTĂ LOT: 337 milioane de euro.
Programul complet al barajului european pentru CM 2026
Ruta A
- Italia - Irlanda de Nord
- Țara Galilor - Bosnia (învingătoarea va găzdui finala)
Ruta B
- Ucraina - Suedia (învingătoarea va găzdui finala)
- Polonia - Albania
Ruta C
- Turcia - Romania
- Slovacia - Kosovo (învingătoarea va găzdui finala)
Ruta D
- Danemarca - Macedonia de Nord
- Cehia - Irlanda (învingătoarea va găzdui finala)
Naționalele calificate deja la CM 2026
- America de Nord: SUA (gazdă), Mexic (gazdă), Canada (gazdă), Panama, Curacao (debut), Haiti;
- America de Sud: Argentina, Brazilia, Ecuador, Uruguay, Columbia, Paraguay;
- Africa: Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana, Capul Verde (debut), Africa de Sud, Coasta de Fildeș, Senegal;
- Asia: Japonia, Iran, Uzbekistan (debut), Coreea de Sud, Iordania (debut), Australia, Qatar, Arabia Saudită;
- Europa: Anglia, Franța, Croația, Portugalia, Norvegia, Germania, Olanda, Belgia, Austria, Elveția, Spania, Scoția;
- Oceania: Noua Zeelandă.