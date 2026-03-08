„O să vorbesc cu Rădoi” Gigi Becali caută antrenor pentru FCSB, după demisia lui Charalambous: „Așa vreau să fie!”

FCSB - U Cluj 1-3. Gigi Becali (67 de ani) a vorbit despre posibilitatea revenirii lui Mirel Rădoi (44 de ani) la formația roș-albastră, după ce Elias Charalambous (45 de ani) și-a anunțat demisia.

Mirel Rădoi a mai pregătit-o pe FCSB în perioada iunie - noiembrie 2015.

Tehnicianul cipriot și-a anunțat plecarea imediat după meciul de pe Arena Națională, la flash-interviu, fără a face un anunț în fața jucătorilor, în vestiar. El a explicat că decizia fusese luată dinainte de partida cu ardelenii.

FCSB - U Cluj 1-3 . Gigi Becali: „Eu la varianta Rădoi m-am gândit”

După ce Elias Charalambous și-a anunțat plecarea, Gigi Becali a declarat că ia în calcul o potențială revenire a lui Mirel Rădoi la FCSB, dar nu din postura de antrenor.

„Eu la varianta Rădoi m-am gândit ca să mă ajute în staff-ul tehnic, nu ca antrenor. Aţi văzut cum a zis: «Dom’le, eu nu vreau să mă cert cu naşul meu, ca antrenor».

Trebuie să mă gândesc foarte bine sau, dacă e să vorbesc cu Mirel, să-i zic ce gânduri am eu, ce fel vrea să joace, cum vrea să joace, ce ar putea face, ce jucători îi trebuie. El ştie echipa. Nu mă puneţi acum să iau hotărâri.

Nu mai e Mirel ăla de atunci (n.r. - de ultima dată când a antrenat FCSB, în 2015). El atunci iubea prea mult jucătorii când ne-am despărţit şi se comporta prea prietenos. Acum e alt om.

Mirel, antrenor sever. Adică: «Băi, Baiaram, nu te antrenezi, afară!». Ai văzut? E alt Rădoi acum, aşa vreau eu antrenor. Sever! O să vorbesc cu el şi o să vedem ce are în cap, ce zice şi el, dacă vrea să vină. Poate aducem alt antrenor şi el să fie manager general”, a spus Gigi Becali, citat de orangesport.ro.

Rădoi mi-a spus „Nașule, nu vreau să vorbesc de fotbal cu tine atâta timp cât ai antrenori. Nu e corect”. Acum nu mai am antrenor, să vedem. Gigi Becai, patron FCSB, la Digi Sport

Gigi Becali: „Eu niciodată nu dau oameni afară”

Patronul celor de la FCSB a mai anunțat că ceilalți membri ai staff-ului tehnic nu vor pleca de la echipă, în ciuda demisiei lui Elias Charalambous.

„O să discut cu el să vedem ce şi cum! Trebuie să vorbesc cu el. De ce? Eu niciodată nu dau oameni afară. De exemplu, dacă alegi un antrenor şi el vine cu staff-ul lui.

Poţi să vii, dar eu oamenii afară nu dau. Eu cu oamenii ăştia am lucrat ani de zile, am câştigat bani cu ei, nu îi dau afară niciodată. Mă refer la tot ce e în jur acolo. Trebuie să vorbeşti lucrurile astea.

Orice antrenor care vine zice: «Am nevoie de doi oameni care vin cu mine». Îi zic: «Nu-i problemă, îi luăm şi îi plătim, dar nu-i dau afară nici pe ăştia»”, a mai spus Gigi Becali.

Elias Charalambous a devenit antrenorul celor de la FCSB în martie 2023 și a rezistat aproape trei ani pe banca formației roș-albastre.

Sub comanda cipriotului, FCSB a cucerit două titluri în România, în 2024 și 2025, și a reușit calificarea în optimile Europa League în sezonul trecut, atunci când a fost eliminată de Olympique Lyon, scor 1-7 la general.

170 de meciuri a pregătit-o Elias Charalambous pe FCSB. Sub comanda sa, echipa a avut o medie de 1,79 puncte pe meci

