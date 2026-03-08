Scene șocante în Italia O arbitră de 17 ani a fost bătută pe teren: „Nu e un comportament uman”. Pedeapsa primită de agresor
Scene șocante în Italia O arbitră de 17 ani a fost bătută pe teren: „Nu e un comportament uman". Pedeapsa primită de agresor

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 08.03.2026, ora 11:06
alt-text Actualizat: 08.03.2026, ora 11:08
  • O arbitră în vârstă de 17 ani a fost agresată fizic în timpul unui meci de amatori din Italia.
  • Un membru al staff-ului echipei oaspete a fost nemulțumit de o decizie luată de arbitră și a lovit-o de mai multe ori, provocându-i numeroase leziuni.

Nuova La Salle și Gioventu Sarroch s-au întâlnit pe 28 februarie, în campionatul U17 din Sardinia. Meciul s-a disputat în Monserrato, o comună din provincia Cagliari.

Scene șocante în Italia. O tânără arbitră a fost agresată pe teren

Guglielmo Pelegalli, membru al staff-ului echipei Gioventu Sarroch, care era trecut pe foaia de joc ca și asistent, s-a aflat în centrul momentelor șocante din cadrul meciului.

În minutul 49, Pelegalli a fost nemulțumit că arbitra de 17 ani nu a acordat o lovitură de la margine în favoarea echipei sale, moment în care a răbufnit și a protestat vehement.

Inițial, acesta a fost avertizat cu cartonaș galben, iar mai apoi a fost eliminat. Guglielmo Pelegalli și-a pierdut cumpătul.

Pelegalli i-ar fi adresat cuvinte jignitoare fetei și a lovit-o de două ori peste față. În momentul când aceasta a încercat să fugă, a lovit-o din nou cu pumnul, provocându-i leziuni corporale, conform gazzetta.it.

Arbitra a fost nevoită să se interneze în spital pentru o perioadă îndelungată: 45 de zile.

Meciul dintre Nuova La Salle și Gioventu Sarroch a fost suspendat. Oaspeții au fost amendați cu 1.000 de euro și au pierdut meciul cu 0-3 la „masa verde”. Echipa a fost depunctată și cu 2 puncte în campionatul Sardiniei.

Guglielmo Pelegalli, suspendat 5 ani

În urma scenelor reprobabile, Guglielmo Pelegalli a primit o interdicție de 5 ani, până pe 5 martie 2031, și i s-a interzis să ocupe orice funcție în cadrul FIGC (Federația Italiană de Fotbal), conform tuttocampo.it.

Asociația Arbitrilor din Italia (AIA) a oferit o primă reacție după incidentul din meciul de pe 28 februarie.

„A ataca un arbitru este întotdeauna o infracțiune foarte gravă. A face acest lucru împotriva unei fete de 17 ani care arbitrează un meci de tineret depășește toate limitele comportamentului sportiv și uman.

Este inacceptabil ca cineva cu un rol educativ și responsabil în lumea sportului să fie responsabil pentru un act atât de laș și violent. Și mai grav este ca un episod de acest fel să se întâmple pe un teren de fotbal pentru tineret, care ar trebui, în primul rând, să fie un loc de educație, respect și creștere.

Nu mai este tolerabil să asistăm la incidente de violență împotriva oficialilor de meci, mai ales când victimele sunt arbitri tineri.

Asociația Arbitrilor Italieni solicită ca astfel de incidente grave să fie urmărite penal și sancționate cu cea mai mare severitate și ca întreaga mișcare fotbalistică să adopte o poziție clară și fără echivoc: violența nu poate și nu trebuie să aibă loc pe terenurile noastre.

Violența împotriva oficialilor de meci este un adevărat flagel pentru mișcarea noastră sportivă și este în contradicție directă cu principiile de loialitate, respect și corectitudine care stau la baza sportului și a fotbalului. Exemplul trebuie să înceapă cu cei aflați în poziții de responsabilitate.

Managerii, antrenorii, părinții și spectatorii din tribune sunt chemați să promoveze și să apere valorile sportului, contribuind la crearea unui mediu hrănitor și sănătos, unde fotbalul poate deveni din nou un loc de creștere, educație și respect reciproc.

Cei care educă prin sport au datoria morală și civică de a insufla aceste principii în fiecare zi. Tânăra noastră colegă primește îmbrățișarea noastră, solidaritatea deplină și sprijinul întregii Asociații”, a transmis AIA, conform lanuovasardegna.it.

Reacția clubului Gioventu Sarroch

Clubul Gioventu Sarroch, la care este legitimat Guglielmo Pelegalli, a reacționat:

„Referindu-ne la comunicatul oficial al filialei din Cagliari a FIGC, ne solidarizăm cu arbitrul pentru agresiunea verbală pe care a primit-o, dar considerăm că este oportun și corect ca organismele competente să analizeze toate celelalte detalii care au apărut în această chestiune în locurile corespunzătoare.

Rămânem la dispoziția dumneavoastră deplină și suntem încrezători că în curând se va clarifica mai mult acest aspect, care l-a implicat pe antrenorul nostru, cunoscut de toți ca o persoană excelentă atât pe teren, cât și în afara lui”, a transmis clubul, citat de corriere.it.

