„O să vorbesc cu Rădoi”  Gigi Becali caută antrenor pentru FCSB, după demisia lui Charalambous: „Așa vreau să fie!” +40 foto
Gigi Becali
Superliga

„O să vorbesc cu Rădoi” Gigi Becali caută antrenor pentru FCSB, după demisia lui Charalambous: „Așa vreau să fie!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 08.03.2026, ora 10:08
alt-text Actualizat: 08.03.2026, ora 10:12
  • FCSB - U Cluj 1-3. Gigi Becali (67 de ani) a vorbit despre posibilitatea revenirii lui Mirel Rădoi (44 de ani) la formația roș-albastră, după ce Elias Charalambous (45 de ani) și-a anunțat demisia.
  • Mirel Rădoi a mai pregătit-o pe FCSB în perioada iunie - noiembrie 2015.

Tehnicianul cipriot și-a anunțat plecarea imediat după meciul de pe Arena Națională, la flash-interviu, fără a face un anunț în fața jucătorilor, în vestiar. El a explicat că decizia fusese luată dinainte de partida cu ardelenii.

A jucat contra lui Messi FOTO. Louis Munteanu a fost la un pas de un gol fabulos cu Inter Miami!
Citește și
A jucat contra lui Messi FOTO. Louis Munteanu a fost la un pas de un gol fabulos cu Inter Miami!
Citește mai mult
A jucat contra lui Messi FOTO. Louis Munteanu a fost la un pas de un gol fabulos cu Inter Miami!

FCSB - U Cluj 1-3. Gigi Becali: „Eu la varianta Rădoi m-am gândit

După ce Elias Charalambous și-a anunțat plecarea, Gigi Becali a declarat că ia în calcul o potențială revenire a lui Mirel Rădoi la FCSB, dar nu din postura de antrenor.

Eu la varianta Rădoi m-am gândit ca să mă ajute în staff-ul tehnic, nu ca antrenor. Aţi văzut cum a zis: «Dom’le, eu nu vreau să mă cert cu naşul meu, ca antrenor».

Trebuie să mă gândesc foarte bine sau, dacă e să vorbesc cu Mirel, să-i zic ce gânduri am eu, ce fel vrea să joace, cum vrea să joace, ce ar putea face, ce jucători îi trebuie. El ştie echipa. Nu mă puneţi acum să iau hotărâri.

Nu mai e Mirel ăla de atunci (n.r. - de ultima dată când a antrenat FCSB, în 2015). El atunci iubea prea mult jucătorii când ne-am despărţit şi se comporta prea prietenos. Acum e alt om.

Mirel, antrenor sever. Adică: «Băi, Baiaram, nu te antrenezi, afară!». Ai văzut? E alt Rădoi acum, aşa vreau eu antrenor. Sever! O să vorbesc cu el şi o să vedem ce are în cap, ce zice şi el, dacă vrea să vină. Poate aducem alt antrenor şi el să fie manager general”, a spus Gigi Becali, citat de orangesport.ro.

Rădoi mi-a spus „Nașule, nu vreau să vorbesc de fotbal cu tine atâta timp cât ai antrenori. Nu e corect”. Acum nu mai am antrenor, să vedem. Gigi Becai, patron FCSB, la Digi Sport

VIDEO. Golul lui Macalou în FCSB - U Cluj 1-3

Gigi Becali: „Eu niciodată nu dau oameni afară

Patronul celor de la FCSB a mai anunțat că ceilalți membri ai staff-ului tehnic nu vor pleca de la echipă, în ciuda demisiei lui Elias Charalambous.

„O să discut cu el să vedem ce şi cum! Trebuie să vorbesc cu el. De ce? Eu niciodată nu dau oameni afară. De exemplu, dacă alegi un antrenor şi el vine cu staff-ul lui.

Poţi să vii, dar eu oamenii afară nu dau. Eu cu oamenii ăştia am lucrat ani de zile, am câştigat bani cu ei, nu îi dau afară niciodată. Mă refer la tot ce e în jur acolo. Trebuie să vorbeşti lucrurile astea.

Orice antrenor care vine zice: «Am nevoie de doi oameni care vin cu mine». Îi zic: «Nu-i problemă, îi luăm şi îi plătim, dar nu-i dau afară nici pe ăştia»”, a mai spus Gigi Becali.

FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg
FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg

Galerie foto (40 imagini)

FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
+40 Foto
labels.photo-gallery

Elias Charalambous a devenit antrenorul celor de la FCSB în martie 2023 și a rezistat aproape trei ani pe banca formației roș-albastre.

Sub comanda cipriotului, FCSB a cucerit două titluri în România, în 2024 și 2025, și a reușit calificarea în optimile Europa League în sezonul trecut, atunci când a fost eliminată de Olympique Lyon, scor 1-7 la general.

170 de meciuri
a pregătit-o Elias Charalambous pe FCSB. Sub comanda sa, echipa a avut o medie de 1,79 puncte pe meci

Citește și

A jucat contra lui Messi FOTO. Louis Munteanu a fost la un pas de un gol fabulos cu Inter Miami!
Stranieri
09:37
A jucat contra lui Messi FOTO. Louis Munteanu a fost la un pas de un gol fabulos cu Inter Miami!
Citește mai mult
A jucat contra lui Messi FOTO. Louis Munteanu a fost la un pas de un gol fabulos cu Inter Miami!
Lojile lui Badea nu pot fi atinse Ce se întâmplă cu structurile care blochează demolarea tribunei oficiale a vechiului stadion Dinamo
Superliga
09:00
Lojile lui Badea nu pot fi atinse Ce se întâmplă cu structurile care blochează demolarea tribunei oficiale a vechiului stadion Dinamo
Citește mai mult
Lojile lui Badea nu pot fi atinse Ce se întâmplă cu structurile care blochează demolarea tribunei oficiale a vechiului stadion Dinamo

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

gigi becali Mirel Radoi liga 1 u cluj fcsb elias charalambous
Știrile zilei din sport
Rădoi, antrenor și antreprenor Noul tehnician de la FCSB a intrat puternic în afaceri: domeniul în care investește milioane de euro
Superliga
18:07
Rădoi, antrenor și antreprenor Noul tehnician de la FCSB a intrat puternic în afaceri: domeniul în care investește milioane de euro
Citește mai mult
Rădoi, antrenor și antreprenor Noul tehnician de la FCSB a intrat puternic în afaceri: domeniul în care investește milioane de euro
Premieră: FCSB îngenuncheată la TV! Pentru prima dată în acest an, un meci al campioanei e detronat din poziția de lider al audiențelor televiziunilor
Media
16:31
Premieră: FCSB îngenuncheată la TV! Pentru prima dată în acest an, un meci al campioanei e detronat din poziția de lider al audiențelor televiziunilor
Citește mai mult
Premieră: FCSB îngenuncheată la TV! Pentru prima dată în acest an, un meci al campioanei e detronat din poziția de lider al audiențelor televiziunilor
De ce nu merge Hagi la Turcia - România! A surprins anunțul lui Gică: „Nu voi fi la Istanbul”. Care e  explicația deciziei ciudate luate de „Rege”
Nationala
13:32
De ce nu merge Hagi la Turcia - România! A surprins anunțul lui Gică: „Nu voi fi la Istanbul”. Care e explicația deciziei ciudate luate de „Rege”
Citește mai mult
De ce nu merge Hagi la Turcia - România! A surprins anunțul lui Gică: „Nu voi fi la Istanbul”. Care e  explicația deciziei ciudate luate de „Rege”
„Nu dau nici măcar un telefon” Gigi Becali promite că nu mai dictează schimbările la FCSB, după instalarea lui Rădoi
Superliga
13:17
„Nu dau nici măcar un telefon” Gigi Becali promite că nu mai dictează schimbările la FCSB, după instalarea lui Rădoi
Citește mai mult
„Nu dau nici măcar un telefon” Gigi Becali promite că nu mai dictează schimbările la FCSB, după instalarea lui Rădoi
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:20
Turcia fără căpitan cu România? Hakan Calhanoglu s-a accidentat, iar Inter a anunțat diagnosticul
Turcia fără căpitan cu România? Hakan Calhanoglu s-a accidentat , iar Inter a anunțat diagnosticul 
17:21
Liga 1, Etapa #30 CFR Cluj - Dinamo, live de la 20:00 » Echipe de start: surpriza lui Kopic
Liga 1, Etapa #30  CFR Cluj - Dinamo, live de la 20:00 » Echipe de start: surpriza lui Kopic
18:21
„Să mă bucur pentru Becali?!” Reacția lui Răzvan Burleanu, după ce Mirel Rădoi s-a înțeles cu FCSB + Ce spune despre Mircea Lucescu
„Să mă bucur pentru Becali?!”   Reacția lui Răzvan Burleanu, după ce Mirel Rădoi s-a înțeles cu FCSB + Ce spune despre Mircea Lucescu
18:07
Rădoi, antrenor și antreprenor Noul tehnician de la FCSB a intrat puternic în afaceri: domeniul în care investește milioane de euro
Rădoi, antrenor și antreprenor Noul tehnician de la FCSB a intrat puternic în afaceri: domeniul în care investește milioane de euro
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Top stiri din sport
Scene rupte din MMA, pe terenul de fotbal Bătaia generală din finalul meciului s-a lăsat cu 23 de cartonașe roșii! Hulk, rușinat de ce a făcut
Campionate
13:11
Scene rupte din MMA, pe terenul de fotbal Bătaia generală din finalul meciului s-a lăsat cu 23 de cartonașe roșii! Hulk, rușinat de ce a făcut
Citește mai mult
Scene rupte din MMA, pe terenul de fotbal Bătaia generală din finalul meciului s-a lăsat cu 23 de cartonașe roșii! Hulk, rușinat de ce a făcut
Charalambous a plecat FCSB a anunțat oficial despărțirea de cipriot. Mesajul clubului pentru fostul antrenor
Superliga
13:05
Charalambous a plecat FCSB a anunțat oficial despărțirea de cipriot. Mesajul clubului pentru fostul antrenor
Citește mai mult
Charalambous a plecat FCSB a anunțat oficial despărțirea de cipriot. Mesajul clubului pentru fostul antrenor
„Am jucat prost” Cristi Chivu, analiză la cald, după eșecul lui Inter în fața lui AC Milan: „Am fost neglijenți”
Campionate
12:00
„Am jucat prost” Cristi Chivu, analiză la cald, după eșecul lui Inter în fața lui AC Milan: „Am fost neglijenți”
Citește mai mult
„Am jucat prost” Cristi Chivu, analiză la cald, după eșecul lui Inter în fața lui AC Milan: „Am fost neglijenți”
„Totul e făcut pe grabă” Adrian Ilie, despre numirea lui Rădoi la FCSB: „Foarte dificil. Strategia ar trebui să fie asta”
Superliga
12:32
„Totul e făcut pe grabă” Adrian Ilie, despre numirea lui Rădoi la FCSB: „Foarte dificil. Strategia ar trebui să fie asta”
Citește mai mult
„Totul e făcut pe grabă” Adrian Ilie, despre numirea lui Rădoi la FCSB: „Foarte dificil. Strategia ar trebui să fie asta”

Echipe/Competiții

fcsb 80 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 21 rapid 27 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
09.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share