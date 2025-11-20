Turcia, ascensiune continuă Căpitanul dă echilibrul, tinerii fac spectacol. Totul despre  adversara României la barajul din martie 2026

TURCIA - ROMÂNIA. „Tricolorii” și-au aflat adversara de la barajul din martie 2026.

Naționala lui Mircea Lucescu va avea de trecut de doi adversari, în play-off-ul de calificare la turneul final de anul viitor . „Tricolorii” vor juca ambele meciuri în deplasare.

Semifinalele vor avea loc pe 26 martie, în timp ce finalele se vor disputa pe 31 martie.

Mai sunt 4 bilete disponibile pentru care se vor lupta nu mai puțin de 16 formații, printre ele și România.

Vor fi 4 mini-turnee cu semifinale și finală, astfel că „tricolorii” vor trebui să elimine doi adversari pentru a merge la turneul final. Primul obstacol: Turcia!

Dacă se vor califica mai departe „tricolorii” vor întâlni învingătoarea din meciul Slovacia - Kosovo.

TURCIA. Ascensiune continuă. Căpitanul dă echilibrul, tinerii fac spectacol

Cu Vincenzo Montella selecționer, turcii joacă tot mai bine, sunt poate cei mai periculoși adversari pe care i-ar putea întâlni „tricolorii” în baraj.

Roș-albii au promovat în 2025 în elita Nations League, Liga A, după ce au spulberat Ungaria în play-off, 3-1 (a) și 3-0 (d).

În campania pentru CM, doar Spania i-a bătut. I-a învins rău, 0-6, dar „La Roja” e campioana Europei.

Turcii au o tripletă fantastică, amenințătoare, care îmbină experiență, talent și entuziasm. Hakan Calhanoglu - Arda Guler - Kenan Yildiz, de temut.

SELECȚIONER: Vincenzo Montella (51 de ani). Italianul conduce naționala de peste doi ani, din septembrie 2023. Cu el, Turcia a jucat în „sferturi” la ultimul Euro.

SELECȚIONER: Vincenzo Montella (51 de ani). Italianul conduce naționala de peste doi ani, din septembrie 2023. Cu el, Turcia a jucat în „sferturi" la ultimul Euro.

VEDETE: Calhanoglu (31 de ani, Inter Milano), Arda Guler (20, Real Madrid), Kenan Yildiz (20, Juventus).

FORMULA DE START: Cakir - Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu - Kokcu, Calhanoglu - Aydin, Guler, Yildiz - Akturkoglu.
COTĂ LOT: 337 milioane de euro.

Programul complet al barajului european pentru CM 2026

Ruta A

Italia - Irlanda de Nord

Țara Galilor - Bosnia (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta B

Ucraina - Suedia (învingătoarea va găzdui finala)

Polonia - Albania

Ruta C

Turcia - Romania

Slovacia - Kosovo (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta D

Danemarca - Macedonia de Nord

Cehia - Irlanda (învingătoarea va găzdui finala)

Naționalele calificate deja la CM 2026

America de Nord: SUA (gazdă), Mexic (gazdă), Canada (gazdă), Panama, Curacao (debut), Haiti;

America de Sud: Argentina, Brazilia, Ecuador, Uruguay, Columbia, Paraguay;

Africa: Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana, Capul Verde (debut), Africa de Sud, Coasta de Fildeș, Senegal;

Asia: Japonia, Iran, Uzbekistan (debut), Coreea de Sud, Iordania (debut), Australia, Qatar, Arabia Saudită;

Europa: Anglia, Franța, Croația, Portugalia, Norvegia, Germania, Olanda, Belgia, Austria, Elveția, Spania, Scoția;

Oceania: Noua Zeelandă.

